‘Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons’ er paradis for nørder

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Rick and Morty-fans sidder og triller tommelfingre, mens de venter på nyt om sæson fire. De får tiden til at gå ved at finde obskure Easter eggs, stene over Blu ray-kommentarsporet, diskutere Kanye West og snige referencer til serien ind i afsnit af My Little Pony og Jeopardy! Men måske er det mere fornuftigt at bruge tiden på at dykke ned i de mange Rick and Morty-tegneserier fra Oni Press og IDW.

Faktisk venter et kolossalt nørdemøde lige rundt om hjørnet, for nu kommer en nye tegneserie ved navn Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. I den kommende serie bor Rick og Morty i et univers, hvor alle de seje gymnasieelever er besat af Dungeons & Dragons. De snakker om deres campaigns i bussen, lytter til podcasten om live-rollespil The Adventure Zone og taler om Griffin McElroy som om han er Brad Pitt. Det lyder ærlig talt som en ret fed verden.

Morty er bange for ikke at være en del af trenden, så han får Ricks hjælp til at lære Wizards of the Coast’s ikoniske pen-and-paper-rollespil. Det ser helt fantastisk ud, hvis vi bare skal vurdere det ud fra det første artwork, der kom frem i april. Men nu har vi fået et smugkig på nogle af siderne i første bind, som foregår, inden de magiske sværd, kraftfelter og mange-øjede monstre indfinder sig.

Skaberne bag Rick and Morty, Dan Harmon og Justin Roiland, har ikke noget med tegneserien at gøre, men skaberne bag er altså ikke hvem som helst. Den berømte fantasy-forfatter Patrick Rothfuss, som folk rent faktisk streamer, når han sidder og spiller rollespil, har slået sig sammen med Jim Zub, som har været i lære hos Marvel Comics, for at skrive Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. Troy Little, som har fortolket Hunter S. Thompsons gonzo-vildskab i tegneserieudgaven af Fear and Loathing in Las Vegas, står for tegningerne.

Inden de berømte kontraktforhandlinger, der forsinkede aftalen om 70 nye afsnit af Rick and Morty, sagde en af forfatterne bag serien, Ryan Ridley, at de nye afsnit nok først kom i 2019 eller endnu senere. Nu hvor Harmon og Roiland har afsløret, at der bliver arbejdet mere målrettet, er det umuligt at sige, hvornår serien vender tilbage. Men i mellemtiden kan fans udleve deres rollespilsdrømme gennem Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons, der udkommer 22. august.