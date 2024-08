Rid med First Hate gennem et synthet eventyrland i den nye “A Prayer for the Unemployed”-video​

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Den københavnske synthduo First Hate har evne til at få det mondæne til at føles smukt på en underlig måde. Lidt ligesom morgensolens første stråler når de rammer de halvtomme flasker på bordet efter aftenens fest. Tidligere på året udgav bandet albummet A Prayer for the Unemployed, og den nye video til titeltracket en endnu et eksempel på deres talent for at vende hverdagen på hovedet og fremmane en æterisk virkelighed. Så det er heldigt for dig, at videoen til nummeret er landet.

Hvis du ikke har hørt bandet før, er “A Prayer for the Unemployed” karakteristisk for alle First Hates musikalske styrker. Den byder på bandets allestedsnærværende melodiske hyldest til 80’erne, og vokalen er fuld af både kraft, vægelsind og følelse. I forhold til videoen fortæller bandet – der består af Anton Falck Gansted og Joakim Nørgaard – at historien er “en kærlighedshistorie i efterlivet,” som er inspireret af den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgrens bog Brødrene Løvehjerte. “Vi finder altid selv på ideen, det visuelle koncept og skriver også manuskriptet selv,” siger de. “Vi er involveret hele vejen igennem processen og tager selv de afgørende beslutninger. Vi laver alt sammen – fra management til videoer til musik og tekst, som vi producerer sammen 50/50.”

Duoens kreative kontrol over projektet er let at få øje på. Videoen såvel som nummeret falder i tråd med resten af bandets produktion. Sangen, som de fortæller handler om “at give slip på frygten og bede sammen, om at tro på noget så meget, at det til sidst går i opfyldelse,” er en transcendental oplevelse, selv om det bagvedliggende budskab er fastforankret i virkeligheden. Og videoen opnår faktisk noget af det samme. Visuelt er den blød og elegant belyst med flotte landskabsbilleder, mens fokusset på menneskelige relationer er dybfølt og idiosynkratisk.

Måske handler det i virkeligheden om processens intime forløb. “Vi optog for et par måneder siden sammen med vores gode venner Nina og Kenny, der optræder i hovedrollerne,” fortæller First Hate. Det fungerede rigtig godt, fordi “Nina var med i vores første video nogensinde til sangen “In My Dreams,” hvor hun danser alene i et værelse.” Man kan nærmeste føle det nære forhold, og det stiller bare sangens øvrige spil mellem skønhed og virkelighed i relief.

Jeg har altid syntes, First Hate er et særligt band – de udstiller deres følelser i højere grad end andre kolleger på scenen som for eksempel Iceage og Lust for Youth – og “A Prayer for the Unemployed,” og videoen til sangen, fanger helt essensen af det. Dens blanding af ærlighed og et rosenrødt skær springer i øjnene på seeren, men med mere lys og lidt mere drama (bare lyt til omkvædet, hvis du skulle være i tvivl om sidstnævnte). Det er det, der gør god musik god. Og det er en kvalitet, som er selve grundlaget for First Hates kreationer.