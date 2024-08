Rihanna er 30, så nu vil jeg også være 30

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Ligesom de fleste mennesker har jeg mål og ambitioner, som jeg gerne vil opnå i løbet af min tid her på jorden. De fleste af dem er rimelig lige til, mens andre, som for eksempel nogensinde at eje mit eget hjem, virker lidt mere uopnåelige. Mit seneste mål (jeg har faktisk lige opdaget det i dag) er at være 30 år. I går, den 20. februar, var det nemlig Robyn Rihanna Fentys 30-års fødselsdag, og det betyder, at 30 ikke længere bare er en alder – det er en livsstil. En livsstil som man kan bestræbe sig på at leve. Hvis Rihanna gør det, så vil jeg også gøre det (det er lidt som dengang, jeg seriøst overvejede at få tatoveret gudinden Isis under mine bryster).

I skrivende stund er jeg 23, lige akkurat en måned fra at blive 24, men Rihanna får 30 til at se så tight ud, at jeg næsten ville ønske, jeg kunne spole seks år frem i tiden. Hvis jeg var 30, kunne jeg måske, ligesom Rihanna, nappe et vinglas fra et vilkårligt etablissement og få det til at ligne en planlagt del af mit outfit. Jeg har stjålet vinglas fra en bar én gang i mit liv. Jeg stak det ned i inderlommen på min store denimjakke, da jeg var ekstremt fuld og på Tinder-date, men endte med at smide glasset i en skraldespand, fordi det var irriterende at rende rundt med, og jeg blev ved med at spilde vin ud over mig selv foran mit date, som var hot. Havde jeg været 30, som Rihanna, ville jeg få vinglastyveri til at se elegant ud. Men jeg er desværre kun 23 og har dårlig motorik. Hvem der bare var 30.

Det er først lige gået op for mig i dag, ved den helligste af anledninger, at hvis jeg, ligesom Rihanna, var 30, så ville alle mine problemer forsvinde som dug for solen. 30 ser sexet og selvsikkert ud på Rihanna og ligner overhovedet ikke en forfærdelig påmindelse om menneskets forgængelighed, som man skal fejre med et meget voksent cocktail-party, mens man forsøger at fokusere på noget anden end det eksistentielle mørke, der venter forude. Det ser bare sejt ud (udover at være en højtelsket musiker, får man åbenbart også lov til at være direktør for verdens mest populære makeup-firma). Bare send 30 min vej!