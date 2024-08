Robbie Williams’ “Go Mental” giver absolut ingen mening

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Der er nogle ting her i livet, der simpelthen er for indviklede til at give mening. Mysterier, som vores hjerner bare ikke er indstillet til at kunne afkode eller gennemskue. Livet, døden, universets ubeskrivelige uendelighed…de bliver forvist til en lukket del af vores hjerne med påskriften: “koncepter, som vi er nødt til acceptere, at vi bare aldrig kommer til at forstå.” Og det er okay. På mange måder er det at forstå sine begrænsninger, hvad det vil sige at være menneske.

Videos by VICE

Men der er én mand, der nægter at acceptere de her begrænsninger. En mand, der tvinger sig frem, tvinger sig videre, mod strømmen af det, vi har anerkendt som den absolutte grænse for vores forståelsesramme. Mine damer og herrer, Robbie Williams.

Robbie er en kunstner, hvis karriere gennem de sidste par år er sejlet længere og længere mod det uforståelige (i hvert fald for den gennemsnitlige menneskehjerne). Det er en udvikling, der begyndte for over ti år siden med 2006-singlen “Rudebox” (tekst: // Up your jacksy, split your kecks / Sing a song of Semtex / Pockey full of Durex / Body full of Mandrax / Are we gonna have sex (yes) //) og har været i gang lige siden, lige under alle vores næser. Indtil nu.

Indtil nu. Med sin nye single “Go Mental,” der har Big Narstie, Atlantic Horns og en anonym, kvindelig kunstner, der for at beskytte sit ry tilsyneladende ikke har haft lyst til at stå frem med eget navn (hør selv sangen øverst i artiklen), med som features, virker det, som om Robbie Williams har sat sig for at hæve sit publikum op på et højere åndeligt plan. Vi har forsøgt at adskille de forskellige virkemidler i hans forsøgte massehypnose:

1) Magt, intensitet og ren volume

Det her er en ualmindeligt højrøstet sang. Det virker, som om Robbie har sat sig for at sprede #wokeness hos den brede befolkning ved simpelthen at skrige os vågne via øredøvende blæseinstrumenter og en kvindelig vokal, der skråler “AND I LLLLLLAAAAAAV IIIIIIIIIT.”

2) Universalitet

Robbie Williams i sig selv har ret meget star power. Han er trods alt en af de mest højt elskede soloartister, Storbritannien nogensinde har affødt. Men for at sprede sit budskab så vidt og bredt som overhovedet muligt, har han brug for mere end det. Enter: Atlantic Horns (for at få kløerne i det aldrende DK4 and Chill-segment, der husker Robbie fra SkyRadios storhedstid), der i musikvideoen ser ud, som om de er placører til et rockerbryllup, mens de af ukendte årsager sidder på toilettet, og Big Narstie for at lokke de unge til. Det er en fascinerende strategi fra briternes største levende geni (sorry, Russell Brand).

3) Krigssprog

Robbie vil have os til at føre krig mod vores gamle, snæversynede måde at tænke på, og det ved vi, fordi han fortæller os det i “Go Mental”, i den måde han kalder os til barrikaderne:

Bang bang

I shot you dead

Pushed you down and went to bed

Bang bang

All over town

I cocked it first and then I shot you down

Bang bang

No dignity

I’ll be a playful piece in your history

Bang bang

I’ll get you boy

It’s going to be the longest summer

The world’s going crazy can’t stop it

They been pulling me

Squeezing me, feeling me

And I love it

The world’s in my head and it’s spinning

The rhythm of life is unkind

But I keep grinning

Selv om det hele er vildt forvirrende (Robbie lader til at have transcenderet tid og rum), er det tydeligt, at han her anerkender usselheden i vores nuværende, uoplyste måde at leve på, beskriver det overvældende ansvar, han har taget på sig ved at forpligte sig til at præsentere millioner af mennesker for en ny måde at forstå tilværelsen (“the world’s in my head and it’s spinning”) og forudsiger det kaos, der vil bryde ud, når vi er frie. Det “you”, han skyder ihjel, er bare dit gamle, snæversynede jeg. Han trygler os om at slutte os til ham, om at tage det ultimative spring. Han beder os, ganske simpelt, om at “Go Mental.”

Mere fra Noisey om aldrende kunstnere, der af uforklarlige årsager stadig laver musik:



Og ja, okay, du griner måske af de kontekstløse nærbilleder af Robbie Williams’ tænder eller af ham, der dabber i en Peppe Pig-tshirt udsmykket med ordene DADDY PIG. For den u-udvidede bevidsthed, virker det bogstaveligt bare som nogle af de mest grineren/latterlige ting, du nogensinde kommer til at se. Måske kniber du ligefrem en tåre af grin. Men at opleve “Go Mental” på så overfladisk et plan er at snyde sig selv for dens dybe filosofi, og den livsændrende effekt, den kan have på dig. Åbn dig selv op for Robbie. Lad Robbie skylle over dig. Snart vil du slutte dig til de millioner, der vågner op til en lysere, bredere forståelse af verden. Masserne vil rejse sig, anført af en tænderskærende Robbie Williams i ærmeløs vest, mens de taktfast råber:

“I LLLLLLAAAAAAV IIIIIIIIIT.”