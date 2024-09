Robotter tilberedte og serverede min frokost

Robottjenerne på Tian Waike, en fastfood restaurant i den Kinesiske by Kunshan, ser ud som om, de er designet til at overtage verdensherredømmet. Men de ligner også noget, som aldrig vil komme op at stå igen, hvis de blev væltet.

Han åbnede Tian Waike for at vise sine maskiner frem, og gæsterne har været begejstrede for at få lavet mad af en robot, som har et piskeris, hvor vi andre har en hånd. Da jeg mødte Yugang på restauranten en mandag ved frokosttid, var der dog ret tomt. Han fortalte, at der altid var fuldt hus i weekenderne.

Selvom restaurantens hovedformål er at vise robotterne frem til potentielle robotkøbere, så kom idéen til madlavning fra Yugangs hjem.

Ser man på robotternes nuværende formåen, kan Yugangs døtre dog endnu ikke lægge paletkniven helt på hylden. Der var fire robotter i køkkenet, der udførte helt basale opgaver såsom at piske, røre og ryste. De havde alle som én brug for en hjælpende menneskehånd, og restaurantens ansatte måtte konstant være over deres robot-kolleger for at sikre, at maden blev tilberedt på en ordentlig måde.

“En robot kan arbejde ti timer om dagen i en syv til otte år,” fortalte Yugang. “Tjenerne kan arbejde otte, max ni timer i døgnet, og man er nødt til at stille lokaler og måltider til rådighed. Men vores robotter koster os ikke meget mere end de maksimalt 3 kroner de bruger i elektricitet dagligt.”

Robotterne var endnu ikke nået til et punkt, hvor de kunne tage billeder af dig og dine venner med din smartphone, men de mest basale opgaver blev udført til punkt og prikke.

Andre børn var rædselsslagne for robotterne.

“Vores madlavningsrobotter kan tale, men den funktion har jeg slået fra. Det er ikke nødvendigt, at de taler. Vores robotter kan sige simple sætninger som, ‘undskyld mig. Jeg har travlt med at arbejde’ til de børn, der gerne vil lege med dem. De er i stand til føre en simpel samtale og kan sige ‘Hvor gammel er du? Er du en dreng eller en pige?’, men den funktion slog jeg også fra. Ellers var der konstant nogen, der ville tale med robotterne”.

Yugang indrømmer, at hans hjerte brænder mere for robotter, end det gør for madlavning, og den indstilling smitter af på kvaliteten af restaurantens mad. Men i fremtiden vil det kun blive bedre, siger han.

Det virker som om, at robotternes fastfood herredømme stadig ligger en del år ude i fremtiden.

Men euforien forbundet med at få sin mad serveret af en Dr. Who-rekvisit er stadig nok til at afsætte selv de kedeligste retter.

Jane Wu bidrog også til denne historie, der oprindeligt blev publiceret af MUNCHIES USA i september 2014.