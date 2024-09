Han kunne ikke blive præst, så han blev pornostjerne i stedet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Du kender måske ikke hans navn, men hvis du har set porno inden for de sidste 30 år, så kender du nok Rocco Siffredis mere end 25 centimeter lange pik. Den 52-årige pornostjerne med tilnavnet “the italian stallion” har medvirket i over 1500 pornofilm og haft sex med næsten fire gange så mange kvinder, hvilket gør ham til et pornoikon på linje med Ron Jeremy eller John Holmes.

Han blev født som Rocco Tano i Abruzzo i Italien. Hans mor ville egentlig have, at han skulle være præst, men alterdrengen havde “en djævel mellem benene”, som han kalder sin penis, og pornokarrieren var derfor mere eller mindre uundgåelig. Han har kneppet sig gennem fire generationer af pornobranchen – fra 35mm-film i spillefilmslængde med manuskripter og plottråde til VHS, DVD og online-epokerne af pornoproduktion. Han annoncerede for nylig sin tilbagetræden, hvilket han har gjort op til flere gange tidligere. Tiden vil vise, om hans legendariske pik permanent træder ud af rampelyset.

Men det er ikke det, der interesserer de franske filmskabere Thierry Demaiziere og Alban Teurlai. Deres dokumentar Rocco, som for nylig havde premiere på Venedig Film Festival, er et portræt af pornostjernen, mens han forsøger at finde meningen med det hele. Det er et introspektivt blik på Siffredi, som fortæller åbent om sin brors død, sin seksuelle reaktion på morens død, forholdet til sin kone og to børn, og hvorfor han elsker så højt at knalde foran et kamera. Men allermest behandler filmen Siffredis katolske skyldfølelse. Tænk Boogie Nights, hvis den var instrueret af Martin Scorsese.

Filmen åbner på den eneste tænkelige måde: Med et nærbillede af Siffredis penis. Vi er derefter med, mens han caster piger til en film, han instruerer, og tager sig god tid for at være sikker på, at skuespillerne er klar på de seksuelle ekstremer, han vil have frem på kamera – for eksempel nærbilleder af anal penetration eller grove sexakter som choking. Filmskaberne er også med Rocco i Budapest, hvor hans kone Rozsa Tano bor, og følger ham derefter på rejser til Italien og Los Angeles. Gennem deres hovedperson får instruktørerne en større indsigt i pornoindustrien og viser for eksempel de ekstremer, nogle pornostjerner er parate til at udføre for at få succes.

En af de mest rystende scener involverer en kvinde, der putter Siffredis fingre i munden og simulerer et blowjob så dybt ned i halsen, at hun får tårer øjnene. Siffredi er fascinerende, fantastisk og fordærvet på én gang. Vi tog en snak med Rocco Siffredi efter dokumentarens premiere ved Venedig Film Festival.

VICE: Hvorfor lave den her dokumentar nu?

Rocco Siffredi: Jeg er blevet kontaktet et par gange med henblik på at lave en dokumentar. Først af en polsk instruktør, da jeg var 40. I den alder havde jeg bare ikke så meget at sige, selvom jeg havde været i branchen i 20 år. Så var det nogle italienske filmskabere, men jeg tænkte, at italienere ikke ville kunne forstå seksualitet uden at have fordomme. Og så kom de franske instruktører Thierry Demanziere og Alban Teurlai. Jeg blev på en måde født i Frankrig – i hvert fald kunstnerisk – for det var der, jeg blev pornostjerne.

Jeg mødtes med dem, og de sagde, de ville lave en film om porno, men manglede en leder og tænkte, at jeg kunne være den leder. Efter at have snakket i nogle timer ændrede de mening og sagde, de ville fokusere hele historien på mig. Og jeg tror, det var et tidspunkt i mit liv, hvor alting var blevet meget problematisk, så jeg ville gerne bruge filmen som en måde til at få alt det frem, der lå inde i mig.

Du fortæller om din mors og brors død i dokumentaren. Var det svært at tale om?

Jeg har haft meget lidelse i mit liv. Når man er seks år gammel og mister sin bror og bagefter ser sin mor blive vanvittig af smerten, så er det umuligt at forblive normal. Det er umuligt at glemme den smerte. Lige pludselig har man kun lyst til at gøre noget, der kan gøre det her liv lidt mindre svært. De tragedier i mit liv er grunden til, jeg var parat til at gøre hvad som helst.

Men hvorfor porno?

Jeg var allerede meget seksuelt aktiv som 11-årig, og jeg kan huske, at de andre drenge slet ikke havde nogen seksuel erfaring, så jeg vidste, jeg var speciel. Men det var ikke kun derfor. Det har altid handlet om at forsøge at give noget tilbage til min mor, som kunne afhjælpe den smerte, hun følte efter min brors død.

Jeg kan huske, jeg fandt et pornoblad, da jeg var 13, hvor der var billeder af den her mand, der kaldte sig Supersex – han var en kendt pornostjerne i 70’erne. Der var billeder, hvor han kneppede en brunette, og så bladrede man til næste side, hvor han kneppede en blondine, og så bladrede man, og så kneppede han en rødhåret, og så bladrede man, og så kneppede han dem alle tre. Jeg så det og sagde: ‘Det vil jeg lave’. Jeg ringede til min storebror, som boede i Paris, og sagde det til ham, og han sagde, jeg var skør. Da jeg var 16, ringede jeg til ham igen, hvor han sagde: “Du har ikke givet op? Du er jo vanvittig!” Jeg ringede igen, da jeg var 20, hvor han sagde, at jeg kunne møde nogle pornofolk, der ville kunne hjælpe mig, hvis jeg tog på swingerclub. Det gjorde jeg, og det virkede. Folk så mig have sex foran dem allesammen, og fra den dag var mit liv forandret. Jeg var i paradis.

Hvorfor kalder du din penis “djævlen mellem benene”?

Fordi djævlen overtager din krop. Det er ikke dig, der overtager ham. I rigtig mange år brugte jeg sex som en fornøjelse. Når sex til gengæld bruger dig, så er du afhængig, og dét er djævlen. Det er det samme med stoffer eller alkohol – alt det kalder jeg djævlen. Når han bruger dig, får han dig til at gøre lige, hvad han vil. Han får dig til at gøre ting, du slet ikke har lyst til, men du gør dem alligevel.

Det her er ikke første gang, du har talt om at trække dig tilbage. Hvad skete der, efter du som 40-årig sagde, du kun ville arbejde bag kameraet som instruktør?

Jeg ville trække mig tilbage for mine børns skyld. Jeg ville ikke være foran kameraet, da de nåede teenagealderen og selv var klar til at have sex. Jeg forsøgte kun at lave ting bag kameraet, så det ikke ville skade dem. På den anden side fuckede jeg alt andet op. For det første ødelagde jeg mig selv ved at stoppe. For det andet begyndte jeg at gå til ludere to eller tre gange om dagen. Tre gange om dagen, bare luder, luder luder… fordi jeg var vant til at have så meget sex.

Påvirkede det dit ægteskab?

Selvfølgelig gjorde det det, men jeg er sammen med en meget klog kvinde, som forstår min situation. Hun sagde til mig, at jeg skulle tilbage foran kameraet: ‘Hvis det er det, du savner, og du går til ludere for erstatte pornoen, hvad er så pointen med at trække sig tilbage?’

Var det usædvanligt for dig at betale for sex i stedet for at være den, der tjente penge?

Ja, og så skete der noget andet, som var ret sjovt. Sexarbejderne så min pik og sagde: ‘WOW, den er stor, du skal da lave porno?’ Det skete op til flere gange, når jeg var sammen med en luder. Jeg svarede bare: ‘Ja, det må jeg da overveje.’

Hvordan er det altid at tale om størrelsen på din pik?

“Hvor mange centimeter er din pik?” er det spørgsmål, jeg oftest bliver stillet, så jeg er vant til det. Jeg ved godt, at mit arbejde er min pik. Jeg ved, at det er to personer, der er på arbejde; mig og min pik. Vi er begge to kendte – det er ikke kun mig. For mig har det altid været klart. Jeg føler ikke, jeg er et objekt eller noget. Jeg arbejder med min pik, og jeg har aldrig haft et problem med det. Aldrig nogensinde.

Hvordan oplever du, pornoen har ændret sig i løbet af din karriere?

Jeg har været igennem fire forskellige generationer, og der er en kæmpe forskel, fra da jeg startede til i dag. Dengang havde man to scener om ugen, der var sindssygt meget dialog, vi skød på 35 mm og alt muligt. Det tog lang tid at ændre kameraopstillingen, lyset og alting, og derfor var sexdelen meget kort. Der var en masse replikker, meget komik og en hel del struktur. I dag er der kun sex, virkelig meget sex og slet ingen dialog. Der er ingen romantik længere. Alting er bare forskellige skud af kvindens krop: Skud af brysterne, skud af fødderne, skud af anal penetration. På det seneste er pigerne begyndt at lave tredobbelt anal, og nogle gange rører man ikke engang ved pigen, der er bare tre pikke klistret helt sammen. Det er en ting, der er helt anderledes i forhold til, hvordan porno var engang.

Er det blevet bedre eller værre?

Det er meget værre nu. Jeg er typen, der knepper en kvinde med hjertet. Jeg skal bruge en forbindelse, jeg skal bruge mine hænder, jeg skal bruge duften, jeg skal bruge kraften. Jeg skal bruge det hele. I dag er der ikke tid til alt det. Folk er ligeglade. De skal bare bruge kroppe. Kroppe, kroppe, kroppe. Nye mennesker. Nye pikke. Jeg kan ikke lide sex uden en forbindelse. Der er ikke penge til at lave film i fuld længde med handling længere. Branchen har ændret sig, fordi internettet har fucket det hele op.

Jeg kan godt lide internettet, fordi det giver folk uden penge, som kommer fra et land, hvor pigerne er usynlige, mulighed for at drømme om at se en smuk pige gøre utrolige ting. På den anden sige har det desværre ødelagt branchen fuldstændigt. Der er gratis sex over det hele, så hvorfor skulle man betale for det?

Du fik Kelly Stafford til at komme tilbage fra sin tilbagetrækning til din sidste film? Hvorfor var det vigtigt?

Kelly er den største pornostjerne nogensinde for mig. Hun er pornostjernen. På en måde er hun den kvindelige udgave af mig.

Er hun mere magtfuld end dig, fordi hun er kvinde?

Et hundrede procent. Det er der ingen tvivl om. Hun er meget magtfuld. Jeg bliver tiltrukket af specielle mennesker – det har jeg altid været. Når nogen siger; hende der er skør, hun er fuldstændig vanvittig, så betyder det, hun er helt fantastisk. Jeg bryder mig ikke om gennemsnitlige eller almindelige mennesker. De er kedelige.

Tror du, at du nogensinde trækker dig helt tilbage, eftersom du bliver ved med at komme igen?

Jeg har sagt, at efter den her film vil jeg aldrig svare på det spørgsmål igen. Jeg vil aldrig igen sige, at jeg trækker mig tilbage, eller at jeg kommer tilbage. Det er slut for nu, men jeg vil ikke sige, at jeg ikke kommer tilbage.

Læs mere om dokumentaren ‘Rocco’ på projektets hjemmeside.



