Romantiske billeder af Siciliens unge skatere

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Claudio Majoranas nye portrætbog, Head of the Lion, udforsker det intime bånd, der knytter en gruppe unge skatere sammen i Misterbianco – en forstad til Catania på Sicilien. ”Jeg tror ikke, man for alvor kan danne sig et billede af en by uden at kende dens forstæder,” siger Claudio. “Forstæderne er den eneste del af byen, der faktisk udvider sig, og derfor siger de mest om urbaniseringens fremtid.”

Bogens titel, Head of the Lion, refererer til en stor sten i området, hvor forstadens unge hænger ud om sommeren; at springe over den anses nærmest som et overgangsritual.

Majorana er uddannet læge og ser flere ligheder mellem lægevidenskaben og fotografi: ”I begge tilfælde handler det om en udveksling mellem mennesker, hvor det er essentielt at have empati. Læger og fotografer har mange kompetencer tilfælles.”

Claudio var selv en del af det sicilianske skatermiljø i femten år, og det her er ikke første gang, han udgiver en bog om emnet. Han har tidligere dokumenteret miljøets opståen såvel som de internationale konkurrencer, der begyndte at komme til øen i 2004.

Men med Head of the Lion ville Claudio tilbage til miljøets rødder og skildre grunden til, at unge mennesker vælger at stille sig op på et skateboard til at begynde med. På en ø som Sicilien – der ikke ligefrem er velsignet med de samme glatte, marmorbelagte pladser som så mange andre gennemsnitlige vestlige byer – skal man være ret dedikeret for at holde ud som skater. ”Jeg synes, det var ret tiltalende at se, hvor fast besluttede de her unge mennesker var på at lære at skate,” forklarer han. ”Da jeg mødte dem for første gang i 2011, brugte de hele eftermiddage på at bygge ramper af forskellige materialer fra en forladt byggeplads – hovedsageligt træ og metalrør, som de bandt sammen med tape.”

”Jeg identificerede mig helt naturligt med dem. Jeg kunne genkende mig selv i deres drømme om at blive berømte skatere, men også i deres frygt for at blive voksne. Det, jeg elsker ved ungdommen, er måden, folk opdager deres voksende behov for selvstændighed, samtidig med at de har et stort behov for at føle sig beskyttet.”

Head of the Lion kan købes online hos Cesura Publish.