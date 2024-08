Rose spiser omelet tre gange om ugen, så hun kan drikke naturvin i København

Det er dyrt at være studerende i København. For dyrt ifølge din familie fra Hjørring, der er kommet til kaffe på dine 12 kvadratmeter i Nordvest. “Hvor er det andet badeværelse?,” spørger de. For der kan ingenlunde kun være ét, når nu du giver 4.500 kroner i husleje om måneden.

Man kan nå langt på SU-lån og vikarjobs, men hvis du vil kunne drikke naturvin i weekenden, må du tage Nescafé med i pose og drysse det i en kop kogende vand, som skolen sælger for en 3’er.

Sådan er livet for 28-årige Rose Lykke Herrera. Hun læser til pædagog i København, og når hun har betalt husleje, forsikring, Netflix og andre nødvendigheder, har hun cirka 4.470 kroner tilbage til fri leg.

“Det ville være super praktisk, hvis jeg var sådan én der sparrede, men jeg har det fint med egentligt bare at bruge nogen penge på oplevelser sammen med andre mennesker og bare have det nice.” siger hun – og hun er god til at spareøvelserne, der gør det muligt for hende at slubre naturvin og spise ude med vennerne, selvom pengene er små.

