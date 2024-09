Roskilde 2007: Krigshistorier fra det vådeste år i festivalens historie

Der er en grund til, at Roskilde Festival fik produceret en officiel T-shirt med skriften “I survived Roskilde Festival 2007”. Udover en “tragisk ringe” koncert med Red Hot Chili Peppers, så var det nemlig regnen, man postulerede sin sejr over med det slogan. Det år faldt der 100 millimeter regn over de 110.000 gæster – den største mængde i festivalens historie – og det efterfølgende kaos af mudder og affald kostede festivalen en ekstraregning på en million kroner.

Med vandet og mudderet fulgte også meterdybe svenskerhuller på campingområdet og en katastrofal mangel på gummistøvler, der resulterede i, at folk soppede rundt i ankeldybe pispøle. Nogle lejre var endda så oversvømmede, at man åbnede den overdækkede Astoria-scene om natten, så de mest nødstedte festivalgæster kunne sove der. Det var langt fra alle, der udholdt pinslerne, men dem, der gjorde, blev forenet i en slags dødsforagtende trodsstemning, der sidenhen er blevet beskrevet som “magisk” af Roskilde 07′-overleverne.

Videos by VICE

Vi bad folk dele deres bedste, værste og vådeste minder fra Roskilde 2007.

Mathilde, 27

Det var mit første år, og min lejr var totalt noobs, så vi lå nede i en dal. Torsdag morgen vågnede min veninde og jeg og kunne høre, det regnede. Jeg skulle egentlig tisse, men jeg kunne ikke rigtig overskue at gå ud – jeg tænkte ‘det stopper lige om lidt’. Det stoppede bare aldrig, så vi spiste alt det klammeste, vi havde i teltet og lå der i timevis. Pludselig siger min veninde, “Ej, nu virker det som om, der er vand under bunden.” Det var ligesom at sidde i en vandseng. Så sagde hun, “Ej, jeg forstår altså ikke, hvis teltet ikke kan holde vand – for det har holdt i 19 år.” Øh ja, det var måske derfor, der kom vand ind over alt. Til sidst var vi nødt til at putte alle vores ting i poser og forlade teltet, og så blev vi hentet af min storebror efter Björk-koncerten og var hjemme natten over.

Jeg når at tage 25 skridt ud fra teltet, inden jeg falder ned i et svenskerhul helt op til armhulen. Mads, 28

Da vi kom tilbage dagen efter, skinnede solen, og det var som om, alle var på mdma. Alle var totalt høje af kærlighed, og vi kom i pitten til Beastie Boys og drak dårlig hvidvin, og alt var godt igen. Men så kom vi tilbage til vores lejr. Drengene havde prøvet at grave render for at holde vandet væk, men det var håbløst – alt var oversvømmet, og vores lejr var fuldstændig død. Det år var så grotesk på alle måder, så jeg håber jo aldrig, det sker igen. Det var hæsligt, men det var også magisk.

Lasse, 34

Jeg arbejdede foran Orange Scene det år, og det havde regnet uafbrudt hele dagen, da Björk skulle spille. Der var blevet kørt sindssygt meget flis ind på pladsen, men lige lidt hjalp det. De måtte bygge en dæmning for at holde de store vandmængder væk fra front-pitten.

Midt under koncerten brød dæmningen sammen, og vandet kom fossende som en mindre tsunami, så vi måtte springe op på rækværket. Da det var faldet til ro, var der så meget vand foran scenen, at det lige præcis skvulpede ind over kanten og ned i mine gummistøvler. Den arbejdsdag glemmer jeg aldrig.

Foto fra 2007 via Flickr-bruger Björn Söderqvist

Ingebeth, 33

Der var så meget mudder, at det var umuligt at komme rundt. Hvis man skulle et sted hen, trådte man ned på en vandflade, men man vidste ligesom ikke, hvor langt der var til bunden. Nogle gange var det bare mudder, men andre gange et bundløst hul.

Folk valfartede til Roskilde by for at købe gummistøvler, men der blev hurtigt udsolgt, så jeg puttede plasticposer ned i mine uægte, armygrønne Converse-sko og ofrede dem. Der var så meget vand i vores telt, at vi gravede en kanal ud ad teltet for at lede vandet væk, men udenfor var der også vand over det hele. Jeg holdt ud hele ugen, og jeg kan ikke huske, at jeg overvejede at tage hjem. Jeg var nok bare så ung, at jeg var ligeglad. I dag var jeg 100% skredet.

Jeg badede ikke i 10 dage, for det var ligemeget, og jeg havde sex på et af festivaltoiletterne. Sille, 28

Mads, 28

Jeg kom gående med en kammerat oppe fra Orange ned mod vores lejr efter en koncert. Vi var pissefulde, men jeg skulle ind og skifte tøj, fordi jeg skulle på date lige bagefter. Jeg tog helt rent tøj på, og jeg tror også, vi havde været oppe i de varme bade og det hele. Jeg når at tage 25 skridt ud fra teltet, inden jeg falder ned i et svenskerhul helt op til armhulen og bliver fuldstændigt mudret til. Daten gik heller ikke så godt. Den varede cirka den tid, det tog hende at forklare mig, at jeg måske skulle have taget et bad og skiftet tøj.

Benjamin, 29

Jeg sad på et tidspunkt med nogle venner og drak, da to af os begyndte at skubbe lidt til hinanden. Vi endte med at smide alt tøjet og kastede os ud i nøgen mudderbrydning midt på stien. Brydekampen kulminerede, da min ven spottede en fremmed pige i hvide jeans. Så jeg rejste mig op, løb ned mod hende og kastede hende ned i mudderet. Hun skulle jo ikke gå rundt der i hvide jeans. Hun var absolut ikke med på den, men det var også rimeligt nok.

Alle fortæller om, hvor forfærdeligt alting var den torsdag, hvor det regnede mere, end det nogensinde har gjort. Men jeg sad bare med en kammerat i lejren og drak en ramme øl. Og bagefter drak vi en til. Ja, vi blev da våde, men der var jo øl.

Dette er ikke Benjamin og hans ven. Privatfoto af Lea.

Sille, 28

Jeg tror faktisk, 2007 var et af de bedste år for mig. På grund af regnen var vi sammen i campen hele tiden, og vi lavede ikke andet end at spille spil og drikke øl. Jeg badede ikke i 10 dage, for det var ligemeget, og jeg havde sex på et af festivaltoiletterne. Folk syntes, det var super ulækkert, men lige dét år, var det måske det reneste sted.

Rikke, 26

Det var mit første år på Roskilde, og alle de erfarne Roskilde-veteraner i min lejr var taget hjem, så vi var bare tre piger på 16, der havde det for fedt til sidst, hvor vi rendte rundt og fandt sprut i de efterladte lejre. Vi lå nede i et hjørne, så der var ligesom blevet skabt en dæmning af efterladte telte, så vores ting ikke blev våde. Egentlig er min mor ikke særlig pylret, men hun kom forbi med nybagte boller til os og så sad vi inde i teltet og spillede kort og havde det vildt hyggeligt.

Camilla, 26

Jeg var 16 år, og det var min første Roskilde, så jeg vidste ikke rigtig noget. Vi boede lige ude foran Arena, hvor det var allermest sindssygt. Der var nogen, der havde bygget et to meter dybt hul svenskerhul lige ude foran, og der var nogen fra vores lejr, der fik deres telt skåret op og alt muligt. Jeg husker egentlig det hele som rimelig skræmmende, men jeg var også kun 16.

Man tager ikke hjem, man går ikke bad, og man er stiv hele tiden. Sådan var reglerne i min lejr. Kristian, 31

Torsdag regnede det så meget, at man slet ikke forstår det, så da jeg hørte Kissaway Trail på Pavilion Junior, stod jeg og prøvede at tørre mit tøj på stålrækværket foran scenen. Det hjalp selvfølgelig overhovedet ikke.



Da jeg kom tilbage til min lejr, var mit telt helt oversvømmet, og man kunne se, nogen havde siddet derinde og tænkt, ‘shit, nu kommer der vand ind’. Lige inden Bjørk-koncerten ringede min far og sagde, at han alligevel kørte forbi festivalen om en halv time, så jeg kunne køre med, hvis jeg ville. Den fristelse kunne jeg ikke modstå, men jeg var dybt ulykkelig, da jeg kom hjem. Jeg ville virkelig gerne have hørt Björk, så jeg fortryder det stadig. Men jeg kan huske, hvordan jeg stod på Herlev Station på vej tilbage til festivalen og følte mig enormt cool, fordi jeg havde Roskilde-armbåndet på og så sådan lidt smadret ud på den fede måde.

Lea foran Orange Scene i 2007. Privatfoto.

Lea, 27

Min helt nye kæreste var med i min efterskole-lejr, og han havde aldrig været på Roskilde før. Vi var allesammen fast besluttede på at se Basement Jaxx søndag aften, for det var vores højdepunkt. Men det blev en kamp i løbet af ugen. Mit telt holdt heldigvis tørt, men alt andet blev vådt. Så vi sov allesammen i mit telt af samme grund. Det var mega hårdt, for det var pissekoldt, men det var også vildt hyggeligt, fordi man ikke kunne komme rundt, så vi var bare tvunget til at være sammen under en pavillon. Min kæreste var lige ved at tage hjem, da musikken startede, men jeg var bare sådan, “Nej, du bliver her, og så er vi gennemblødte sammen.”

Mit tydeligste minde er følelsen. Man var nødt til bare at embrace, at det regnede, og så gøre det til det sjove. Jeg har været på Roskilde 11 gange, og 2007 var utroligt nok ikke et af de værste år.

Kristian, 31

Man tager ikke hjem, man går ikke bad, og man er stiv hele tiden. Sådan var reglerne i min lejr. Da det begyndte at regne, var det selvfølgelig nederen, men der var ikke noget at diskutere. Min veninde havde et dyrt telt, så jeg sov tørt, selvom flere i min lejr sejlede rundt på deres madrasser ind i teltene.

På et tidspunkt så jeg en svensker dykke fuldstændig ned i mudderet og komme op igen med en flaske whisky i hånden. Det var et ret godt billede på, hvor fucking true folk er på Roskilde, når de først er i gang.

Noget af det mest mindeværdige for mig var til Muse-koncerten om søndagen. Det havde regnet hele ugen, men da de spillede “Feelin’ Good” og Matt Bellamy sang “sun in the sky, you know how I feel” åbnede skyerne sig, og solen kom frem. Der brød 40.000 mennesker ud i jubel. Det var fuldstændig magisk.

Jeg så det som en ære, at jeg blev der hele ugen, og jeg købte den der T-shirt, hvor der stod “I survived all 8 days – 100% waterproof.” Den gik jeg rundt med i årevis.

Lead-foto af Flickr-bruger Stig Nygaard