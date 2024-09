Roskildes campingområde er et paradis

Store musikoplevelser, en pisstråle, der rammer dit Harald Nyborg-telt lige inden solopgang, så mange tømmermænd, så meget vanvid og så mange smukke mennesker samlet på ét sted…

Roskilde Festival er en tilstand, der allerede er blevet ofret så mange ord på at beskrive, at vi ikke rigtig gider at gøre forsøget, for det sjoveste – ud over at være der selv – er at kigge på billeder, der indfanger hele oplevelsen uden så meget bullshit.

Vores fotograf Casper Aguila Christoffersen har brugt hele ugen på at rende rundt mellem teltene i solskin og måneskin og tage billeder af det bedste og underligste, han så.



Her har du resultatet, og det er ikke tilfældigt, at de fleste af billederne er skudt i lejrene. Den her billedserie går ud til de Roskilde-hoveder, som misser de fleste koncerter, fordi campingområdet er et fucking paradis.