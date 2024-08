Céline Dions søn er åbenbart en populær Soundcloud-rapper

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Vi er for nylig blevet mindet om det gamle ordsprog, “æblet falder sjældent langt fra stammen” – i hvert fald ikke, hvis man er Céline Dions søn René-Charles Angélil. Det viser sig nemlig, at han også er nede med musik, men i stedet for at synge ømme ballader ligesom sin mor er René-Charles Soundcloud-rapper og optræder under navnet Big Tip. Til trods for, at han kun har fem tracks på sin profil, befinder den 17-årige rapper sig på top-5 i både USA og Canada på Soundclouds R’n’B- og Soul-lister. Men er hans musik lige så stor som hans navn er?

“Catwalks”

https://soundcloud.com/bigtipmusic/catwalks

“Catwalks” er med længder Big Tips allerstørste nummer, som ligger helt i top på R’n’B- og Soul-listerne. På tracket kanaliserer rapperen The Weeknds “Sidewalks” fra Starboy, mens han synger som en forsmået elsker henover guitarriffet. Hans stemme emmer af nostalgi – dog ikke på den bedste måde – og han minder på mange måder om JC Chasez og Justin Timberlake i deres storhedstid. Flowet halter lidt, og han har tydeligvis problemer med at kontrollere sit åndedræt, men sangen indeholder til gengæld den meget mindeværdige linje: // I fucked your bitch so good she changed me to her next of kin //. Hvem havde troet det om Big Tip?

“Loft Music Remix”

https://soundcloud.com/bigtipmusic/loft-music-remix

Tippen har fundet en formel, der virkede for ham på “Catwalks” – her låner han The Weeknds “Loft Music” fra House of Balloons. Den er fuld af teenageangst, hvilket selvfølgelig er rimelig nærliggende, når man kun er 17, men teksten holder vand. // And my flow be so tight / nobody in R’n’B like me since MJ turned white //, synger han med spandevis af selvtillid. Det bliver vildere og vildere.

“Never Stop”

https://soundcloud.com/bigtipmusic/never-stop

“Never Stop” er René-Charles’ forsøg ud i en mere traditionel lyd, hvor han skipper emorappen fra de to foregående tracks. Eftersom hans mor er Balladedronningen over dem alle, kan han flekse løs på det her track uden at vække lytterens skepsis. // Sixteen, I was boolin’ out the condo / At 8 years old, I was counting cars and learning how to manage / I was a mini 21 Savage //. Måske er 21 Savage-linjen lige I overkanten, men det med condoen og bilerne passer.

“The Apple”

https://soundcloud.com/bigtipmusic/the-apple-prod-by-syndrome

René-Charles lægger ud med en besked til haterne: “They said I was too generic. They said I didn’t find my style yet. That’s funny, we’ll see”. Han praler med sin plads på Soundcloud-listerne: “Dropped two chart toppers and they said it was cheesy”. Ja, det var de jo. “The Apple” er marginalt bedre end “Never Stop”, fordi den lader til at komme fra et ærligt sted, og så har han også bedre kontrol over sin vejrtrækning. Den er ikke 100 procent dårlig, men den er helt klart heller ikke 100 procent god.

“The Kid”

https://soundcloud.com/bigtipmusic/the-kid

“The Kid” virker, som om det er det mest fuldendte track af rapperen, i hvert fald sammenlignet med “Never Stop” og “The Apple”. Det er kort og fuld af energi, men der er ikke et eneste ord i teksten, som man for alvor hæfter sig ved.

Din mor er Céline Dion, mand. Du må ikke gøre hende forlegen.