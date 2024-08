Så dum ser du ud, når du er på ferie

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

“Vi har aldrig haft så umættelig en lyst til at dokumentere vores ferier med kameratelefonen i vores lomme og på Instagram, Facebook og tusind rejseblogs lige ved fingerspidserne,” siger Laurence Stephens, der er dokumentarfotografen bag den nye fotobog, Bored Tourists. “Men læserne af den her bog vil nok begynde at sætte spørgsmålstegn ved, hvor fede de oplevelser i virkeligheden er.”

Med bogen kommenterer Laurence Stephens på, hvordan Instagram har givet mange af os et behov for at præsentere en bestemt version af os selv, og dele vores sejeste oplevelser på sociale medier, så andre kan sidde og drømme om at leve vores liv. Han spørger, om vi egentlig fordyber os i øjeblikket, eller om vi i højere grad gemmer det til senere, mens vi overvejer, hvordan det skal deles.

Turister kæmper med kunsten at tage selfies, Park Güell, Barcelona, september 2017

Stephens siger, at vores konstante vurdering af andre menneskers liv ” kan gøre os skuffede over vores eget”, og at det presser os til at “opstille endnu mere flatterende minder, som vi kan lægge online bare for at skabe illusionen om, at vi har det sjovere, end vi egentlig har.”

Kombineret med det faktum, at vi nu har en konstant strøm af underholdning, som kan få os til at glemme “ægte” oplevelser, forhindrer det os i at være rigtigt nysgerrige, mener han. Jeg mødtes med ham i London for at finde ud af, hvorfor han gik på jagt efter den “alt-andet-end-sky turist, der keder sig.”

Mand fotograferer mursten, Via Laietana, Barcelona, juli 2016

“Det er det her, jeg mener, når jeg taler om, at folk tager billeder, som de aldrig får brug for,” siger Stephens. “Hvorfor fotograferer man mursten? Hvad skal du dog bruge det billede til? Der er så mange turister, der bruger rigtig mange penge på spejlreflekskameraer med store zoom-linser, og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvad der mon sker med de tusindvis af helt ens billeder, der bliver taget dag ud og dag ind på de sædvanlige turiststeder.”

Kvinde kigger gennem hegn, Bioparc, Valencia, august 2016

“Det var svært at tage billeder i zoologisk have, mest fordi jeg ikke måtte,” forklarer Stephens. “Så jeg vadede rundt med mit kamera under armen og et øje på overvågningskameraer og sikkerhedsvagter, mens jeg samtidig kiggede efter folk, der gjorde ting, som man ikke forventede.”

Mand kigger på hæk, Alhambra, Granada, august 2016

“Det her er en af mine favoritter,” siger Stephens. “Jeg fandt et sted med potentiale for virkelig gode billeder, og der blev jeg i lang tid. Af og til kom der nogen forbi, som begyndte at interagere med busken ved at ae bladene eller hive dem af.

“Jeg fik et par gode billeder, men ham her kom gående og lænede sig ind over for at stirre på dem. Det var det. Ret ekstraordinær opførsel i en meget ordinær situation.”

Mand kigger ned i hul, Park Güell, Barcelona, juli 2016

“Det her skud fik jeg kun, fordi jeg var så fokuseret på, hvad der foregik omkring mig,” siger Stephens. “Jeg synes, det er meget meditativt at arbejde på den måde, fordi jeg vader rundt i timevis og er konstant opmærksom på mine omgivelser, og det eneste mål er at fange noget usædvanligt.”

Turist sover på forladte madrasser, Carrer de Fontanella, Barcelona, september 2017

“Jeg så manden fra den anden side af gaden og løb direkte derover for at tage billedet af frygt for, at han pludselig flyttede sig,” siger Stephens. “Bagefter ventede jeg i et kvarter, fordi jeg var sikker på, at han poserede for nogen, men til sidst måtte jeg acceptere, at han bare var faldet i søvn, så jeg lod ham være.



“I forhold til mit mål om at fange turister, der keder sig, var det her billede vildere end noget, jeg kunne have forestillet mig. En turist med flip-solbriller og en lyserød kuffert, der sover på en madras midt på gaden – det er svært at overbevise folk om, at det ikke er opstillet, men det er virkelig noget, jeg bare fandt tilfældigt.”