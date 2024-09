Så lidt behøver du at træne for at leve længere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic

Hvis du har skippet de fleste af dine workouts i løbet af ugen for at sove længe, så har du måske lidt dårlig samvittighed. Måske har du så dårlig samvittighed, at du går dobbelt så hårdt til den både lørdag og søndag for at gøre op for de dovne morgener.

Selvom den her “weekendkriger”-mentalitet måske ikke er den smarteste måde at komme i form på, så konkluderer en ny undersøgelse i Journal of the American Medical Association, at det kan være en helt fin måde at føje adskillige år til din levetid. Undersøgelsen viser, at to træningsdage om ugen var det, folk havde brug for, for at nedsætte risikoen for hjertesygdomme og kræft, sammenlignet med de mennesker, som slet ikke træner.

Forskerne nåede frem til konklusionen ved at analysere ni års dødsattester fra Storbritannien – i alt næsten 64.000. Dernæst inddelte de folk i fire grupper: de inaktive (ingen nævneværdig aktivitet), de utilstrækkeligt aktive (mindre end 150 minutters moderat, eller 75 minutters intensiv aktivitet om ugen), “weekendkrigerne” (med 150 minutters moderat eller 75 minutters intensiv træning samlet på to dage eller mindre om ugen), og de regelmæssigt aktive, som trænede mere end to gange om ugen.

Forskerne konkluderede, at minimum to ugentlige træninger nedsætter risikoen for at dø af hjertesygdomme med 41 procent og risikoen for at dø af kræft med 18 procent for aktive mennesker, sammenlignet med inaktive mennesker. Flere end to træninger per uge gav interessant nok ikke endnu større resultater.

Med andre ord levede weekendkrigerne (weekendkrigere som i folk, der træner hårdt i weekenden – ikke de ‘krigere’, som bruger weekenden på druk og stoffer!) omtrent lige så længe som fitnessfanatikerne.

“Resultaterne betyder, at ‘weekendkrigerne’ og anden fritidsbaseret fysisk aktivitet, som er karakteriseret af en eller to træningsdage om ugen, giver fordelagtige resultater,” skriver undersøgelsens hovedforsker, professor ved University of Sydney Medical School, Emmanuel Stamatakis, i en pressemeddelse.

Hvis du kun kommer afsted to gange om ugen, kan du altså lige så godt give den gas, mens du er der.