Så meget længere kan du leve hvis du holder op med at spise kød

Det seneste års tid har det ikke været nemt at være kødelsker. Det lader til, at man hver anden uge hører om endnu en undersøgelse foretaget af en helseorganisation eller af prominente videnskabsmænd, der forbinder indtagelsen af kød med en øget risiko for sygdomme. Hvis du troede, at 2016 ville være anderledes, så kan du godt tro om igen: En ny omfattende undersøgelse har fundet ud af, at kød ikke bare giver dig kræft—det øger også dødeligheden og sandsynligheden for, at du skal dø af en lang række kostrelaterede sygdomme.

Forskere fra Mayo Clinic i Arizona tog udgangspunkt i seks omfattende undersøgelser, der fulgte mere end 1.5 millioner mennesker i perioder fra fem et halvt år og op til 28 år. De adspurgte var både hardcore veganere, og folk der spiser kød hver eneste dag. I redegørelsen, der er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of the American Osteopathic Association med titlen: “Is Meat Killing Us?,” fandt forskerne ud af, at vores kærlighed til kød slår os ihjel.

“Dataen sætter en tyk streg under noget. vi har vidst længe,”fortalte Brookshield Laurent fra New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine. “Din kost kan potentielt set både skade og helbrede dig.”

Selvom det på nuværende tidpunkt ikke er den helt store overraskelse, så øger indtagelsen af rødt kød—inklusive okse, lam, vildt og forarbejdede fødevarer så som pølser og skinke—risikoen for, at man udvikler hjertekarsygdomme eller cancer. og for at man lider af diabetes og forhøjet blodtryk. De forarbejdede fødevarer viste sig at være særdeles skadelige.

Og hvis du gik og troede, at bare en lille smule kød i ny og næ ikke var så slemt, så tro endnu engang om. Forskerne fandt nemlig ud af, at dødeligheden steg ved selv det mindste indtag af rødt kød.

Forskerne konkluderede, på trods af nogle varierende resultater, at “beviserne taler for, at øget indtagelse af rødt kød, særligt forarbejdet rødt kød, er forbundet med øget dødelighed”.

Derudover—som veganere sikkert vil være hurtige til at pointere—så fortalte forskerne også, at man i mindre omfattende undersøgelser “har fundet ud af, at en vegansk kost har vist sig at forbedre helbredet. Det kunne mindske risikoen for hjertekarsygdomme, sænke BMI-tallet, mindske risikoen for diabetes og mindske blodtrykket.”

Og de gamle hippier havde ret: det giver flest fordele, hvis man holder sig til plantebaseret kost over længere perioder. Mennesker, der havde spist vegetarisk i mere end 17 år, øgede deres forventede levetid med 3.6 år, hvorimod folk, der havde levet som vegetarer i kortere tid, opnåede færre fordele.

Kødets fremtidsudsigter ser altså mere og mere kedelige ud, men hvad betyder 3.6 år i det samlede regnskab? Det kan kun du svare på—og kun du kan vurdere, hvor meget af din tid her på jorden, en cheeseburger egentlig er værd.