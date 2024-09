Sådan blev den japanske tegneserie ‘Sailor Moon’ tilflugtssted for 90’ernes queer-børn

Sailor Moon var ikke bare med til gøre anime til en del af den amerikanske mainstreamkultur tidligt i 90’erne. Den opnåede også kultstatus hos folk, der identificerede sig med og satte pris på tegneseriens progressive skildring af LGBT-karakterer.

I dette afsnit af American Obsessions dykker VICE ned i den fordybende verden af Sailor Moon-fans. Vi mødtes med et par hardcore ‘Moonies’ til Los Angeles Anime Expo og fejringen af New York’s International Sailor Moon Day for at finde frem til, hvordan de her animerede karakterer var med til at skabe en fællesskabsfølelse og forme queer-identiteter.