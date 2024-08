Sådan blev irske pubber den største eksport af mad og drikke siden McDonald’s

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Jeg sidder og skriver det her i Makedonien, på grænsen til Albanien, ved Ohrid-søens bredder. Her er utrolig smukt med den uberørte natur, søen og de sneklædte bjerge og 1000 år gamle kloster i baggrunden, mens en promenade slanger sig rundt om det krystalklare vand.

Videos by VICE

Men selv her er der en. Der er altid en. En irsk pub. Den, der ligger ved Ohridsøen, har det fantasifulde navn ”Dublin Irish Pub” og har violiner på væggene og smaragdgrønne balloner ved indgangen.

Jeg behøver selvfølgelig ikke at tage til Makedonien for at opleve sådan noget. Jeg kunne være hvor som helst: Paris eller Næstved, Moskva eller den lille bitte ø Gili Trawangan ud for Balis kyst. Her er ikke engang en McDonald’s – men den irske pub? Tjek.

Ligesom en fastfoodrestaurant er de irske pubs intetsigende, anonyme steder, der har intet til fælles med en rigtig irsk pub i Irland – det er en plastikkopi, der hedder O’Malley’s eller O’Sheas’s, overfyldt med nips og leprechauns, og selvfølgelig serverer de Guinness på fad.

Sidstnævnte er hovedgrunden til deres udbredelse, for selvom de alle har deres egne navne, deres eget design og som oftest uafhængige ejere, er deres eksplosive udbredelse langt hen af vejen takket være Guinness. Det irske bryggeri lagde mærke til de irske pubs voksende popularitet i 80’erne, så de lavede en virksomhed ved navn Irish Pub Concept, der sælger det simple koncept til potentielle barejere over hele verden.

SE: Sådan laver du stegt kylling Matty Matheson

Irish Pub Concept er online rådgivere, der giver information og gode råd til håbefulde barejere, som gerne vil lave en irsk pub. Det er samtidig en platform, der er designet til at øge salget af Guinness på alle de nye irske pubber, som selvfølgelig er interesseret i at have den mørke drik på fad. Deres hjemmeside er fyldt med Guinness-logoer og taler med Guiness’ stemme (der står sådan noget som ”Guinness har intet ansvar for, hvad sælgerne foretager sig” og ”Guinness er ikke økonomisk forbundet til nogen sælgere, selvom vi anbefaler dem”), men mærkeligt nok, virker det ikke, som om Guinness er interesseret i at være kædet sammen med projektet helt officielt.

Jeg kontaktede dem for at spørge ind til deres forbindelse med Pub Concept, men de nægtede at udtale sig. I stedet talte jeg med den anerkendte akademiker Bill Grantham, der er professor ved Loughborough University, og som har skrevet side op og side ned om Guinness og kulturel appropriation. Han må kunne give mig et akademisk synspunkt og forklare, hvilket samspil der er mellem de to virksomheder.

”Irish Pub Concept hører under den multinationale alkoholkoncern Diageo plc, gennem deres mærke Guinness. Hverken Diageo eller Guinness vil fortælle, hvor IPC passer ind i virksomhedens struktur. Men på IPCs hjemmeside står det tydeligt, at IPC er grundlagt af Diageo og Guinness. Et eksempel er i menupunktet ’overblik’, hvor de henviser til markedsanalyse udført af Guinness og forskning igangsat af Diageo, der skulle undersøge ”succeskriterierne for irske pubber i Europa.”

Han tilføjer: ”Hjemmesiden er også fyldt med ordet Guinness og deres kendte harpelogo. Forsiden har et stort billede af en fadøl, hvor der tydeligt står ’Guinness’. Der er også referencer til de succesfulde irske barer, der ’altid serverer den gode Guinness,’ og designet på hjemmesiden er holdt i de sorte og hvide nuancer, man kæder sammen med øllen.”

Grantham er også enig i, at ”hele hjemmesiden eksisterer med det formål at hjælpe firmaet med at sælge mere Guinness ved at promovere irske pubs over hele verden.”

Durty Nellies i Beijing. Billede fra Asten

Det skjuler hjemmesiden heller ikke. Alt er skrevet med Guinness som afsender, og den tilbyder forskellige informationer, der skal overbevise brugere om, at en irsk pub er deres fremtid: ”Som resultat af Irish Pub Concept,” siger de, ”er der åbnet omkring 8500 pubs i 152 forskellige lande, og markedet er sundt og bliver ved med at vokse.”

Ambitiøse iværksættere bliver bedt om at udfylde et skema på hjemmesiden, og derefter vil de modtage et opkalde fra en repræsentant for Guinness, der vil tilbyde dem rådgivning omkring økonomi og forslag til et lån. For helt ned til 1000 kroner (plus et stort lån hos en bank) vil Guinness hjælpe håbefulde iværksættere med en forretningsplan og kontakt til lokale virksomheder, der kan hjælpe med at banke pubben op. De forklarer ejerne, at de kan se frem til et overskud efter tre år.

Guinness samarbejder med ni selskaber: Ballance Hospitality, Irish Pub Company, Bar None Designs, Irish Business Solutions, Irish Pub Global Federation, Mathias Foodservice, Tourism Ireland, Food Ireland og Irish Food Board, som bygger og vedligeholder irske pubs for Guinness over hele jorden. De efterlever alle Guinness’ ”kriterier for succes”, som de påstår sikrer, at nye irske pubs er fyldt med ”craic” – det gæliske ord for ”sjov”.

De ”kriterier for succes”, som Guinness bliver ved med at tale om, er: ”Irsk indretning, autentisk, irsk mad, autentiske, irske drikkevarer, autentisk, irsk musik, irske chefer og ledende ansatte. Guinness nævner ikke med et ord, at det koster at bestille og levere al den autenticitet.

PJ Gallagher’s Irish Pub, Sydney. Foto via PJ Gallagher’s

På 25 år har en af deres partnere, The Irish Pub Company, designet omkring 2000 ”kulturelt og kommercielt succesfulde” irske pubs i 53 lande. De påstår, at de leverer en autentisk oplevelse ”der kombinerer overvældende interiør med god mad, drikke, musik og vigtigst af alt: Mennesker. Gæster, der kan fordybe sig i en verden af sjælevarme, gode samtaler, latter og spas. Det irerne kalder ’craic’…”

“Jeg rejste på tomlen tilbage i 1980’erne og endte i København, hvor jeg mødte en irer i 1992, der allerede havde en irsk pub i Sverige,” fortæller Gus Brown fra The Dubliner på Strøget. ”Jeg åbnede baren i København i 1995, og vi har ligget her siden. Vi byggede den første Dubliner i København i samarbejde med Irish Pub Company. Vi sendte planerne og budgettet til Mel McNally, som er grundlægger af Irish Pub Company. Han sendte nogle forskellige forslag tilbage til os, og sådan endte vi med det design, vi har i dag.”

Der er nogle tydelige problemer ved at sætte lighedstegn mellem kommerciel succes og irsk autenticitet. The Irish pub Concept siger, at de kan styre, hvordan craic opstår, men craic er en sindsstemning, som er formet af århundreders irsk kultur og traditioner, og selvom man kan have det sjovt på alle irske pubber over hele jorden (nok alkohol sammen med gode venner er opskriften på en god aften), så kan den naturlige, irske stemning ikke bare trylles frem af et designfirma.

The Dubliner, København. Foto: Stig Nygaard, via

Ægte, autentiske, irske pubs er lige så mangfoldige som barer i alle andre moderne lande. I modsætning til dem er de irske pubs, som Guinness sælger, specifikt solgt til lande, der ikke har nogen irsk befolkning eller identitet, men hvor man stadig vurderer, at de kan blive en kommerciel succes. I stedet for at være oprigtigt autentiske vælger Guinness at sælge Det Irske Koncept (med stort K) til steder, der ikke ved, hvad autentisk irsk kultur vil sige.

Det, Irish Pub Concept i virkeligheden mener, når de siger ”autentisk”, er, om der er penge i det. De siger, at “mindre restauranter har brug for en stor lokal befolkning (75.000 eller flere) for at kunne overleve og trives, men på grund af det store antal gæster på en irsk pub kan de klare sig med et indbyggertal på kun 15.000.”

Men at placere ”irske pubs” i områder, hvor der hverken er irere eller irsk kultur, udnytter egentlig bare små byområder. Hele projektet er cirka lige så irsk som Pizza Hut er italiensk – men det er en genial salgsteknik fra Guinness side. Deres brand får uvurderlig omtale og udbredelse, jo flere irske pubs, der er. Ud over at vejlede mulige, nye ejere har de også monopol på at forsyne hver eneste ny irsk pub med øl. Og succesen spreder sig til de steder, der ikke er irske. For at kunne konkurrere med irerne må de andre barer i området også begynde at sælge Guinness.

Irske pubs fremstår på overfladen som en hyldest til de irske indvandrere over hele jorden, men en kæmpe del af markedet er styret af et mærke, der mest er interesseret i at tjene flere penge. Virkeligheden er, at de færreste irske pubs har nogen forbindelse til Irland, og hvis ikke det var for Guinness, ville de sandsynligvis slet ikke eksistere.