Høj på HIV-medicin

I 1998 blev det antiretrovirale stof efavirenz godkendt til behandlingen af HIV-infektioner. Selvom stoffet var ekstremt effektivt, gik der ikke længe, inden patienter begyndte at melde om bizarre drømme og hallucinationer som følge af medicinen. Da historier om voldtægter og røverier, der var motiveret af efavirenz, kom fra i sydafrikanske tabloidaviser, begyndte forskere for alvor at undersøge, om efavirenz kunne være skyld i disse uventede hallucinogene bivirkninger.

Hamilton Morris drager til Sydafrika for at snakke med folk, der bruger og sælger efavirenz, og undersøger hvordan det livreddende medikament blev en del af den farlige cocktail, der kaldes “nyaope”.