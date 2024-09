Sådan bruger Johnny Depp 200.000 kroner om måneden på vin

Det vil være en underdrivelse at sige, at Johnny Depp er glad for vin.

Filmstjernen har en tatovering på sin arm, hvor der står “Wino Forever” (en opdateret camouflering af den “Winona Forever”- tatovering han fik, da han var kærester med Winona Ryder). Han har bygget en vinkælder i bedste Pirates of the Caribbean–stil på sit landsted i Frankrig, og han er kendt for at flyve kasser af vin fra Frankrig til de filmoptagelser, hvor han arbejder.

Nu er det så kommet frem, at Depps begejstring for vin måske grænser til noget, der liger en ruinernede besættelse. Og hvor ruinerende kan det så være? Vi snakker et vinforbrug tæt på 30.000 dollar (cirka 200.000 koner) i måneden.

I januar blev Depp sagsøgt af sin tidligere forretningsmanager for “gross misconduct” og bedt om at betale $25 millioner i kompensation. Tidligere i denne uge kunne The Hollywood Reporter offentligøre retsdokumenter, som man i forbindelse med retssagen kom i besiddelse af. Dokumenterne afslørede, at skuespillerne førte en tilværelse, han angiveligt ikke havde råd til, og at hans leveomkostninger beløb sig til omkring to millioner dollars om måneden (cirka 13 millioner kroner). Retsdokumenterne afslørede ydermere, at han brugte cirka 30,000 dollar om måneden alene på vin.

Michael Kump, advokat for Depps tidligere managementfirma, skrev: “Depp levede en ultra-ekstravagant livsstil, der ofte kostede Depp i omegnen af to millioner dollars om måneden at opretholde, hvilket han simpelthen ikke havde råd til.”

Men hvilke vine er det så lige, at Depp ødsler sin formue væk på? Skuespilleren har ikke gjort noget for at skjule, at han er glad for vine fra Bordeaux, og at han anser Domaine de la Romanée-Conti for hans yndlings-vingård i Bourgogne. Under et interview med magasinet Madame Figaro fortalte Depp: “Jeg kan godt lide Pétrus [og] Château Cheval-Blanc.”

Pétrus er kendt for sin høje pris, hvor en enkelt flaske kan koste op mod 2500 dollar (cirka 17.000 kroner). Men hey, i nogle kredse er det jo et slagtilbud: En tre-liters Château Cheval-Blanc blev for nyligt solgt for over 135,000 dollar (cirka 950.000 kroner). Kort fortalt: fyren har dyr smag.

Måske det ville være billigere bare at tage et syretrip i Las Vegas.