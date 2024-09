Sådan dominerer du mænd med penge

Der er mange piger, der prøver lykken som finansdominatrix, fordi det ligner en magisk smutvej til lette penge. De tror, at man bare skal kalde en fyr for ‘taber’, og så betaler han for et par sko. Men det er overhovedet ikke sådan det foregår, og det er heller ikke det, det handler om. Det er både en kunstart og en videnskab. Jeg har være online finansdominatrix i lidt over tre år, men jeg er også finansdominatrix som en livsstil, hvilket vil sige, at jeg udøver finansiel magt i alle mine personlige relationer. Før jeg blev online ‘fin domme’, øvede jeg mig, ved at dominere de mænd, jeg datede. Dengang vidste jeg slet ikke, at ‘fin dom’ overhovedet var en ting, og slet ikke at det er en niche inden for BDSM. For mig føltes det fuldstændig naturligt.

Du skal være den overlegne gudinde, som aldrig knepper ham, men som altid er der til at grave i hans pung.



Derfor blev jeg vildt glad, da jeg opdagede, at der findes et helt netværk af kvinder på nettet, som bruger dominans til at tjene til dagen og vejen. Jeg var så klar på at prøve det – og så endte det endda med at blive mit livs passion. Siden jeg begyndte som professionel fin domme, har jeg fået gaver, der rækker fra rejser til udlandet til at blive nævnt som arving i en fin subs testamente. Jeg har endda min egen indlogerede slave, som jeg kontrollerer finansielt. Jeg har også mødt andre fin dommes, som jeg er blevet tætte venner med. Alt i alt har fin dom konceptet bragt mig meget langt.

Så hvad er fin dom? Det er ligesom enhver anden form for BDSM. Hvis man tager andre former for dominans, som hvis en kvinde tager en mand med en strap-on, så har den dominante (dom) altså magten over den, som underkaster sig (submissive, eller sub) med det legetøj. Det er det samme med finansiel dominans, bortset fra at magtudøvelsen sker ved udbetalingen af penge.

Selvom der findes mange mænd, som udøver fin dom, så er de fleste doms kvinder, ligesom mig selv. Du forestiller dig måske, at en sub er en snøftende svækling med moderkomplekser, men mange af dem er faktisk succesfulde mænd i lederstillinger. Mænd med succes bliver tiltrukket af at overdrage deres indtægt til kvinder som mig, fordi de længes efter den frihed, der er forbundet med ikke at skulle bestemme. De vil gerne have den ro, det er ikke at være naget af forpligtelser hele dagen. Så i stedet har de en frisk dominatrix som mig, der suger på deres pengepung.

Tænk lige over det. Penge er magt. De giver os muligheden for at anskaffe livsnødvendige ting og få de oplevelser, vi ønsker os. Det er en fantastisk følelse som fin domme at vide, at jeg kan fratage en mand hans evne til at få de ting, han ønsker sig, men det er endnu bedre at vide, at han overgiver den til mig af egen fri vilje.

For eksempel har jeg indlogeret en ‘slavebitch’, som hedder Stevo. I starten tjente han mig online, og vores forhold udviklede sig derfra. Hvis du vil leve af at være fin domme, så er det allervigtigste at opbygge en tæt relation til en slave. Du skal være den overlegne gudinde, som aldrig knepper ham, men som altid er der til at grave i hans pung. Det er den rolle, du skal spille i hans liv, og det skal være fordi, du kan lide det.

At tage din subs penge er i sidste ende med til at ændre hans liv. Før jeg mødte ham, var Stevo en “community whore”, som vi siger i fin dom miljøet. Han gik fra den ene domme til den anden, blev dømt som “tidsspilder” (dem kommer vi til), og forsøgte igen og igen at få en fin domme til at bestemme over hans fucked up liv og ændre det til det bedre. Han brugte enorme pengesummer i jagten på en fin domme, som han havde den rigtige kemi med og gik ofte på stripklub i sin desperate søgen efter nogen, der ville misbruge ham. Vi snakker om en mand, som er blevet skilt to gange på grund af sin fin dom tilbøjelighed og som indrømmede, at han tog tidligere hjem fra sin bryllupsrejse for at bruge 5000 kr. på nettet i en rus af fortrydelse over sit daggamle ægteskab, som var almindeligt og uden BDSM og finansiel dominans.

Nu, hvor han er underlagt min kontrol, tager han ikke længere på stripklub. Han har ikke råd til det; det har jeg sørget for. Savner han det? Fandme nej. Han udlever sin drøm. Men det ville også være lige meget, hvis han savnede det. Han har ikke penge til at holde sådan en dårlig vane ved lige. Jeg har gjort, at det ikke længere er noget, han ønsker, og så har jeg fjernet det fra listen over ting, han har mulighed for at gøre. Den magt opgav han til mig, da han gav mig kontrollen over sine penge.

Hvis du er interesseret i at blive professionel fin dom ligesom mig, er der nogle essentielle ting, du skal vide om det arbejde, som sker bag kulissen. Først må du forstå, at fin dom ‘branchen’ går op og ned. Du må ikke miste modet, hvis der til en start er mangel på fin subs. Husk på at det ikke handler om pengene, men om at dominere og kontrollere mænd. Hvis du fokuserer på det, så kommer pengene af sig selv. Lad dig heller ikke afskrække af de såkaldte “tidsspildere”. I takt med at du bliver en mere erfaren fin domme, lærer du at spotte både “spillerne” og “tidsspilderne” på lang afstand. Men sørg for ikke at brokke dig til hvem som helst over den slags, for de fleste subs vil synes, at du er både bitter og naiv. En klynkende domme er den hurtige vej til at gøre en subs pik blød.

Pas også på, at du ikke falder i “tragi domming”-fælden. Tragi-domming er, når du prøver at lokke penge og gaver ud af en fin sub ved at tude. Det virker ikke, og det får dig til at virke svag. Du skal selvfølgeligt også undgå at blive en “insta domme”, som er dominantens svar på tidsspilderen. Det er en person, som egentlig ikke er domme, men som er motiveret af muligheden for at tjene nemme penge. Men ved at gøre det, snyder de fin subs for de ofre, som de er villige til at gøre for en rigtig domme. En insta domme kan som regel kendes på sin manglende interesse for en hvilken som helst form for BDSM ud over fin dom.

Det er også vigtigt for en fin domme at huske at være sig selv. Det er god idé at iagttage og lære fra de fin dommes, som er etableret, men du skal være tro mod den, du er. Der er en fucking milliard fin dommes efterhånden, så målet er at skille sig ud fra mængden – ikke fordi du skal rende ud og gøre noget nedværdigende som for eksempel at vise din røv frem. Bare tilfør din egen unikke personlighed til rollen.

Fin subs vil gerne have en selvsikker, dominant kvinde, som formår at hæve sig over al hverdagsdramaet. Hun er målrettet og ved, hvordan hun skal udnytte en mands desperation til at få, hvad hun vil have. Du er nødt til at være indstillet på at skulle markedsføre dig selv helt vildt på nettet for at få en bid af kagen. Så leg lidt med hustler mentaliteten, og lad være med at være misundelig på, hvad de andre fin dommes har. Hvis du knokler røven ud af bukserne, ligesom de har gjort, kan du opnå den samme succes.

Man kan lære BDSM-teknikker, men man er enten dominant af natur eller ikke.



Du er også nødt til at lære nogle tricks. Ved du hvordan man fjernstyrer en andens computer? Det skal du måske lige sørge for at kunne. Det er den slags færdigheder, du skal bruge, for at blive en succesfuld fin domme. Husk på at fin subs vil kontrolleres. Det er din opgave at finde en måde at kontrollere dem på, så du kan overtage deres penge. Sørg også for at bruge sikre og anonyme betalingstjenester på nettet. Det er oplagt at bruge gavekort som betaling, fordi de er anonyme for begge parter, men undgå at bruge PayPal, for de vil ikke associeres med transaktioner, der har noget med sex at gøre, så du risikerer at de lukker din konto. Brug en e-mailkonto med dit fin domme navn og ikke et gammelt navn, som du ikke vil forbindes med. Helt almindelig sund fornuft sparer dig for rigtig meget besvær senere hen.

Du bør også tilmelde dig en cam-verificeringstjeneste, som for eksempel findoms.com. På den måde kan fin subs bag computerskærmene være sikre på, at du er lige så sexet, som du påstår, og ikke i virkeligheden er en fyr, som er endnu klammere end dem selv. Og for guds skyld, det er 2015, så sørg for at bruge særskilte kontoer på de sociale medier kun til fin domme brug. Jo større et net du kaster ud, jo bedre er dine chancer for at møde en god fin sub i det store hav af fetich-elskende røvhuller.

Fin dom har ændret mit liv. Jeg føler, at jeg er den heldigste pige i verden, fordi min livsstil, min hobby og min karriere er én og samme ting. Mine fin subs er ikke bare mine bitches, de er også en del af min familie og mit bagland. De elsker at bidrage til min lykkelige, lille, fucked-up BDSM eksistens. Jeg blev født som domme. Man kan lære BDSM-teknikker, men man er enten dominant af natur eller ikke. Og uanset hvor mange tips, jeg giver, vil det i sidste ende komme an på, hvor hårdt du er villig til at arbejde for det. Din succes med fin dom afhænger af, hvor højt du elsker at kontrollere mænd, og om du er ægte nok til at få drengene til at tro på dig.

