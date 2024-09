Sådan drikker du øl til sommer uden at fremstå komplet idiotisk

Illustration af Barry Patenaude.

For mange mennesker er sommeren ensbetydende med pangfarvede tropiske cocktails. Men for endnu flere har øl – selv den billige og dårlige af slagsen – en helt særlig plads i det danske sommerlandskab. Derfor bad vi Jeppe Jarnit-Bjergsø, ølekspert og manden ba bryggeriet Evil Twin, om at fortælle, hvilke øl vi skal drikke denne sommer, så vi undgår at fremstå som inkompetente røvhuller.

Jeg har valgt nogle øl, der er kendt for deres lave alkoholindhold. Man bliver skidestiv af at drikke øl med en høj alkoholprocent i sommervarmen. Er man på stranden, er det de læskende og tørstslukkende øl, man skal have fat i. Man har jo heller ikke lyst til en stor flaske varm rødvin, når det er 30°C i skyggen og 50°C i sandet.

De følgende øltyper smager bare bedre end andre øl, og så har de det tilfælles, at de kun bliver bedre af at blive en smule opvarmet af solen. De kan modstå varmen, fordi de er så smagfulde. Når øllet er iskoldt, lægger kulden en dæmper på smagen. Jeg mener, det er cool at tage en stout, for eksempel, og drikke den langsomt for at udforske, hvordan smagen udfolder sig i takt med, at temperaturen i øllet stiger.

Her er de øl, man bør drikke på en varm sommerdag ved vandet, til grillfest med modeller, eller i selskab med Gwyneth Paltrow.

Sour IPA: Dette er en blanding af en sour beer og en IPA. Det er en god kombination, og øllens popularitet er opadgående. Det er en “session beer” – et smart udtryk der dækker over en øl med en lav alkoholprocent. Da session beer er blevet så populære, er folk begyndt at lave dem på utallige måder. Denne øltype er perfekt om sommeren, da den er frugtig, forfriskende og rig på humle. De kan fås i så mange varianter, at man med sikkerhed kan finde en Sour IPA, der passer lige nøjagtig til ens egen smag. Øllen låner det gode fra andre øltyper og bliver på den måde sin egen. Den er perfekt til en morgenmad på stranden en varm sommerdag ved ni-tiden, fordi den smager som friskpresset juice og er lav på alkohol. Den smager lidt af Champagne og er derfor den slags øl, som supermodeller kunne finde på at drikke.

Saison: Dette er en gammeldags fransk-belgisk øltype, der er blevet brygget i en evighed. Den tager en med tilbage i tiden, og i dag er der er mange, der laver deres egne versioner af den. Den er både frugtig, gæret og esteragtig. Der er humle i, og man kan endda tilføje forskellige blomster til (mælkebøtter, hibiscus, alt muligt). Før i tiden bryggede man den om vinteren og drak den hen over sommermånederne, men nu om dage bliver den brygget hele året rundt. Man kan gøre ret meget med denne her øl uden at den stikker helt ud. Det er nok ikke noget for jord- og betonarbejdere, men Gerard Depardieu ville helt sikkert drikke denne øl. Han ville drikke en hel tønde af det.

Belgian Wit: Det er denne øltype, der får mange mennesker til at begynde med at drikke mikrobryg. Den bliver typisk brygget med koriander og appelsinskal, hvilket jeg ikke er den store fan af, men nok om det. Folk kan lide det. Gæren er meget udtalt, så derfor skal man specifikt drikke de Belgiske udgaver. Den er let, nem at gå til, og passer rigtigt godt til en dag ved stranden. Nogle putter lime eller citron i, hvilket er en rigtig dårlig idé. Det ændrer på smagen. Det pisser mig af, når jeg ser en bartender, der gør det. Jeg mener, det er uforskammet. Jeg har da bestemt ikke brug for, at en eller anden klovn ændrer smagen på min øl for mig. Gwyneth Paltrow ville garanteret synes om den. Hun er nemlig ret basal, og det er denne type øl også.

Gueuze: Typen, der ligger til grund for denne øl, er en lambic, men man drikker gueuze, som man ville drikke en mousserende hvidvin. Smagmæssigt ligger den tæt op ad tør hvidvin. Den er lagret i helt op til tre år, og garvesyren og den træagtige smag, som den får fra fadet, gør den fantastisk. Jeg drikker orange vine, og de smager ofte på samme måde. Hvis man tager en et-årig lambic, der har lagret på træ og blander den med en tre-årig lambic, så smager det nærmest som vin. Jeg tror, at James Murphy fra LCD Soundsystem ville drikke denne øltype. Hipstere og ølnørder elsker det – det er ret svært at forstå, men kan man lide orange vin, så skal man drikke denne type øl.

Altbier: Dette er en tysker fra Düsseldorf-egnen, og det er en af de få ale-typer, der stadig bliver brygget i Tyskland. De brygger ikke så meget ale dernede. Den smager som en lager – rent og forfriskende – men den er mørkere end en normal lager. Den er både en smule sød og en smule bes og fungerer bare rigtig godt til grillmad. Folk, der er glade for traditioner og godt håndværk, vil kunne lide denne øl.

Denne artikel blev oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i juli 2015.