Sådan drikker du vin på romantikkens Black Friday

Egentlig er valentinsdag jo blot en überkapitalistisk pseudobegivenhed, der skal få os alle til at købe mere skrammel i Imerco, som vi så kan stille på vores letfedtede glasborde i TV-stuen ved siden af light-sodavand og alle vores frihedsberøvende smartphones. Efter cirka ni dage ryger Imerco-hæsligheden ind i et rodeskab for derefter at blive smidt på forbrændingen, når I flytter fra hinanden.

Ja, så smukt er livet. Men denne romantikkens Black Friday kan selvfølgelig også bruges som en legitim undskyldning for at kaste noget vin i ansigtet, hvilket du selvfølgelig bør udnytte. Derfor har MUNCHIES et par anbefalinger til, hvad du skal drikke på valentinsdag.

FØRSTE DATE

Helt ærlig, hvad tænker du på? Første date på valentinsdag? Har du også arrangeret et duftlysomringet badekar fyldt med rosenblade og tusinder af hvide duer, der letter fra en tagryg, hver gang I smiler til hinanden? Du er for vild. Men hey, der findes også vin til sådan nogle som dig.

Du skal drikke Moët & Chandon Imperial Rosé-champagne, der helt sikkert bliver lavet i en valentins-udgave med ekstra meget lyserød krimskrams på flasken. Godt nok er vinen et industriprodukt på linje med skiveskåret pålæg, men et astronomisk markedsføringsbudget har fået os alle til at tro på, at denne blanding af pinot noir, pinot meunier og chardonnay er et smukt stykke kunsthåndværk (lavet i 28 millioner udgaver). Og dét er det vigtige.

Generelt er champagne det åbenlyse valg; den romantiske væske over dem alle. Ikke mindst fordi boblerne får alkoholen til hurtigere at gå i blodet, og det er måske meget rart med det pres, du har lagt på jer. Du bestemmer selv om vinen skal være brut eller extra brut. Altså tør eller knasende tør. Brut-vine kan indeholde op til 12 gram sukker pr. liter, mens extra brut maksimalt har seks gram. Brut er nemmest at gå til for den uerfarne vindrikker. Men hold dig fra de sødere udgaver. Det bliver forhåbentlig en lang aften og nat, og syren holder dig skarp.

Og hey, lad nu være med at sable vinen. Du er douchebag-agtig nok i forvejen.

OSLOBÅDEN

Det er underligt, at du har valgt Oslobåden som udflugtsmål på valentinsdag. Det er det virkelig. Du ved godt, at det er en færge, der sejler til Norge, ik’? Små 17 timer (hver vej!) i selskab med trætte børnefamilier og TV2 Charlies kernesegment. Hold dig fra samtlige buffeter, forresten.

Det betyder også, at du skal tage vin med hjemmefra, da bordershoppen hovedsageligt prøver at behage et klientel, hvis smagsløg forsvandt i midt-80erne til lyden af Gheorghe Zamfir. I jollens tax-free købmandsbutik bliver der hovedsageligt langet ripasso, australsk højoktanvin i papkasser og andre ønologiske krumspring over disken. Så fyld din kuffert med Semplicemente Vino fra Cascina degli Ulivi, en iPad med Netflix og masser af frækt undertøj, så kan I blive i jeres kahyt hele turen. (Medbring eventuelt også et par liter kokosolie, så det hele lugter lidt af caribisk cruise.)

Semplicemente Vino er fra Piemonte, den er biodynamisk og uden tilsat svovl. Den er nem at bælle, smager læskende, og så har den kapsel i stedet for prop, så I kan åbne vinen med fjernbetjeningen til jeres 14-tommers skrammel-TV i kahytten. Med mindre I er helt smovset ind i kokosolien, selvfølgelig. Vinen findes både i en rød og en hvid udgave. Ta’ 12 flasker med af hver.

Afgørende for vinvalget er først og fremmest, at man kan drikke meget af det uden at vågne op i en baggård i Oslo med blackout og migræne. Og en kvittering på 5.000 kroner for et pund agurker. Derfor kunne gamay-vine fra Loire også være en mulighed. Eller poulsard fra Jura. Eller lavtsvovlet pinot noir uden fad fra hvorsomhelst. Disse vine er med deres friskhed og lave alkoholprocent optimale til en langtidsbrandert og spontangæret liderlighed i en vuggende kahyt.

SOFAEN (IMITERET LÆDER)

Det er søndag, og opskriften på en aften lyder: Frikadeller med Knorr-sovs og hvide kartofler. To afsnit af Venner (du er så skør, Phoebe!). Fem minutters missionærstilling. Dan Brown-roman. Sove.

Ja, du er blevet til dine forældre, og det er der også noget tryghedssmukt i. Men bare rolig. Vinen er din redningsplanke fra et zombieliv med faste pladser og Tupperware. I hvert fald for en aften. Men det kræver en indsats. En flaske chianti fra Føtex kommer du ikke langt med. Jo, længere ned i depressionen. Hvis denne søndag aften skal løftes op til noget, der kunne nærme sig det spektakulære, så skal Dankortet gløde.

Du skal købe gammel og dyr og berømt Bordeaux. Det kunne være vin fra en af de fem premier cru’er i en udgave fra 1995. Men du kan også træde et trin ned ad rangstigen og købe flydende aristokrati fra Château Pichon Longueville Baron eller Château Cos d’Estournel. Ja, det bliver skidedyrt, men når gammel rød Bordeaux er godt, så er det satme godt. Duft af efterårsskovbund og dekadence. Fadet der er gået i symbiose med frugten. Det er henrivende komplekst. Og I har brug for lidt kompleksitet.

Det kommer til at foregå sådan her: Du åbner flasken forsigtigt. I nyder et halvt glas og oplever vinen. Det skulle gerne kickstarte noget. Mens I laver mad, trækker du bukserne af personen, der står og steger frikadeller, og så må du selv tænke dig til resten. I spiser lidt senere, end I plejer, og drikker vinen langsomt men grådigt. Storheden er i lokalet. Og så er det hen på sofaen i stillinger, som rumænske gymnaster ville misunde. For helvede. Det er valentinsdag, I er vågne, og I har lige drukket historisk vin.

DU ER SINGLE

Du har trukket det lange strå. Det er søndag, du har fri og du kan drikke lige, hvad du har lyst til. Ingen stereotype klicheer om kæreste-brunch eller gåture i Dyrehaven. Gør hvad du vil. Drik cider-agtig petnat (boblevin der er førstegæret færdigt på flasken og derved har gjort sig selv mousserende), noget fra Oregon eller fuldfed hvid Bourgogne. Verden er din østers, og hvorfor ikke fylde denne dag med netop østers, Fifa 16 og et par lige-så-single venner?

Åbn alle de vinflasker, som du havde tænkt først skulle åbnes til en særlig begivenhed. Se på dig selv. Det her er måske den mest særlige begivenhed, du nogensinde kommer til at opleve. Omfavn øjeblikket samtidig med I bliver uvenner over, at en af jer er meget bedre til Fifa 16 end jer andre.

Når du så er blevet halvfuld og kåd, så tager du på værtshus eller går på Tinder. Det kunne ende i noget fantastisk – og en vidunderlig historie til børnebørnene. Ja, det kunne selvfølgelig også ende helt forfærdeligt med ond morgenånde og fælles herpesudbrud. Men det er jo en evig risiko ved søndagsdruk. Også på valentinsdag.

