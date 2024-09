Sådan driver man en restaurant i det Indiske Ocean

Placeret på toppen af en mindre samling af koraller i det Indiske Ocean, ligger en restaurant, der er kendt som “The Rock”. Ved højvande kan man kun nå ud til restauranten via en kort tur med båd. Men når det er lavvande, er det muligt at gå derud henover sandbankerne. De eneste permanente beboere er fugle.

Restaurant The Rock ud for Zanzibars østkyst. Alle fotos af Colin Cosier.

dhows

The Rock er beliggende ud for landsbyen Michamvi Pingwe på Zanzibars østkyst og ligner noget fra et postkort. Der er 12 borde i alt, og alle er ideelle steder at sidde, hvis man har lyst til at betragte de traditionelle , der sejler forbi i horisonten.

Videos by VICE

Da jeg ankommer, er de eneste andre gæster nogle venner, der nyder en cocktail i solen på terrassen. De bevæger sig indenfor, da maden bliver serveret, men da alle borde har havudsigt, gør det ikke så meget.

På vej tilbage til fastlandet efter at have bragt gæster til The Rock.

foodie,

Dette er den britiske turist Rachel Coffeys andet besøg på restauranten.

“En af mine venner, der er en rigtig anbefalede mig oprindeligt stedet, fordi han havde været her før,” fortæller hun. “Jeg så nogle fotografier og vidste med det samme, at det var et sted, jeg måtte besøge.”

Det lader til, at måden man tiltrækker madelskere på, er ved at holde det helt enkelt.

“Man tager det bedste fra det lokale udvalg af frisk fisk og skaldyr, vender det i en simpel sauce, og griller det over åben ild,” forklarer kok Shariff Mussa. “Med andre ord, så skal man bare lade de friske råvarer tale for sig selv.”

Det var i hvert fald nok til at overbevise Coffey.

“Sidste gang jeg var her, så jeg nogen få The Rock Special, og jeg var så misundelig, så derfor besluttede jeg mig for, at det var det, vi skulle have denne gang,” fortæller hun.

The Rock Special er en dekadent fisk- og skaldyrsservering bestående af lokale fornøjelser som hummer, cigal også kendt som bjørnekrebs, tigerrejer og marineret kingfish suppleret med kartofler, salat og skiver af saftig lime.

The Rock Special.

cigal

I en lille fiskerlandsby som Michamvi Pingwe, leverer de lokale fiskere deres helt friske fangster til The Rock. De leverer råvarerne til fods ved lavvande og med både ved højvande.

Mussas foretrukne marinade er en blanding af sennep, eddike, løg, hvidløg, krydderier, ekstra jomfru olivenolie, salt og peber. Han fortæller også, at jeg skal smage , da kødet er sødere end hummer.

Restaurantens gæster kan tilpasse deres ankomst til The Rock, så det passer med både solens og tidevandets bevægelse. Bordene kan reserveres i to timers intervaller hele dagen og aftenen, syv dage om ugen. Jeg er her fra klokken 16 til klokken 18, og får lige vandets tilbagetrækken og solnedgangen med. Det er også herligt at nyde en lang frokost i dagtimerne, men mellem klokken 11 og 14, trækker tidevandet sig langt tilbage i horisonten.

Urojo.

urojo

Da vi har nydt vores andel af både skaldyr og selfies, vender vi tilbage til fastlandet og Stone Town, for at prøve en lokal street food der kaldes for . Denne lette og sure suppe indeholder grillet kød, kartofler, kogt æg, stegt pakora og friske agurker i en gurkemeje og kokos bouillon, strøet med sprød kassava og tamarinde eller Piri-Piri sauce.

Men tilbage på koralklippen vil The Rock blive ved med at holde serveringerne helt enkle.

Denne artikel udkom oprindeligt på MUNCHIES USA i november 2015.