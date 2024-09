​Sådan føles det at endelig knalde med den person, du har været lun på i evigheder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Den tragiske sandhed om tilværelsen er, at man ikke får lov til at have sex med langt de fleste af de mennekser, man gerne vil have sex med. Medmindre du er professionel atlet eller Drake, vil de fleste af dem, du er lun på, aldrig komme til at røre ved dine kønsdele.

Men en sjælden gang i mellem high-fiver universet dig ved at lade dig komme i bukserne på den person, som du i al hemmelighed har været lun på i måneder, år eller måske endda hele livet. Men hvordan føles det egentlig, når man endelig er sammen med nogen, som man har fantaseret om at have sex med i længere tid, end du kan huske? Er det den bedste følelse i verden eller den ultimative skuffelse? Jeg talte med nogle heldige (og også nogle uheldige) mennesker, der – med forskellige grader af succes – lykkedes med at knalde med en, de havde været lun på i evigheder.

HUGO, 27

VICE: Hvem var hun så?

Hugo: Der, hvor jeg voksede op, var der dem, der stod på skateboard, og dem, der stod på rulleskøjter. Jeg var skateboarder og hun var rulleskøjter.

Som Romeo og Julie?

Altså, vi var venner, men jeg havde altid været vild med hende, og hun var selvfølgelig sammen med en anden rulleskøjter.

Hvornår fik du så endelig chancen?

Jeg flyttede væk i et stykke tid, og da jeg kom tilbage, ringede hun til mig ud af ingenting og sagde: “Jeg er lige løbet hjemmefra, kan jeg sove hos dig i aften?” Jeg var alene hjemme og svarede selvfølgelig bare: “Fuck ja.” Hun kom forbi, og så lå vi bare i samme seng og snakkede. Til sidst besluttede jeg mig for at kysse hende – og så snart jeg gjorde det, gik hun bare all-in, og inden længe begyndte vi at knalde. Det var faktisk min første gang, men det vidste hun ikke.

Hvordan var det at være nøgen sammen med en, som du havde kendt i evigheder?

Det var mørkt, så jeg fik ikke set så meget, for at være helt ærlig. Men jeg havde altid syntes, at hun havde den bedste røv nogensinde, og den aften gik det op for mig, at jeg havde helt ret. Det er vel godt for ballerne at stå på rulleskøjter.

Hvordan havde du det bagefter?

Jeg var bogstaveligt talt helt oppe at flyve, både fordi jeg endelig mistede min mødom, og også fordi jeg havde haft lyst til at knalde med den her pige i evigheder, og nu havde jeg endelig gjort det. Og i min naive teenagerhjerne troede jeg også, at det betød, at hun faktisk kunne lide mig, selvom jeg inden længe fandt ud af, at jeg tog fejl.

Hvad skete der næste morgen?

Vi tog tøj på og var på vej ud, og mens vi gik ned ad trappen, vendte hun sig om og sagde: “Jeg er ked af det, der skete i går, det betød selvfølgelig ingenting for mig, og jeg er ikke lun på dig, men jeg var bare ensom, forstår du? Men tak for knaldet.” Det er over 10 år siden, men jeg er ret sikker på, at det var præcis det, hun sagde, ord for ord.

Av, den er grov. Hvordan havde din selvtillid det efterfølgende?

Jeg blev bare reduceret til ingenting. Så brugte jeg hele dagen på at hænge ud med hende, mens hun lagde an på min ven. Jeg prøvede at fortælle ham, hvad der var sket, men han troede ikke engang på mig.

Såå, jeg går ikke ud fra, at der kom nogen anden omgang?

Jeg har ikke talt med hende siden den dag. Men det var en fin indledning til mit sexliv. Jeg havde sex for anden gang nogensinde en uge efter med en anden.

ALICE, 26

VICE: Hvordan mødtes I?

Alice: Vi arbejdede sammen. Eller, jeg arbejder i HR-afdelingen, så han er teknisk set under mig, og det er noget, der bliver set lidt skævt til. Men der er ikke nogen konkret regel, der forbyder det.

Du er HR-medarbejder og har knaldet med din ansatte? Skandaløst. Hvordan endte I med at være sammen?

Første gang, jeg mødte ham, var jeg i et længere parforhold, der ikke gik specielt godt. Og ham her var ekstremt lækker og charmerende. Han vidste, at jeg var i et forhold, men var egentlig ret ligeglad og havde prøvet at komme i bukserne på mig i en længere periode. Da jeg slog op med min kæreste et par måneder efter, tænkte jeg, at han ville være den oplagte rebound, så jeg skrev bare til ham, at jeg ville komme hjem til ham efter arbejde.

Dristigt.

Ja. Da jeg ankom havde han lavet aftensmad og købt en god flaske rødvin. Vi begyndte at ligge og rode rundt, men jeg smuttede efter en times heftigt kysseri, fordi jeg ikke ville have, at han skulle tro, jeg var for nem.

Hvornår skete det så for alvor?

Cirka en måned efter besluttede jeg mig for bare at gøre det. Jeg tog hjem til ham, og den her gang var der ikke nogen aftensmad, ingen vin, ingenting. Vi gik op på hans værelse, og han lagde sig på maven og bad mig om at give ham massage. Hans ryg var næsten lige så stor som hele min krop, men jeg gav det et skud. Efter en times forspil kun for ham begyndte vi at have sex, og han kom efter to minutter. Han rørte dårligt nok ved mig.

Blev du der?

Jeg var så skuffet – især taget i betragtning, hvor hed den første aften havde været. Jeg skrev til min ven, der boede i nærheden og lod, som om der var et nødstilfælde, og at jeg var nødt til at gå.

Skete det nogensinde igen?

Han skrev til mig en uge senere og var sådan helt: “Hvordan kunne du bare efterlade mig midt om natten, jeg vil være sammen med dig.” Selvom jeg ikke skulle have gjort det, besluttede jeg mig for at give det et skud til cirka to måneder efter. Han var lidt mere opmærksom, men på det tidspunkt var jeg bare ikke særligt interesseret i ham. Jeg skoddede ham og fandt sammen med min ekskæreste kort tid efter.

CHARLIE, 28

VICE: Hvor længe havde du været vild med hende?

Charlie: Jeg mødte hende på uni. Jeg fik at vide, at hun var lun på mig, men vi var begge to i “seriøse parforhold”, så der skete aldrig rigtig noget. Men der havde altid været et eller andet, og vores veje krydsedes ind i mellem. Fem år senere fik jeg en virkelig triviel besked fra hende ud af ingenting, mens jeg var på arbejde, det ene førte til det andet, og vi endte med at mødes til drinks samme aften. Jeg var så fucking glad, jeg havde gået og været hemmeligt vild med hende i, hvad der virkede som en evighed, og hun var stort set alt det, jeg leder efter hos en pige: udseende, personlighed, musiksmag, hele pakken.

Tog I hjem sammen den aften?

Vi var ude sammen et par gange til, før vi til sidst havde sex. Da det skete, var det helt fantastisk. Jeg havde det, som om jeg lige havde vundet guldmedalje i langtidsforelskelse eller sådan noget.

Hvordan skete det så endelig?

Vi tog på en billig date på en vietnamesisk restaurant, der lå tæt på, hvor jeg boede, og gik så hjem til mig, hvor vi havde det der akavede “tid på sengen før det går løs”. Så gik det løs.

Var det mærkeligt på nogen måde eller bare fantastisk?

Det var på ingen måde mærkeligt. Jeg følte mig som Joseph Gordon Levitt i den der scene fra 500 Days of Summer.

Blev det så til noget længerevarende mellem jer?

Vi datede i et par måneder, og så fortalte hun mig en aften over Facebook-chatten, at hun ikke ledte efter noget seriøst. En kærlighedsaffære, der havde strukket sig over et halvt årti – dræbt på et splitsekund via FB Messenger.

MONICA, 24

VICE: Fortæl mig om din længerevarende kærlighedsaffære.

Monica: Han var en af mine gode veninders ekskæreste. Et par år efter, at deres forhold var forbi, begyndte han at hænge ud med min udvidede vennegruppe, og jeg var så skudt i ham i omkring et år. Gennem de sidste par måneder havde der været så meget spænding mellem os: Vi sendte hinanden hemmelige blink, vi holdte i hånd, vi flirtede bare generelt, men jeg havde også været lidt sammen med hans bedste ven cirka et år forinden, så det var ret indviklet.

Hvem endte så med at gøre noget ved det i sidste ende?

En aften, cirka en uge før jeg skulle til Thailand i to måneder, stødte jeg ind i ham på en natklub. Vi dansede, og han gav mig komplimenter og købte drinks til mig, hele molevitten. Efter det forsvandt han i timevis indtil sidst på aftenen, hvor han gik direkte hen til mig og begyndte at kysse mig, og det var bogstaveligt talt elektrisk. Det viste sig, at grunden til, han var forsvundet, var, at han desperat havde forsøgt at komme igennem til sin ven for at få ham til at velsigne situationen – han havde endda ringet til sin bror!

Dedikeret. Tog I direkte hjem til dig, da natklubben lukkede?

Ja. Vi knaldede non-stop hele natten, indtil solen stod op, og så endnu længere. Så sov vi i en time eller sådan noget, men jeg kunne ikke sove, fordi jeg slet ikke kunne tro, at han lå i min seng. Dagen efter var jeg nødt til at smugle ham ud af huset, mens min far var i bad, så han fik bare mit nummer og bailede.

Hvordan er det noget andet end bare at knalde med en ny?

Det er så meget mere intenst, fordi der er så meget spændingsopbygning og så meget fysisk og psykisk tiltrækning, at det bare var eksplosivt.

Var I sammen igen?

Han ventede på, at jeg kom hjem fra min to måneder lange rejse, og så var vi sammen og sindssygt forelskede i to år. Han er stadig den eneste person, som jeg nogensinde har været virkelig vild med.

BOBBY, 30

VICE: Hvordan mødtes I?

Bobby: Hun var en kendt skuespiller – eller, det er hun stadig. Vi mødtes gennem fælles venner, først til en middag og så seks måneder senere eller sådan noget til en fest. Jeg havde været lun på hende, lige siden jeg havde set hende i en film et par år forinden.

Hvordan endte I med at være sammen?

Vi var ude og feste, og jeg var fuld, så jeg fortalte hende, at jeg havde set hende i en film, og at jeg syntes, hun var dødlækker. Det kunne hun godt lide. Vi endte med at have en lang snak, og så spurgte hun, om vi skulle gå sammen. Vi snavede omme bag i taxaen hele vejen hjem til hende, og det var så nice.

Hvad skete der, da I kom hjem til hende?

Vi drak videre og fik bundet en flaske champagne, og så begyndte vi at have sex.

Det var det værste sex, jeg nogensinde havde haft i mit liv, jeg var så skuffet…

Var det god sex?

Vi begyndte at have sex på sofaen, men den var lille og af læder, så det gik ikke særlig godt – den blev ved med at klistre sig fast til mig. Vi prøvede at gå ind på soveværelset, men på vejen stødte hun ind i en lampe, som gik i stykker – og så blev hun virkelig trist og underlig, fordi den havde tilhørt hendes afdøde bedstemor. Mig og min boner gav ikke en fuck for den lampe, men jeg kunne tydeligt mærke, at hun tænkte på den, mens vi knaldede, så det var virkelig dårlig sex. Vi prøvede et par ting, men der var ikke rigtig noget, der virkede, og så forlod hun sengen midt i akten for at gå ud og samle stumperne af lampen sammen. Efter det røg vi en joint, og så smuttede jeg. Det var det værste sex, jeg nogensinde havde haft i mit liv, jeg var så skuffet.

Hvordan havde du det efterfølgende?

Så stramt, jeg havde faktisk en kæreste på det tidspunkt, så jeg havde det virkelig fucking nederen.

Så du hende nogensinde igen?

Hun skrev til mig et par dage efter, og så aftalte vi at tage på date, men stemningen var så underlig. Jeg besluttede mig for, at det nok ikke ville være en god ide at prøve det igen. Nu ser jeg hende bare på filmplakater over det hele.

STEPHANIE, 23

VICE: Hvor mødtes I?

Stephanie: Jeg mødte hende til en fest for nogle år siden og forelskede mig i hende med det samme, men hun havde en kæreste, der hadede mig og nedstirrede mig hele aftenen fra den anden side af lokalet. Magnetismen var for sindssyg, jeg havde aldrig set den her pige før, og før det øjeblik betragtede jeg mig selv som hetero. Jeg havde aldrig rigtig overvejet at knalde med en pige, men så snart jeg fik øje på hende, spurtede jeg hen som en smaskforelsket skolepige og præsenterede mig selv.

Hvor lang tid gik der, før I var sammen?

For at være helt ærlig tænkte jeg på hende i årevis. Jeg tilføjede hende på Facebook, og hver gang hun dukkede op på mit feed, brugte jeg 20 minutter på at nærstudere hendes profil som en stalker. Jeg var besat. Efter cirka tre år postede jeg, at jeg havde brug for en chauffør til en reklame, jeg instruerede, og så svarede hun. Jeg gik totalt i panik over, hvad jeg skulle tage på, og brugte tre dage på skamløst at flirte med hende i stedet for at arbejde. På den sidste aften af shootet drak jeg hende sindssygt fuld, og så snavede vi.

Det var som at miste min mødom igen.

Knaldede I samme aften?

Efter det tog det os yderligere otte måneder. Vi var tilfældigvis i New York samtidig og besluttede os for at overnatte i samme lejlighed. Efter en bytur kom vi begge to hjem til lejligheden pissefulde. Hun gik i brusebad, så jeg strippede og sprang ind efter hende. Vi pjattede bare rundt og vaskede hinandens hår og sådan noget – det lå lidt i luften, at det skulle ske, men vi var begge to forsigtige, tror jeg, fordi hun vidste, at jeg ikke havde været sammen med en pige før og var bange. Så begyndte vi at kysse, og jeg var ved at blive sindssyg – jeg ville bare gerne miste mig selv i det lidenskabelige øjeblik, men jeg var så kalkuleret, fordi jeg ikke ville fucke op. Jeg havde bygget op til det her eksplosive øjeblik i alle de år, og så tænker jeg bare: ‘Øhh okay, lol, så placerer jeg vel min hånd HER.’ Vi knaldede resten af natten, eller rettere, lærte, i mit tilfælde, hvordan man knaldede. Det var som at miste min mødom igen.

Hvordan føltes det endelig at være sammen med hende?

Det var ligesom at genopdage hele sin seksuelle identitet midt i tyverne. Alt, hvad jeg vidste om den mandlige anatomi og sex og tilfredsstillelse, var pludseligt irrelevant, og det var alt sammen virkelig mærkeligt. Selvom jeg er ekstremt frisindet, så gjorde de mange år, jeg havde brugt på at komme udover min bizarre frygt og opfattelse af min seksualitet, at det var virkelig intenst, da det endelig skete.

Havde du sex med hende igen?

Op til flere gange, i årevis. Vi er stadig ekstremt tætte, men bare som venner.

SYLVIE, 23

VICE: Hvem var du vild med?

Sylvie: Min ven tog et kunstkursus, og jeg mødte den her fyr gennem ham. Jeg havde et godt øje til ham lige med det samme, han havde krøllet hår og en mine af mystik. Jeg prøvede alle mine sædvanlige tricks og kom til samtlige fester på kunstskolen, som jeg tænkte, han måske kunne være til, men der var ikke noget, der virkede. Jeg var meget yngre end ham.

Ventede han på, at du blev ældre?

Det ved jeg ikke, han udstrålede altid lidt, at jeg ikke var sej eller “kunstskole” nok til ham. Men to år senere var der en af mine andre venner, der holdt en privatfest, og det viste sig, at han også kom. Jeg tænkte ‘så er det nu!’, så jeg tog helt sort tøj på og besluttede mig for at prøve lykken en sidste gang.

Vi var bogstaveligt talt midt i at kneppe, da han pludselig sprang op og løb ud for at brække sig.

Hvordan gik det?

Vi snakkede en hel del til festen, men jeg kan ikke huske detaljerne. Han fortalte mig, at han havde fået fat i noget lækker pot, og inviterede mig med hjem til ham. Indeni slog jeg koldbøtter af ren og skær lykke bare ved tanken om endelig at knalde ham, jeg var vild med, mens jeg var skæv. Den ultimative drøm.

Hvordan var det så?

Vi sad og røg, og det begyndte at blive hedt – vi var bogstaveligt talt midt i at kneppe, da han pludselig sprang op og løb ud for at brække sig. Han tilbragte en god time derinde, mens jeg lå og tænkte: ‘Åh gud, nu har han sikkert ikke lyst til at knalde færdigt.’ Han kom tilbage og så mere beklagende end pinlig ud. Han faldt i søvn ved siden af mig, og så røg jeg hans tjald, indtil jeg også gik kold.

Var det godt, før han brækkede sig?

Jeg tror kun, det var godt, fordi jeg havde fantaseret så meget om ham på forhånd. Jeg var så optaget af den her fantasi, mens jeg knaldede ham, at jeg nok overbeviste mig selv om, at det var godt, selvom det i virkeligheden var fucking lort.

Hvad skete der næste morgen?

Han tilbød mig ikke morgenmad, han fulgte mig bare til døren. Vi stod der bare i akavet stilhed, indtil han sagde: “Skal jeg lige få dit nummer?” Jeg svarede, at det var der ikke nogen grund til. I det helt taget, en kæmpe skuffelse. Jeg så ham aldrig igen.

