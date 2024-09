Sådan er det at date den kærlige, men følelsesmæssigt krævende krebs

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Vandtegnet krebsen forfører dig i kraft af sin evne til at bekræfte dine følelser og være åben og ærlig. Krebsen er eminent til at flirte og formår at få de dybeste sandheder om dit syn på livet frem i samtaler – krebsen taler blidt og dømmer aldrig, så det er svært ikke at dele sine følelser. Det er et stjernetegn, som har en helt særlig evne til at forstå selv dine mest komplicerede følelser, hvilket gør dig tryg i krebsens selskab og klar til selv at udforske dine følelser nærmere. Ingen er så omsorgsfuld som en krebs, og ingen viser det så åbent og ærligt helt fra begyndelsen.

Hvis du sætter dig for at vinde en krebs’ gunst, skal du invitere din krebs på en date et stille og roligt sted, hvor I kan have en intim samtale om dybe følelser. Du kan invitere vandtegnet ud på date i Den Blå Planet, ved et historisk springvand (hvis vejret er til det) eller måske en restaurant med havudsigt. Krebsen er styret af månen, så du kan med fordele tage et outfit på til daten, som enten har sølvkomponenter eller på anden vis minder om den store skive på nattehimlen.

Krebsen er kendt for sin følsomme natur, så du skal være forberedt på at udpensle alle dine følelser ned til de mindste detaljer – du skal også være forberedt på, at krebsen gerne vil tale om, hvilke følelser dine følelser vækker i ham eller hende! Krebsen vil vide alt om dine følelsesmæssige forhold til familiemedlemmer og kolleger, og deres intuitionsevner skinner igennem, når de kommenterer med ting som ”wow, det lyder, som om den oplevelse var frustrerende og sårende”. For at forføre en krebs skal du deltage aktivt i samtalen, og du skal også spørge ind til krebsens følelser. Når samtalen falder på arbejde, skal du huske på, at krebsen ikke lader sig imponere af en prangende titel eller en stor lønseddel. Det, der til gengæld fejer benene væk under krebsen, er, når du deler en historie om det giftige miljø på dit arbejde, som du har fundet en sund måde at tackle.

Men pas på, at du ikke er for løsningsorienteret, når din krebs åbenbarer sine følelser for dig. Det, krebsen søger, er i virkeligheden bekræftelse og forståelse – ikke konkrete forslag til, hvordan et problem løses. De stortrives i selskab med en person, hvis de føler, de vinder nye selvindsigter gennem en samtale. På den måde kan krebsen bearbejde sine problemer og begynde på en frisk.

Når du er i et forhold med en krebs, har du en partner, som vil være der for dig gennem alle dine følelsesmæssige op- og nedture – og kan hjælpe dig med at tackle eventuelle humørsvingninger! Vi har alle sammen prøvet at føle os overvældet af følelser som vrede, tristhed eller bare en heftig cocktail fra hele følelsesspektret, men det er ikke altid, vi har lyst til at dele vores sårbarheder med vores partnere af frygt for, at de ikke vil synes om vores dårlige sider. Men krebsen vil tidligt i jeres forhold vise dig, at han eller hun har brug for at være i et forhold, hvor det er okay at blotlægge sine mørkeste følelser. Hvis du ikke er bange for at udforske dine dybeste følelser, kan det være en vidunderlig og befriende oplevelse. Vi kan lære så meget om os selv i et forhold med en krebs, fordi vandtegnet skaber et sikkert og trygt rum for dig, hvor du kan være åben og ærlig om dine usikkerheder og udforske dine følelser på et niveau, der kan være udfordrende for andre, mere eftertænksomme stjernetegn, som har tendens til at tænke for meget over tingene.

Omvendt betyder det også, at krebsen regner med, at du er 100 procent følelsesmæssigt til stede, hver gang krebsen har brug for at dele sine følelser. Hvor et lufttegn som for eksempel tvillingen elsker at diskutere højttravende ideer, så kan krebsen ikke få nok af at snakke om følelser. Din krebskæreste vil sms’e dig, hvis han eller hun får en negativ kommentar fra chefen på arbejde med en forventning om, at du er klar til at smide alt, hvad du har i hænderne og trøste dem. Og en hyggelig, romantisk aften på sofaen kan føles som en følelsesmæssig ørkenvandring, hvor din krebs bliver ved at tale om de samme ting, der går ham eller hende på. Du føler dig muligvis fristet til at sige: Skat, slap nu af og giv slip på det. Men så enkelt er det aldrig med en krebs, og du kan sagtens risikere at få et vredt svar, fordi krebsen frygter, du er ligeglad.

Vandtegnet kan meget let virke overvældende i kraft af sin følelsesmæssige intensitet i begyndelsen af forholdet. Vi har alle følelser at tackle, men krebsen kan have svært ved at finde ud af, hvornår det er passende at dele dem, hvornår man skal fokusere på sin partners følelser, og hvornår man bare skal slappe af og glemme det. Krebsen er styret af månen, som er det himmellegeme, der bevæger sig hurtigst. Nøglen til at være der for din krebs er evnen til at minde dem om, at alt har en begyndelse, en midte og en ende. Følelser melder sig, de frustrerer, og de ændrer ofte karakter alt efter månens faser. Sommetider er løsningen på et problem ikke at tale det til døde. Sommetider er det vigtigere at prøve at slappe af og mærke sin krop.

Hvis du skal slå op med en krebs, kan du godt forberede dig på, at helvede bryder løs. Krebsen vil føle (og give udtryk for), at du svigter dem. Krebsen kan også godt finde på at reagere barnligt og i arrigskab ved at smide alle dine usikkerheder, som du har delt gennem jeres forhold, tilbage i dit ansigt. Men du skal ikke lade dig tirre. I stedet skal du bevare roen og sige, at hvis krebsen lader sine egen følelser diktere forholdet, så kan du ikke længere være i det. Det er ikke sikkert, at I skilles på god fod, men husk på, at krebsen godt kan finde på at manipulere med andre og spille offerkortet, og nu skal de finde en anden at bearbejde deres følelser gennem.

Men hvis du har fundet en følelsesmæssigt moden krebs, som du kan være sammen med i det lange løb, så har du fundet en partner, der altid vil være der for dig, når du har brug for det. I kommer til at føre nogle fascinerende samtaler om jeres følelser, og I vil støtte hinanden gennem tykt og tyndt. Ikke alene har du fundet en omsorgsfuld partner, krebsen vil også lære dig at have overskud til at være omsorgsfuld for andre. Og du kan altid være sikker på, at lige meget hvor højt bølgerne går i dit liv, så vil din krebs altid være der for dig.