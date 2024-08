Sådan er det at date en løve, stjernetegnenes smukke narcissist

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Folk med stjernetegnet løven vil øjeblikkeligt tiltrække dig med deres varme, strålende smil – deres fremtoning kan være så munter, at det smitter! Løver har et medfødt talent for at finde det ene emne, som varmer dit hjerte og får dine øjne til at funkle. De fokuserer på det positive, og deres utrættelige tro på optimismens og modets kraft gør det naturligt opløftende at være i løvens selskab. Og når de kan lide dig, fortæller de dig – i utvetydige vendinger – hvor meget, de mener, du har potentiale til at opnå. De flirter med dig ved at opmuntre dig til at lade dit indre lys skinne endnu klarere, hæve dit niveau og forvandle dine drømme til virkelighed.

Løver er berygtede (og bliver konstant drillet!) for at være de mest forfængelige blandt stjernetegnene: De følger solen, hvilket betyder, at de elsker at være midtpunkt. Men de er også stjernetegnenes kongelige, født midt i sommerheden. Så hvis du beslutter dig for, at du vil have mere af løvens varme og inviterer dem på en date, så vælg en restaurant eller café, der er badet i sol, eller sid udenfor, hvis vejret er nogenlunde – de vil sætte pris på, at du har planlagt en date i lyset. Du kan også lege med forfængelighedsstereotypen med små detaljer som at tage reflekterende solbriller på, som din løvedate kan betragte sig selv i.

Når samtalen falder på arbejde, så undlad at prale af, hvor hårdt du arbejder, eller hvor detaljeorienteret du er – du er jo ikke ude med en jomfru! Appeller i stedet til din løves karismatiske side ved at fortælle en historie om dengang, hvor du entusiastisk overbeviste alle om, hvor god din idé var. Egocentriske løver kan være nogle pralhalse, så forbered dig på diskussioner, hvor de praler af deres store bedrifter for at imponere dig. Løver har tendens til at komme med hurtige salgstaler, fordi de lader sig rive med af deres egne beretninger om tidligere succeshistorier og store ambitioner for fremtiden. Måske opfordrer de dig til at fortælle om dine bedrifter og mål i livet, hvilket til tider kan virke akavet – bare husk på, at det er deres måde at få dig til at åbne op, og at det ikke er arrogant at lyde selvsikker. Det er vigtigt at være stolt af dine bedrifter, ligesom en løve!

Løvens ukontrollerede ambitioner kan dog kapre jeres date og forvandle den til en konkurrence i stedet for en mulighed for at knytte følelsesmæssige bånd. Hvis det skulle ske, så drej samtalen ind på det, som får løvens dopaminniveau til at stige. Spørg din løve, hvad der gør dem glad, hvad de godt kan lide at lave i deres fritid, og hvordan de lader op derhjemme. Du vil måske blive overrasket. Selv om nogle løver vil blive overrumplet over pludselig at skulle improvisere, vil mange blive begejstrede for at få chancen for at åbne op og fortælle, hvem de egentlig er. Den rette løve for dig vil se dig som mere end en karrierevejleder!

Når løver er bedst, vil de aldrig stoppe med at heppe på dig. Der er ikke noget bedre end at troppe op til en fest på arbejdet med en løve, som elsker at udstråle så meget varme, at de naturligt charmerer alle og sætter spotlight på alle dine bedste kvaliteter. Og når der er modgang, elsker løver at finde en måde at gøre dig i godt humør og sikre sig, at du griner, inden dagen er omme – aftenens evaluering af dagen er en af løvens yndlingsaktiviteter! De værdsætter en fyldestgørende frem-og-tilbage-snak, hvor de får mulighed for at forstå deres partner, så I begge kan starte den næste dag med den rette attitude.

Når løver er værst, kan de være egoistiske i jagten på deres mål. De kan til tider være så optagede af at nå deres personlige eller professionelle mål, at de har svært ved at balancere de ambitioner med deres partners behov eller ønsker. Nogle løver er også egoistiske i sengen. De kan have tendens til at indlede et forhold med forudbestemte idéer om, hvad sex er, og hvordan det skal være, og kan derfor være meget specifikke og krævende omkring, hvad de gerne vil have. Som stjernetegn kan løver være meget ufleksible – måske de har en ting, de gør i sengen, som de tror giver deres partner stor nydelse, men i virkeligheden er det bare det, deres eks kunne lide. En udviklet løve ville spørge sin nuværende partner, hvad den tænder på, men hvis din løve ikke er nået dertil, så tag en snak om det!

En anden udfordring ved at være sammen med en løve er, at de kan blive overfølsomme og håbløst nedslåede, når deres opslag på sociale medier ikke får nok opmærksomhed, eller bitre, når deres nemesis på arbejdet opnår succes. Lad for guds skyld være med at sige noget om, at alle får deres tid i rampelyset, for løven vil gerne bo under rampelyset! For at formilde din løve, skal du i de sødeste vendinger fortælle dem, hvor vidunderlige de er og minde dem om, at selv de mest berømte mennesker havde øjeblikke, hvor de ikke var verdens midtpunkt, og at de bare skal blive ved med at være deres mest autentiske selv, hvilket med tiden vil give dem anerkendelse.

Hvis du skal slå op med en løve, skal du ikke lade dig overraske, hvis de udelukkende drejer samtalen hen på dem selv. Det er altid tilfældet med løver, som har brug for lidt tid til at blive voksne – de vil instinktivt blive melodramatiske og sige ting som, ”efter alt hvad jeg har gjort for dig…” Du må ikke lade dig lokke og give tilbage af samme skuffe. Giv løver en grund, som de forstår: du har brug for tid til at fokusere på dig selv.

Men hvis du skyder papegøjen (i det her tilfælde den rette løve), vil du få en elsker, som er så utrætteligt varm og positiv, at hver dag vil føles, som om den er badet i solskin. De vil eje rummet, være sjove og arbejde hårdt for at skabe balance i deres liv, efter de har ladet sig rive med af et projekt. De vil hive dig op, når du er faldet ned i et hul, holde dig varm om natten og aldrig stoppe med at opmuntre dig til at være dig selv.