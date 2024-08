Sådan er det at date en skorpion. Hvis du tør

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Det er næsten umuligt ikke at falde for en skorpion. Vandtegnet er god til at fange din opmærksomhed med det der intense blik, de altid har. Så får de let og elegant samtalen drejet over på nogle dybere emner, frister dig med saftig sladder om en fælles fjende eller jeres arbejdsplads, hvis I er kolleger. De, som er født i skorpionens tegn, finder altid anledning til at fortælle dig, hvor sexet du ser ud. Det kan være et blink med øjet eller en seksuelt ladet joke om din krop. Du bliver måske næsten helt forarget. Men så indser du, at skorpionen bare er ude på at finde ud af, hvor fuckable du er – og hvor flatterende det er.

Hvis du vil have mere end bare vildt god sex med den her spændende type, skal du have al mulig held og lykke med på vejen, når du skal bejle til en skorpion.

Hvis du skal have succes på din date med en skorpion, skal du ikke prøve for hårdt på at imponere vedkommende med fornemme restaurantbesøg med hummer og dyr vin. Skorpionen bliver mere imponeret, når du viser dig fra din kreative side og finder et sted, som er helt unikt. Du kan for eksempel finde en restaurant, som kun serverer retter lavet på obskure og sjældne ingredienser eller med særlige teknikker – der er intet, der pirrer en skorpion så meget, som når du introducerer vedkommende for velbevarede hemmeligheder!

Når du skal vælge outfit til din date med en skorpion, skal du huske, at det er det mest erotisk ladede stjernetegn, som styres af den libidinøse Mars. Derfor skal du finde noget tøj, der fanger opmærksomheden og er visuelt stimulerende, måske vælg en tung jordagtig duft eller en parfume med skarpe citrusfrugtnuancer. Du kan også med fordel smykke dig med accessories – måske en halskæde med et spirituelt symbol – skorpionen elsker det esoteriske. Frem for alt skal du huske at tage noget på, som komplimenterer din røv – den kåde skorpion holder helt sikkert øje, når du rejser dig fra bordet og går ud for at pudre næsen.

Du skal ikke prøve at begejstre din date med letbenet flirten – smalltalk keder skorpionen. Du skal være forberedt på at diskutere ting som politik og verdenssituationen. Det kan godt være, du ender med at skulle lægge øre til en del konspirationsteorier, men vælg dine kampe med omhu, og lad være med at spørge ind til alt for mange teorier – du ender bare med at få en forelæsning. Du skal heller ikke prale med, hvor mange penge du tjener (det kan du gemme til din date med en tyr!), men prøv i stedet at imponere skorpionen med en historie om, hvordan du vandt din chefs respekt. Skorpionen har respekt for dine evner i dit arbejde.

Hvis du er så heldig, at du vinder en skorpions kærlighed, kan du forvente dig en romance uden grænser. Hvor andre stjernetegn sætter grænser for, hvilke historier fra deres liv de vil dele med dig, så er skorpionen et overvældende bekendtskab. Hvis en skorpion har følelser for dig, vil vedkommende kende alle dine mørke hemmeligheder og dybeste, følelsesmæssige sår. Din skorpion vil holde dig i hånden, mens du tager springet og ser din frygt i øjnene. Der er intet, der ophidser en skorpion så meget, som når en partner beder om hjælp til at bortmane de indre dæmoner.

Når det kommer til sex, arbejder skorpionen hårdt for din nydelses skyld og forventer, du gør det samme. Skorpionen stiller dig sandsynligvis en masse meget specifikke spørgsmål, som om det er hans eller hendes hellige pligt at give dig en orgasme. Det kan godt virke grænseoverskridende i begyndelsen, men det er også tilfredsstillende og utroligt dejligt i længden. Der er intet så godt som sex med en skorpion.

Skorpions sexlyst kan godt være svær at håndtere – som når han eller hun går fra nul til 100 helt uden forspil. Det er også svært for skorpionen at forstå, at det ikke er lige godt hver gang. Sommetider har man bare brug for et hurtigt knald, fordi det har været en lang dag, og man skal tidligt op! Nøglen til at gøre din skorpion glad er konstant opmærksomhed. Hvis du ikke kan overskue at vise ham eller hende interesse hver aften, så gør noget særligt ud af weekenden, når I begge to har tid til det.

Hvis en skorpion bliver vred på dig, er det første symptom en mangel på lyst til sex. Så bliver skorpionen kold og trækker sig tilbage og lukker helt i. Skorpionen er god til at finde på en masse paranoide forklaringer, hvis du ikke har skrevet tilbage en aften eller gik til fest alene – de har det med at blive fanget i et net af deres egne bekymringer.

Den største udfordring ved at date en skorpion er, at han eller hun ikke er god til at vælge sine kampe. Skorpionen er trods alt styret af krigerplaneten Mars, hvilket betyder, at han eller hun altid er klar til kamp. Og skorpionen vælger tit de underligste ting at skændes over – det kan være dit komfur, som ikke er rent nok, eller det faktum, at du ikke ringer til din mor tit nok. Skorpionen kan godt finde på at skælde dig ud, hvis du kvajer dig på arbejdet, i stedet for at trøste dig.

Hvis du skal slå op med en skorpion, skal du for guds skyld ikke være personen utro. Hvis en skorpion finder ud af, at partneren har været utro, gør han eller hun alt, hvad der kan gøres for at sværte dit omdømme til blandt fælles venner og eventuelle kolleger. Det er bedre at tage snakken over en kop kaffe. Skorpionen kan godt finde på at være manipulerende og sige ting som, ”Alle par har hårde perioder, og måske er du bare ikke moden nok til et voksent forhold.” Lad være med at gå ind i den diskussion. Bare sig, ”Jeg vil være sammen med en person, som er rar ved mig, og som ikke hele tiden vil skændes.” Nogle skorpioner er tavse, når man slår op med dem, men så skriver de vrede og sårede emails og beskeder senere. Du kan med fordel mute din eks, lige efter I har slået op.

Men hvis du elsker en skorpion i det lange løb, må du lære at blive god til at tilgive deres humørsvingninger. Skorpionen er et vandtegn og er i den grad i sine følelsers vold. Vær altid opmærksom på skorpionens følelser, så han eller hun ikke bare går og digter ting. Vær åben seksuelt, og dyrk sex hver weekend. Forestil jer, at I er to forelskede spioner, og opklar alle mysterierne i jeres parforhold og dagligdag sammen. Hvis du kan tøjle skorpionens voldsomme, følelsesmæssige energi, finder du ikke et mere intenst og berigende forhold.