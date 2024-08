Sådan er det at leve som “nulskralder”

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

”Det her er alt det skrald, som jeg inviterer indenfor i mit liv og smider ud,” siger Stevie Van Horn, i det hun finder et mellemstort syltetøjsglas frem. ”Den har jeg arbejdet på i fire år.” Stevie er en bæredygtighedsaktivist, som bor i Brooklyn, hvor hun lever en tilværelse som såkaldt “nulskralder” – det betyder, at hun går til yderligheder for at reducere mængden af skrald, hun producerer i sin hverdag. Vi har tilbragt en dag sammen med hende for at finde ud af, hvordan man lever, når man hver dag arbejder hårdt for at minimere sit forbrugsaftryk på kloden.

Videos by VICE

Stevies livsstil lyder svær og tidskrævende at opretholde, men ifølge hende selv er det ”faktisk ret let, når først man har vænnet sig til det.” Næsten alt, hvad hun ejer, er genbrug, og der er mange almindelige hverdagsprodukter – som shampoo og tandpasta – som hun selv laver. Tandpastaen laver hun af gærekstrakt, kokosolie og bagepulver. ”Jeg bruger det samme til at vaske hår, som jeg bruger til at vaske mine gulve, håndvasken og toilettet med,” siger hun.

Når Stevie går hjemmefra, har hun altid en genanvendelig kop, mulepose og et net til frugt og grøntsager med sig.

Inden hun for snart fire år siden kastede sig ud i livet som nulskralder, fortæller Stevie, brugte hun to måneder på at forberede sig. Hun indsamlede en masse syltetøjsglas og tekstiler. Omstillingen var svær i begyndelsen, hun glemte for eksempel tit sit genanvendelige bestik derhjemme, når hun gik ud, men hun har siden vænnet sig til det. ”Det er en myte, at det er dyrt at leve godt,” siger hun. ”Jeg sparer mange penge ved at købe varer i større partier. Jeg køber ikke ting i plastikemballage, og indpakning tegner sig faktisk for 15 procent af købsprisen.”

Stevie fortæller os, at hendes valg er blevet en del af hendes identitet. ”Jeg har altid været draget af den her livsstil,” siger hun. ”Det har skabt så mange positive forandringer i mit liv.”