Sådan er det at være på Grindr som 82-årig

Hvis der er en ting, som homoseksuelle mænd mener definerer deres miljø, så er det den udtalte aldersdiskrimination, som præger det. Folk på dating- og sexapps har som oftest strenge guidelines for hvilke aldersgrupper, de søger efter: Ingen over 40, ingen over 30, og nogen vil endda kun kontaktes af folk under 25. Nu er det ikke bare dyrt, at være en homoseksuel mand – det er påkrævet, at man anskaffer sig en ny læderjakke hvert år – det er åbenbart også forbeholdt de unge.

Chris Wilson fra Montreal, som har været åbent homoseksuel siden starten af 70’erne, er uden tvivl en frontløber. I en alder af 82 er han stadig aktiv på sex- og singlemarkedet, og cruiser på sider som Grindr, Adam4Adam og Squirt. Vi tog en snak med ham for at finde ud af, hvordan det føles at møde fyre i hans alder.

Chris Wilson. Fotos af Keith Race

VICE: Hvornår begyndte du at bruge den her slags sider?

Chris Wilson: For omkring syv år siden. Jeg tror jeg fik noget spam-mail, der fangede min interesse, så jeg gik ind på en side, der hed “Horny Matches.” Alle virkede rimelig overfladiske og var aldrig til stede. Så så jeg en annonce for Squirt, og prøvede det. For cirka fem år siden besøgte jeg en ven, som er hustler og som introducerede mig til Grindr. Jeg begyndte langsomt at interessere mig for det, men det tog mig noget tid at vænne mig til det. Der er en masse koder, som man skal kende, og forskellige måder som folk kommunikerer på. Det er vigtigt for mig at vide, hvor langt folk er væk, og det kan man se på Grindr. Jeg chatter gerne med folk i Montreal, men det interesserer mig ikke rigtigt at chatte med folk på den anden side af grænsen. De er så strikse med folk, der krydser over, og jeg har ikke lyst til at ende på overvågningslisterne. Jeg chatter heller ikke med folk i Ottawa, men det er fordi, at byen ligger for langt væk og er alt for kedelig.

Blev du afskrækket af aldersdiskriminationen på Grindr? Det virker som om, at det primært er yngre folk, der bruger det.

I starten, da jeg lige var begyndt at bruge Grindr, var der nogle ret uhøflige fyre, som skrev ting som, “Hvad fanden laver du på den her side?” Jeg svarede, at jeg er homoseksuel, og at det er side for homoseksuelle, og at homoseksuelle mænd findes i alle aldre og størrelser. Jeg skrev, “Jeg har lige så meget ret til at være her, som du har, og pas på hvad du siger, for lige pludselig er du på min alder.” Jeg gider ikke skændes med folk derinde. Indimellem ser jeg noget stødende, men hvis jeg ser noget, der handler om dyresex, så anmelder jeg det. Helt generelt er folk blevet mere høflige på det seneste. Jeg arbejdede engang på et frivilligt rådgivningscenter, The Gay Line i Montreal, og der lærte jeg meget om, hvordan man chatter på nettet. Jeg har chattet med folk på Grindr, hvor vi endte med at tale om, hvor dårligt de havde det, og hvor jeg endte med at skulle tale dem fra at begå selvmord.

Har du fundet kærligheden på de her sider, eller handler det primært om sex?Jeg vil ikke sige kærligheden, for det er ikke længere det, jeg leder efter. Jeg har en bofælle, der er hetero, som jeg kommer godt ud af det med. Men at bo sammen med en flot, heteroseksuel mand betyder også, at jeg nogle gange bliver liderlig og rastløs, og så er Grindr en god hjælp. Jeg har også fire bollevenner. Den ene er fra Sri Lanka. Han er sygeplejer og kommer hjem til mig ind imellem. Det er meget afslappet. Jeg har en også en anden ven, som er fra Libanon.

Dit sexliv lyder lidt som et topmøde i FN.

Ja, det gør! Jeg har også rejst meget og kan godt lide mænd fra hele verden.

Bruger du andre sider end Grindr og Squirt?

Jeg bruger også Adam4Adam og GayRomeo. Problemet med GayRomeo er bare, at jeg altid bliver kontaktet af folk, som er meget langt væk. Det er fyre fra Indien eller Jamaica, som flirter med mig. Jeg tror, at når folk ser en ældre mand, så tror de, at de kan lokke penge ud af mig eller komme ind i Canada. Jeg skriver nogle gange, “Jeg er ikke din daddy, men jeg kan være din frække onkel.” Det plejer at virke. Så ved de, at jeg ikke er sugardaddy-typen. Jeg er ikke interesseret i, at nogen skal være økonomisk afhængig af mig. Jeg bliver lagt an på af fyre, som har gode minder fra da deres frække gamle onkler lagde an på dem.

Er du nogensinde blevet spurgt, om du ville være med til noget, der var for kinky til din smag?

Nogle gange sender jeg billeder af mine hunde. En gang var der en, der spurgte til noget med dyresex. Dem anmelder jeg med det samme.

Har du set filmen Gerontophilia?

Ja, og jeg fældede en tåre et par gange. Jeg synes, den er meget vellavet og taler til den indre dreng, som stadig findes i ældre mænd. Den var også meget oplysende. Der er en del aldersdiskrimination i homomiljøet, og jeg synes det er vigtigt, at man taler om det.

Er der nogle af de her sider, som giver seniorrabat?

Nej, ikke endnu.

Tager du Viagra?

Jeg har prøvet Viagra. Jeg foretrækker egentlig Cialis, men det virker først dagen efter, så der skal jeg planlægge det i forvejen. Den slags piller virker, men de er ikke nødvendige for mig.

På din profil har du tilkendegivet, at du er til “yngre fyre.” Jeg tænkte, at det var meget heldigt, at du ikke er til ældre fyre, for der kan da ikke være så mange, der er ældre end 82 på de her sider? Støder du nogensinde på andre mænd på din alder online?

Nej. Der er tydelige aldersgrupper på de her sider. Der er nogle fyre i 60’erne. Folk mellem 40 og 45 er også meget aktive. Og så er der dem i 50’erne. Jeg synes, det er et ret usexet, når nogen skriver, at de er ensomme. Man kan godt være alene og stadig nyde det. Der er stor forskel. Jeg er aldrig ensom.

Det virker som om, at du er meget online – du har Grindr fremme på din telefon lige nu. Hvor ofte hooker du op med nogen?

Omkring to gange om måneden – sådan i gennemsnit i hvert fald. Jeg er ikke så tit den aktive længere. Med en god portion overtalelse, kunne jeg godt gøre det, men jeg kan bedst lide at give oral eller være den passive. Der er nogen, som virkelig godt kan lide det med en ældre person. Hvis de har haft en tidligere oplevelse, så er de meget afslappede med det. Der er også unge mennesker, som ikke føler sig så tilpas i deres egen aldersgruppe. Jeg vil gerne dele min intimitet med dem. Jeg elsker også at være kulturel, så nogle gange går jeg også bare til koncert med nogen.

Du sprang ud for lang tid siden nu. Hvordan vil du sammenligne det at møde sexpartnere dengang med i dag?

Jeg sprang ud i 70’erne, så det var noget med at tage på bar, hvor folk som oftest var fulde. Man kunne hænge ud hele natten et sted og stadig ikke score, eller tage nogen med hjem, som man ikke var helt tændt på. Det giver en masse muligheder, at meget af det foregår online nu. Man skal selvfølgelig kunne vurdere, hvem der er oprigtige, og hvem der ikke er, men når man har fundet ud af det, kan man jo indstille sine egne filtre og parametre og kun møde folk, som man ved, at man er interesseret i. Jeg synes især Grindr er en hjælp, når jeg rejser. Da jeg var i London, var der omkring 40 fyre, der lagde an på mig. Jeg havde sex otte gange på syv dage!

Briterne virker også, som om de generelt har en eller anden fascination generationerne imellem.

Ja, det har de også.

Så du oplever faktisk ikke rigtig aldersdiskrimination online?

Jeg har set profiler, hvor de skriver “ingen gamle mænd”, eller skriver en eller aldersgrænse. Men jeg føler mig ikke truffet eller fornærmet over det, for da jeg var yngre, havde jeg det præcis ligesådan – jeg tændte ikke på ældre fyre. Jeg respekterer folks preferencer, men jeg synes, at man skal formulere sig på en høflig og respektfuld måde.

