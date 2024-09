Faren ved at være sexarbejder når ens kunder er høje på stoffer

Foto via Steve Cole/Getty Images





Denne artikel blev oprindeligt publiceret i samarbejde med The Influence og udkom første gang på VICE US

Jeg kan huske, den første klient jeg havde, der ville tage stoffer midt i en session. Det var i 2003, og jeg var helt ny i escortfaget; ung, dum og 21 år gammel. Jeg var blevet sendt ud til en kunde sammen med en anden pige, og jeg kan huske, hvordan jeg gøs af forlegenhed på vegne af kunden, en waliser ved navn Dan, da han med en vis stolthed betroede os, “Sommetider ryger jeg en smule crack… og andre gange tager jeg en smule hero-dero.“Jeg husker, at jeg tænkte, at hvis han – en middelklassegut med et hus i forstæderne og et røvkedeligt job i landbrugsindustrien – prøvede på at imponere os med sin street cred, så skulle han måske have brugt noget mere moderne slang.

Min kollega Brenda sendte mig et bredt smil da hun tog piben i munden på trods af mine advarsler. Og da de gik igang, fyldtes rummet af en forceret munterhed, der var voldsomt irriterende at være vidne til. Som de sad der og fniste uafbrudt, følte jeg mig fanget i rollen som babysitter for to mindreårige. Jeg kunne ikke vente med at komme hjem og sniffe noget OxyContin for at berolige mine nerver.

Det var første gang, jeg sad tilbage med en følelse af at have mistet kontrollen under et job. Det var dengang, hvor “kæresteoplevelsen”, som vi reklamerede med i vores annoncer, ikke nødvendigvis inkluderede et “BBBJ” – et “bareback blowjob”. Dengang var der en uskreven regel i branchen om, at vi kun gav blowjobs til kunder med kondom på. Men Brenda kastede sig resolut i skødet på Dan uden beskyttelse, og da jeg kiggede misbilligende på hende, var det eneste, hun sagde, “Altså, ham kender jeg jo.” Som om at han var fritaget for kønssygdomme, bare fordi hun havde mødt ham et par gange før.

Da hun indvilgede, måtte jeg i løbet af resten af vores timelange opgave lægge øre til hans insisterende plagen om, at jeg også droppede beskyttelsen. Han blev ved med at bombardere mig med spørgsmål som “er du sikker på, at du ikke har lyst til at tage mig i munden og sådan rigtigt smage på den?” mens han gjorde et helhjertet forsøg på at sende mig, hvad han må have troet var sensuelle sovekammerøjne.

Klichéen om at mænd elsker at fyre deres penge af på coke og ludere bunder 100 procent i virkeligheden -Cynthia, en escortpige i tyverne

Og som om det ikke var slemt nok, så blev han ved med skiftevis at ringe til os hvert femte minut resten af aftenen, efter at vi var gået. Brenda var på et tidspunkt kommet til at sige til ham, at hun måske kunne skaffe ham mere crack – en bemærkning, som han åbenbart havde tolket som et løfte om, at vi ville skaffe det til ham den selv samme aften.

Men der kan også være fordele forbundet med kundernes forbrug af stoffer. Der kan endda være fordele forbundet med både whiskypik og kokainpik – som for eksempel når det betyder, at arbejdet trækker ud, og det eneste, man skal gøre, er at lade sin påvirkede kunde vrøvle løs, mens pengene fosser ud af lommen på ham.

“De kan være mere generøse og mere tilbøjelige til at flotte sig, end de havde planlagt,” fortæller den 26-årige escortpige Ryry.

“Jeg har i hvertfald oplevet min del af opgaver, der har varet hele natten på grund af kokain,” fortæller 25-årige Jordan.

Andre gange kan en opgave slutte længe før, det ellers var planlagt, og ikke være særligt krævende, hvis kunden opgiver at få den op at stå eller, som i andre tilfælde, skyder krudtet af allerede før, pikken er stødt i bund.

“Jeg har flere gange været ude for, at jeg slap for at have sex med kunder, fordi de enten var helt blæste, ikke kunne gennemføre det, eller bare havde brug for nogen at tale med, mens de var høje,” fortæller Cynthia.

Stofmisbrugende sexarbejdere kan i visse tilfælde også score stoffer gennem en kunde. Kunderne er helt sikkert gode til at fremskaffe de stoffer, vi har lyst til at tage.

“Jeg har fået både Xanax og Valium af mine kunder,” fortæller Cynthia. “Det kan jeg godt lide. Receptpligtige stoffer er de eneste stoffer, jeg tager imod fra kunder, fordi jeg forestiller mig, at risikoen for, at de har gjort noget ved dem, er mindre.”

“Jeg var pænt heldig, da en virkelig sej kunde, jeg overnattede hos, delte ud af sin LSD,” fortæller Maxine.

Personligt husker jeg en eftermiddag, hvor jeg tog nogle Valium sammen med en af mine stamkunder, hvorefter vi gik i bad sammen, som en af de bedste dage i mit liv. I dag har jeg dog næsten ingen festende kunder længere, fordi jeg udelukkende arbejder i dagtimerne på hverdage. Mine kunder er derfor oftere forretningfolk, der har frokostpause, end det er fyre i en natlig kokainrus.

Men, når alt kommer til alt, så er det ikke stofferne i sig selv, der gør de stofbrugende kunder farlige. Det er manglende ansvarlighed. “Folk siger ofte ting som ‘kunder på meth er farlige’ eller ‘jeg arbejder ikke med kunder, der er på stoffer, fordi de opfører sig så dårligt,’ men den måde at tænke på brugen af stoffer er ikke særligt produktiv,” Forklarer Ryry. “Det er opførslen, der skal påtales, ikke brugen af stoffer i sig selv. Hvis folk derfor opfører sig på en måde, der er respektløs eller voldelig… så er det selvfølgelig ikke acceptabelt. Men selv om vedkommende påstår, at det var stofferne, der fik dem til at opføre sig sådan, så tror jeg, at det er den underliggende adfærd, der er det reelle problem.”

“Og hvis personerne stadig mener, at det er stofferne eller alkoholens skyld, at de mister selvkontrollen, men vælger at fortsætte med det, så er de simpelthen nødt til at tage kontrol over deres egne handlinger,” tilføjer hun.

Anser man ulovlige stoffer og sex som en undtagelsestilstand – et afbræk fra den almindelige, lovlydige tilværelse – så er der også en sandsynlighed for, at man ikke føler det store incitament til at opføre sig ordentligt over for sexarbejdere.

“Jeg mener helt bestemt, at mine kunders stofmisbrug udgør en risiko,” siger Jordan. “Det sætter mig i en sårbar position, hvor jeg har adgang til stoffer, jeg ellers forsøger at undgå. Ofte presser mine kunder mig til at tage del i deres stofmisbrug. Og de få gange, jeg har deltaget, har det været sværere for mig at bevare overblikket, hvilket er farligt. Nægter jeg at tage noget, respekterer de ofte ikke mit nej, og fortsætter i stedet med at presse mig igennem resten af sessionen. Sommetider mistænker jeg mine kunder for at ville give mig stoffer, så de til gengæld kan få gratis sexydelser eller gøre ting med mig, som jeg ellers ikke ville gå med til.”

Men selvom sexarbejdere helt uberettiget er blevet portrætteret som smittebærere i århundreder, så er det faktisk vores kunder, der presser på for at dyrke ubeskyttet sex, særligt når de er på stoffer. Charlie Sheen er et godt eksempel på dette. Han påstod, i et åbent brev til sine fans, hvori han bekendtgjorde, at han var HIV-positiv, at han konsekvent havde brugt kondom. Men den prominente bordelmutter Anna Gristina, har udtalt at Sheen betalte ekstra for at få lov til at dyrke ubeskyttet sex i årene 2009 og 2010, en periode hvor han angiveligt fik leveret kokain i store mængder til sit hjem i Los Angeles. Og hans ekskæreste, pornostjernen Bree Olson, fortalte radioværten Howard Stern, at Sheen brugte lammeskindskondomer, der ikke beskytter mod kønssygdomme igennem hele deres forhold, et forhold, der sluttede i 2011, et godt stykke tid efter, at han var blevet diagnosticeret med HIV.

Mine kunder er nogle kedelige gamle røvhuller, og de bruger derfor stofferne for at fremstå cool og smarte – Maxine, escortpige

Udover den øgede risiko for kønssygdomme som stofferne fører med sig, så foretrækker de fleste af de sexarbejdere, der rent faktisk bruger stoffer, at være ved deres fulde fem, mens de er på arbejde. Og så er det bare heller ikke særligt nemt at nyde en rus, når man samtidig har en kunde at forholde sig til.

Når sexarbejdere selv tager stoffer, har kunderne ofte ikke noget til overs for vores stofforbrug, fortæller Meg: “Jeg har altid været meget opmærksom på magtforholdet mellem mig selv og mine kunder, og jeg indrømmede derfor aldrig overfor en kunde, at jeg var høj.”

“Og det er i hvert fald helt sikkert, at stofbrugende prostituerede helt automatisk bliver kategoriseret som finansielt desperate, og at de derfor vil være villige til at gøre alt for at score et fix eller en streg. De anses for at stå allernederst på den sociale rangstige … helt uden grænser eller selvrespekt,” fortsætter hun. “Kunderne bliver derimod bare set på som mænd med et potentielt problem, og de bliver oftere mødt af medlidenhed end af hån og latterliggørelse.”

“Mine kunder er nogle kedelige gamle røvhuller, og de bruger derfor stofferne for at fremstå cool og smarte, mens de ser på mine kollegers stofbrug som bevis på, at de er både ynkelige og psykisk nedbrudte,” bemærker Maxine bittert.

Og man bliver bare endu mere ædru, når man befinder sig på et hotelværelse, der flyder med stoffer, og pludselig kommer i tanker om, at skulle man blive opdaget, så ville konsekvenserne ikke være lige så slemme for kunden som for en selv. Kundernes stofmisbrug understreger virkelig forskellen på en person i et kriminaliseret erhverv og et mere priviligeret individ, der i ny og næ foretager sig noget kriminelt bag lukkede døre.

Caty Simon er skribent og redaktør for Tits and Sass, en blog drevet af og henvendt til sexarbejdere. Følg hende på Twitter.

En udgave af denne artikel blev oprindeligt udgivet af The Influence, et nyhedssite der dækker forholdet mellem mennesker og stoffer. Du kan følge The Influence på Facebook og på Twitter.