Vi talte med 20-årige Calle, der har smuglet flygtninge til Sverige siden september

Denne artikel er blevet redigeret for at tydeliggøre Calle Vangstrups forbindelse til netværket ‘Medmenneskesmuglerne’.



Siden flygtningekrisens start har flere danskere smuglet asylansøgere til Sverige i enten bil eller båd, og i weekenden anholdt svensk politi en dansk taxa-chauffør mistænkt for menneskesmugling. Som passager i taxaen var en syrisk mand, der ønskede at søge asyl i Sverige. Det er anden gang på få dage, at en taxachauffør bliver tilbageholdt for menneskesmugling på strækningen, og intet tyder på, at der vil blive slækket på kontrollen fremover. Derudover blev to mænd anholdt i Sverige i weekenden, efter at de havde krydset Øresund i en gummibåd. Svensk politi mener, at båden er stjålet i Helsingør.

Det er dog langt fra alle, der bliver menneskesmuglere for at profitere på flygtningene. ‘Medmenneskesmuglerne’ er at aktivistisk netværk, der har smuglet flygtninge over Øresund siden krisens start. Vi tog en snak med et af deres medlemmer, 20-årige Calle Vangstrup, om hvorfor han har valgt at sætte sin egen ideologi over loven på trods af risikoen for fængselsstraf.

Calle Vangstrup, billede af Alexander Zehntner.

VICE: Hvordan blev du menneskesmugler?

Calle Vangstrup: Det blev jeg i efteråret 2015, da der var snak om, at der kom en masse flygtninge til Rødby. Så foreslog jeg at sejle dem over, da jeg tænkte, at der ville være en masse kontrol fra enten dansk eller svensk politi. Vi fik fat i nogle flygtninge på hovedbanegården, som vi så sejlede til Sverige. Det gjorde vi en tre, fire gange mere. Da svenskerne så sagde, at de ikke ville sende de folk tilbage, som kom med toget, så stoppede vi, da det gav bedre mening at hjælpe dem over med toget. Det var dumt at spilde sine kræfter, når man bare kunne sætte dem på toget.

Kan du huske, hvordan det føltes første gang, du sejlede dem over Øresund?

Jeg blev lidt paranoid. Ikke så meget på turen derover, men vi vidste ikke, om politiet ventede på os, når vi kom hjem. Vi havde posted et billede på Facebook, da vi sejlede over, hvor vi forklarede, hvorfor vi politisk mente, at det vi gjorde var i orden. Det blev liked og delt en hel masse, og vi var nervøse for, om myndighederne ventede på os. Men det skete ikke, og så blev vi bare ved.

Hvor mange kunne I sejle til Sverige ad gangen?

Med besætning og tolk, så kunne vi højst være 15 personer.

Og hvor mange har du personligt sejlet over sundet?

20-30 stykker. Noget i den retning.

Hvilke konsekvenser har det haft for dig?

Efter et stykke tid blev jeg kontaktet af politiet, som fortalte mig, at jeg var blevet sigtet for menneskesmugling under udlændingelovens paragraf 58, styk 8. Du kan blive sigtet under to paragraffer – den anden er under straffeloven, men det er kun aktuelt, hvis du har taget penge for det. Strafferammen er også forskellig; jeg kan kun få op til to års fængsel, hvor det er op til otte år under den anden paragraf.

Jeg har det okay med at bryde den lov, jeg har brudt, da den i mine øjne er uretfærdig og inhuman.

Hvordan har du det med at være anklaget for menneskesmugling?

Det har jeg det fint med. Jeg risikerer ikke den værste dom. Jeg har fulgt mit hjerte og min moral, og så må retssystemet dømme mig, hvis de synes det jeg har gjort er forkert.

Og hvordan har du det med prædikatet som menneskesmugler?

Det har jeg det rigtigt fint med. Jeg foretrækker dog at kalde mig medmenneskesmugler; det lyder lidt mere positivt.

Men du har det fint med at have brudt loven?

Jeg har det okay med at bryde den lov, jeg har brudt, da den i mine øjne er uretfærdig og inhuman.



Hvad siger din familie til det, du har gjort?

De er rimeligt cool med det. De forstår ikke helt, hvorfor jeg vil tale med med medierne om det. Men de fortstår jo bare ikke, at man ved at gøre det kan udbrede budskabet og vise folk, at de også kan gøre noget.

Nu hvor asylansøgere ikke længere kan tage toget til Sverige, kommer vi så til at se flere bådtransporter?

Ja, måske. Der er jo mange havne på begge sider af Øresund. Det eneste problem er, at de fleste både står på land, da det er vinter. Men hvis situationen fortsætter sådan her, så kommer vi jo til at se masser af både i vandet, fritidssejlere og den slags, og så bliver det rigtigt let at skjule sig i mængden. Hven, som ligger midt i Øresund, er jo svensk. Den ligger kun fem sømil fra Rungsted Havn, så hvis man sejler flygtninge derhen, så opholder man sig meget kort tid i svensk farvand. Derfra kan de tage færgen til Malmø.

Kommer du selv til at smugle mennesker til Sverige igen?

Hvis vi står i en situation, hvor det er nødvendigt, så er jeg klar. Og sådan en situation står vi jo i nu, så jeg kommer til at sejle asylansøgere til Sverige igen. Men det er blevet sværere nu. Grænsekontrollen har afskrækket mange fra at hjælpe flygtninge til Sverige. Den svenske kystvagt har også sat mere bemanding ind. Men det er jo ikke umuligt.

Føler du, at du har et ansvar for at selv at gøre noget?

Ja. Det synes jeg, vi alle sammen har. Men det er jo op til den enkeltes moralske kodeks. Jeg ville ikke have det fint med bare at vifte med nogle flag ved grænsen og overlade asylansøgerne til politiet, hvis de i virkeligheden hellere vil søge asyl i Sverige.

