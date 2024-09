Sådan er livet, når du er gift med dig selv

Sidste år stillede VICE spørgsmålet: Er det at blive gift med sig selv den næste store selvtillids-trend? Der var meldinger om kvinder fra Californien til Storbritannien, der besluttede sig for at leve lykkeligt til deres dages ende med sig selv; gav det konventionelle ægteskab en stiv langefinger i medgift og sagde, “Okay, jeg tager jeres forældede tradition, jeres patriarkalske, samfundsødelæggende ærne og får den til at handle om mig selv på alle tænkelige måder.”

Sologami, som det hedder, anerkendes hverken i USA eller Europa. Men selvom det er et ægteskab uden juridisk fodfæste, er det stadig en del af en voksende bølge af selvstændiggørelse og selv-bemyndigelse. Der er massevis af fordele. Man presses ikke til at ændre sit ganske udemærkede efternavn, man er fri for at skulle dyrke sex med den samme person igen og igen, og man tugtes ikke for eventuelle ujævnheder eller ustabilitet i sine rengøringsvaner. Det handler om virkelig at elske sig selv. Så det giver meget god mening, at der er mange, der er glade for det.

Sasha Cagen er lifecoach og underviser i det hun kalder “quirkyalone”-livsstilen: en måde at leve og opføre sig for dem, der er uhelbredeligt single og bare vil nyde at være alene, indtil den helt perfekte romantiske situation falder ned i skødet på dem. Hvis det nogensinde sker. Cagen er fortaler for retten til at gifte sig med sig selv, og hun ser det som et essentielt modenhedsritual på lige fod med Bat Mitzvah eller konfirmation. Hun skrev en bog om det, da det først begyndte at ske i det nordlige Californien for ti år siden, og i dag har hun gjort det til en forretning. Der er masser af kvinder, der har giftet sig med sig selv, som et direkte resultat af hendes ideer og vejledning.

Der er også mange, der kritiserer konceptet og generelt mener, at det er et narcissistisk rod samt legemliggørelsen af alt, der er galt med vores egoistiske samfund. Men flere og flere unge mennesker er single, så det er formentligt en praksis, der fortsat vil tiltale de kæresteløse i mange år fremover.

Men er det en god ide? Får man det faktisk bedre med sig selv og sit liv, eller kommer ens ansigt bare frem på Google Images hver gang der er nogen, der søger på “kvinde gifter sig med sig selv” fra nu af? Jeg snakkede med Cagen og nogle andre kvinder, der har giftet sig med sig selv i løbet af det sidste år, for at høre, hvordan de hver især har det med deres beslutning, og hvordan – og om – der virkelig er noget, der har ændret sig.

Sophie Tanner fra Brighton i England, romanforfatter.

VICE: Var du bare sindssygt forelsket i dig selv i hvedebrødsdagene?

Sophie Tanner: Ja, det var jeg. Seks måneder før brylluppet var jeg flyttet i en etværelseslejlighed og boede alene for første gang i mit liv. Jeg havde det virkelig mærkeligt med det og var ensom. Men i hvedebrødsdagene skete der bare noget. Jeg begyndte at tænke, “Ved du hvad? Vi tager en aften sammen herhjemme.” Det gav mig en tilfredsstillende fornemmelse af at forkæle mig selv. Folk spørger, om jeg vil giftes en dag, og nu kan jeg svare, “jeg er faktisk allerede gift med mig selv.” Nu behøver jeg ikke længere at gå med de bekymringer. Man går ikke og venter på den eneste ene, for man er den eneste ene. Man har fundet den rette person.

Har du været igennem de sædvanelige op- og nedture i dit ægteskab?

Der har været en del modgang: almindelig vintersyge, bihulebetændelse, forkølelse, sådan nogle ting. Og jeg bliver ved med at tænke på den sætning – “i medgang og modgang”. Det kan godt være lidt kedeligt og deprimerende, når man ligger i sengen hele tiden. Jeg har nok nogle hede diskussioner og svære perioder i vente, for folk ændrer sig jo, og jeg forventer at ændre mig igen, og så skal jeg lære mig selv at kende på ny. Jeg tror altid der vil være tider, hvor jeg vil skuffe mig selv, eller opføre mig på en måde, som jeg skammer mig over. Men det accepterer jeg bare, uden at være for hård ved mig selv.

Hvis du nogensinde skulle date et andet menneske, hvordan ville det så fungere i forhold til dit ægteskab? Ville du blive dobbelt-gift?

Folk tror, at man får en nonne-agtig status, når man gifter sig med sig selv, men når man er nonne har man selvfølgelig viet sin krop til Gud. Det her er at vie sig selv til sig selv. Man kan stadig godt elske alle andre. Nogen spørger mig, om jeg ville blive skilt fra mig selv, men at blive skilt fra sig selv ville være det værste, der nogensinde kunne ske. Så ville man ikke længere kunne holde ud at leve med sig selv, hvilket egentlig er det samme som at have selvmordstanker. Sådan kommer jeg aldrig til at få det. Men ville det være polygami? Jeg ved ikke hvordan det passer sammen, men jeg er åben overfor et potentielt forhold og at blive gift.

Tror du det at gifte sig med sig selv bliver kritiseret, fordi det er en radikal form kærlighed til sig selv, der er mere, end hvad de fleste mennesker kan kapere?

Ja. Stylist dækkede det, da jeg blev gift, og selvom jeg havde brugt meget tid på at behandle narcissisme-tanken, var der en del snak om, at det var narcissistisk. Der er kæmpe forskel på forfængelighed og det, at elske sig selv. Jeg forstår ikke, hvorfor der er så mange, der ser det at gifte sig med sig selv som det mest forfængelige, man kan gøre, når selfies er så udbredte, og der er så meget fokus på udseende og det overfladiske.

Har du nogen planer for din næste bryllupsdag?

Jeg tager måske op i bjergene i Frankrig sammen med et par andre mennesker, der også gerne vil gifte sig med sig selv. Holder en kæmpe fest. Jeg har tænkt på, at det ville være rart at arbejde med en velgørenhedsorganisation for underprivilegerede unge kvinder for at selvstændiggøre og bemyndige dem.

Grace Gelder fra London, fotograf.

VICE: Hvorfor ville du gerne giftes med dig selv?

Grace Gelder: Jeg er ret tilfreds med den jeg er, som person, men jeg ville også gerne se nærmere på de ting, der ikke fungerede så godt – egentlig bare få overblik over det hele og afgive nogle løfter for fremtiden ud fra det. Det var en fantastisk måde at tage alting op til fornyet overvejelse, og se på hvad det er, der fungerer, og hvad der ikke gør.

Hvad har du lært efter brylluppet?

Det kom bag på mig, at det gik viralt, og jeg fløj til Hollywood og Mellemøsten og var i fjernsynet i gud ved hvor mange lande. Det var først der, jeg begyndte jeg lære en masse om konceptet. For de feministiske aktivister i Libanon repræsenterede mit ægteskab med mig selv et oprør mod de restriktive forventninger, der er til ægteskabet, og for amerikanerne var det mere, “cool, wow! Du elsker dig selv – vi elsker alle sammen os selv!” Jeg begyndte for alvor at lære om det, da jeg skulle debattere det i alle mulige forskellige sammenhænge. Hvis jeg havde været et sekund i tvivl om det, jeg havde foretaget mig, ville jeg aldrig have overlevet mediedækningen. Det var ret slemt indimellem. Det lærte mig, hvor stærk jeg var i mine overbevisninger, og at jeg skulle blive ved med at tro på dem.

Hvis der er noget i mit liv, jeg er usikker på, har jeg altid mine løfter at vende tilbage til, så jeg kan blive mindet om, hvad der virkelig har betydning for mig. Jeg brugte virkelig lang tid på at formulere dem. De er klare og tydelige aftaler med mig selv, som jeg altid vil have. Lige meget hvad der sker, eller hvilken beslutning jeg skal træffe, vil de altid danne grundlaget for det. Og det har været en kæmpe hjælp.

Har du nogensinde fortrudt det?

Aldrig. På en skala fra et til ti ville jeg vurdere, at det ni ud af ti har ændret måden jeg agerer på i verden – måden jeg opfører mig på og mine prioriteter. Jeg er meget mere klar over, hvad der betyder noget for mig, og det påvirker min opførsel og måden jeg interagerer med andre mennesker. Jeg har en meget stærkere opfattelse af hvem jeg selv er, og jeg er mindre afhængig af andre mennesker. Det har helt klart haft indflydelse på mit kreative arbejde, for jeg fotograferer mange ritualer, som for eksempel nytårsaften, hvor jeg inkorporerer de ting, som folk vil have ud af det nye år i et billede. Ritualer er blevet meget vigtige for mig.

Tror du nogensinde soloægteskaber bliver en helt almindelig ting?

Helt klart. Jeg kender en masse mennesker, der har giftet sig med sig selv som led i meditation, men uden at der nødvendigvis har været andre til stede, der har båret vidne til det. Jeg besluttede mig for at have folk omkring mig, fordi jeg vidste, at det ville få mig til at tage forpligtelsen mere seriøst, men det er bare sådan jeg er. Nu kan virkelig gode venner drage mig til ansvar en gang imellem. I år er jeg allerde blevet bedt om at tale og skrive om det, så det spreder sig hist og her, generelt hos yngre kvinder. Det er bredt anderkendt, at livet ikke er så berigende, som det kunne være, hvis man ikke har et godt forhold til sig selv, om man så er single eller i et forhold.

Sasha Cagen fra Californien, lifecoach, forfatter og fortaler for “quirkyalone” og hele livsstilen.

VICE: Hvad ændrede sig i dit liv, efter du giftede dig?

Sasha Cagen: Livet fortsætter bare bagefter. Ethvert ægteskab kræver arbejde. Det er selvfølgelig en rejse, man tager på med sig selv, men man har de her løfter i forhold til sig selv, som er meget bindende. Jeg tror den største forskel for mig er ringen, eller forlovelseshalskæden, som jeg tager på, og hver gang jeg tvivler på mig selv giver den mig styrke og fornyet selvtillid eller beroliger mig, når jeg har brug for det. Det kan være alt fra en forretningssituation til et romantisk dilemma. Jeg tror virkelig, at det bedste man kan gøre for sig selv, er at gifte sig med sig selv.

Hvordan påvirker det dit datingliv?

Jamen der er nogle mænd, der forstår det, og andre, der ikke gør. Det gør dig mindre tolerant overfor pjat og ulykkelighed. Man bliver mere interesseret i selvrespekt og ikke at affinde sig med mindre, end hvad man er værd. Der er mange kvinder der fanges i troen om, at forhold er smertefulde og [involverer] at gå efter folk, der ikke giver os, hvad vi gerne vil have. Når man gifter sig med sig selv, skaber man i bund og grund standarden for, hvad et forhold er, og begynder at træne sig selv i at gå efter rarere mennesker.

Ville du overveje skilsmisse, hvis det begyndte at gå ned af bakke?

Nej [griner]. Det er det bedste ved det hele: den eneste måde at blive skilt fra sig selv er at begå selvmord. Hvis jeg for eksempel tilsidesætter eller svigter mig selv og bliver syg eller ikke sover nok, så svigter jeg mit soloægteskab. Et af mine løfter er at prioritere mit liv frem for mit arbejde. Hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg bliver arbejdsnarkoman og ikke passer på mig selv, så bryder jeg løftet i mit soloægteskab. Men det betyder bare, at jeg skal finde vejen tilbage til at opfylde løftet, ikke blive skilt fra mig selv.

Det giver ret god mening. Ser du det som en måde at passe på dig selv?

Ja, det tror jeg helt klart det er. Det indikerer en dybereliggende forandring, der er ved at ske i vores samfund. Et ægteskab var en måde at fejre, at man var blevet voksen, men vi bor i en anden verden nu, hvor mange hellere vil være single. Et soloægteskab er et overgangsritual, og det er virkelig smukt; at slå fast, hvilke dybereliggende prioriteter man har, er en måde virkelig at forpligte sig til sig selv. Jeg tror det er et markant skridt i den rigtige retning for kvinder, der virkelig værdsætter sig selv. De fleste synes, at det er bindegalt, men jeg synes det giver virkelig god mening. Resten af verden skal bare lige have 50 år til at følge med, og så vil det være en helt normal ting.

