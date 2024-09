Sådan er livet som stripper på Nordpolen

En uges løn fra en arktisk stripklub. Foto af Miranda

Da en af mine kontakter i pornobranchen (lad os bare kalde hende Miranda) fortalte mig, at hun havde kørt ti timer i bus op nord for Montreal for at optræde på en stripklub i minebyen Fermont i det nordlige Quebec, tænkte jeg, at hun var blevet sindssyg. Så sendte hun mig et billede af de 25.000 kr., hun tjener på sin ene tur om året, og så forstod jeg det lidt bedre.

Fermont er ikke nogen helt almindelig by. Fordi det er så iskoldt, bor de fleste af minearbejderne og deres familier i én kæmpe bygning, hvor der både er lejligheder, supermarked, en bowlingbane, skoler og en bar, som både fungerer som lektiecafé, familierestaurant og stripklub. Strippere som Miranda kan tjene kassen på at danse her, men de fleste andre har ingen grund til at kigge forbi.

Miranda fandt et ledigt øjeblik i sit travle stripskema, hvor vi kunne tage en snak over telefonen om at strippe i en lille by og lighederne mellem minearbejdere og sexarbejdere.

VICE: Hvordan blev du stripper i minebyen?

Miranda: Jeg har optrådt her af og til i omkring otte år nu. Da jeg som 19-årig startede med at strippe, hørte jeg, at man kunne tjene virkelig gode penge heroppe, fordi de kun sender få piger afsted ad gangen. Der er et bureau, der ordner det hele. De henter os derhjemme, kører os herop og henter os igen. De plejer at bruge nogle forskellige piger hver uge, fordi der er så få mennesker heroppe.

Hvordan hørte du om bureauet?

Jeg hørte om det gennem andre strippere. Det er et virkelig godt sted for os, fordi der kun er den ene bar. Så selv hvis de få kvinder, der bor heroppe, vil gå ud en lørdag aften, så er de nødt til at gå på stripklub. Jeg kender ikke de præcise tal, men der er måske otte mænd for hver kvinde heroppe, fordi de fleste arbejder i minebranchen. Alle lige fra mekanikere til svejsere tjener omkring 225 kr. i timen. De har mange penge mellem hænderne og ikke særlig meget at bruge dem på. Alle kommer herop for at tjene penge, inklusiv stripperne.

Fermont, Quebec. Foto via Wikimedia Commons.

Er der nogle af pigerne, der bliver gift med fyre, de møder i Fermont?

Jada, der er alle mulige slags fyre heroppe. Der er både de unge – der er seriøst 18-årige, som tjener 750.000 kr. om året – og dem, som har boet og arbejdet her siden 1970’erne, og som snart går på pension. Der er noget for alle.

Er der nogle ubehagelige typer på stripklubben?

Fyrene heroppe er faktisk virkelig høflige. Der er dybest set kun to ting, man kan lave heroppe. Arbejde og gå på stripklub. Det er et fucking galehus, og der er virkelig mange, der er afhængige af gambling eller stoffer.

Hvor bor du, når du arbejder heroppe?

Der er et hotel, og en lille sektion af det er kun til os. Vi bliver behandlet som lort, når vi er her, så man er nødt til at sætte sit ego lidt til side. De hader os faktisk. De få kvinder heroppe anser os som en trussel, som om vi kommer og stjæler deres mænd. Bureauet har også sendt nogle piger herop, som rent faktisk var ludere, og som havde lidt ekstra business efter stripshowet. Der er virkelig stramme regler på hotellet. Hvis vi forlader vores værelser, må vi ikke gå igennem lobbyen, og vi må ikke bruge telefonerne. Vi er nødt til at skjule os, når vi ikke er på klubben.

Ligner det bare et almindeligt hotel?

Det hele er virkelig kitschet og umoderne, fordi der ikke rigtig er sket noget siden 70’erne. Vi bor tre på ét værelse lige nu, hvor der kun lige er det nødvendige, men det er fint nok. Jeg har ikke fået en mundfuld frisk luft, siden jeg ankom for en måned siden.

Bliver du skør af at være indenfor?

Ja, helt sikkert. Da jeg var 19, var jeg virkelig dum og tog en masse kokain. Jeg boede heroppe og så den her fyr – det er nok otte år siden. Han bor i øvrigt stadig heroppe. Jeg var kun 19 og tændte virkelig på ældre fyre. Jeg var her et par måneder, og jeg var ved at blive sindssyg.

Er det akavet, hvis du møder ham, når du er her?

Alle ved alt om alle heroppe – det er som i fucking gymnasiet. Folk går helt amok, når der kommer nye piger herop. De bliver set som frisk kød, og dagen efter i minerne er de sådan, “Der er den her pige med tatoveringer, og så er der også hende her…,” og så ved de alting. Alle ved, hvem jeg har knaldet med i byen, og de 20-30 kvinder, der er singler heroppe, kan knalde med dem de vil. Men rygterne forfølger dem også.

Er det kun for pengenes skyld, at du er stripper i en mineby?

Det er udelukkende for forretningens skyld. Jeg tror, at alle der kommer herop, uanset om det er stripperne eller minearbejderne, er her af den samme grund, for det er ikke særlig sjovt at bo her. Man er her for pengenes skyld. Det er det eneste, folk fokuserer på her.

