Sådan får du mere nydelse ud af dine brystvorter

Brystvorter er vilde. Kroppen er i det hele taget vild. Vi har vænnet os til vores vilde kropsdele, fordi vi er vant til at se dem hele tiden og har haft dem i en evighed, men når man engang i mellem stopper op og filosoferer over det store, elastiske og behårede hylster, vi alle sammen render rundt i, begynder spørgsmålene at melde sig. For hvad sker der lige for næser? Hvorfor har vi et par våde kugler midt i ansigtet (kan man ikke forestille sig en verden, hvor man kigger ud igennem tørre øjne)? Og brystvorter. Hvad er ideen med de her følsomme små knapper, der i samarbejde med vores kønsdele ophidser vores partnere og ernærer spædbørn? Før en mand får mulighed for at hoppe ind og overtage diskussionen, vil jeg lige understrege, at jeg godt ved, de fleste mennesker med en grundlæggende forståelse af biologi kan besvare spørgsmålet, men de kan ikke forklare det grundlæggende perspektiv, der primært interesserer mig: Hvordan får vi mest muligt ud af de her små runde kropsdele? Altså … seksuelt. Det her er trods alt en sexklumme.

Det er gået op for mig, at jeg sover på mine brystvorter. Sådan helt bogstaveligt talt. Når jeg skal sove, begraver jeg snuden i puden. Men også i overført betydning. Jeg har aldrig fået så meget ud af mine brystvorter i seksuel forstand, som jeg gerne vil. Fokus under sex, både for mig og hvem end, jeg nu har været sammen med på et givent, har meget sjældent været på det nydelsespotentiale, der ligger i brystvorterne. Selv om der tit er en del massage og slikkeri involveret, så er det sjældent målet, men et middel til at opnå … noget andet. Men efter en samtale jeg for nylig havde med en af mine kvindelige venner, er jeg blevet overbevist om, at mine brystvorter faktisk kan være hovedattraktionen under sex, og at jeg skal være mere opmærksom på dem.

”At lege med mine brystvorter – eller den smerte det udløser – er et kæmpe turn-on under sex. Helt på linje med en vibrator mod klitoris,” siger hun. ”Det lyder underligt, men jeg har før joket med min partner om, at mine brystvorter er to ekstra klitorisser, der af en eller anden grund sidder på min brystkasse. Jeg har overhovedet ikke tid til potentielle partnere, der er bange for at gøre mig fortræd ved at bide eller knibe dem for hårdt. Det er det, der er hele pointen.”

Det er selvfølgelig et spørgsmål om personlig præference. En anden kvinde med fast partner (forlovet endda! Ligesom i gamle dage) fortæller mig: ”Jeg kan ikke lide, at det er for voldsomt med mine brystvorter. Jeg kan ikke lide at blive bidt i, eller at min partner kniber dem for hårdt. Men en lille smule opmærksomhed rettet mod brystvorterne under forspil er dejligt.”

Jeg befinder mig et sted midt i mellem de to poler – jeg vil have mere ud af mine brystvorter, end hvad jeg får både med partnere, og når jeg flyver solo. Men jeg ved også, at det ikke må gøre for ondt, for mine brystvorter er utroligt følsomme.

Derfor har jeg besluttet at kontakte en professionel sexvejleder for at få nogle tips til brystvortestimulering, der ikke kræver alt for meget højteknologisk lir (det findes der faktisk en del af i form af klemmer og brystspecifikke vibratorer). Det, jeg er på udkig efter, er en simpel guide til brystvorte-onani. Anne Hodder, der er sexvejleder i Los Angeles, har været så venlig at give mig gode råd, men der følger en advarsel med: brystvorteleg er ikke for alle, og nogle mennesker har ”sindssygt følsomme” brystvorter til et punkt, hvor selv blid berøring kan gøre ondt. (Så husk lige at tjekke med din partner, inden du kaster dig ud i det).

”Det skønne ved brystvorter er – såfremt man nyder at blive stimuleret på den måde – at der findes utroligt mange måder at lege med dem på, og man kan kombinerer det med andre erogene områder (stimulering af klitoris eller testiklerne for eksempel) for at øge nydelsen,” siger hun. ”For de af os, der har en vagina, viser forskning, at der er en tydelig forbindelse mellem klitoris og brystvorter – den del af hjernen, der aktiveres under klitorisstimulering, er den samme, som reagerer på stimulering af brystvorterne. Når man kombinerer de to, kan man forstærke effekten. Det kan resultere i, at man kommer hurtigere eller mere intenst.”

Som en ganske almindelig kvinde, der prøver at optimere sin onani, bad jeg Hodder om at foreslå nogle specifikke øvelser, der kan give mig den samme nydelse, som når jeg er sammen med en partner, der virkelig forstår min krop. (En mand, som jeg hader, brugte en gang sin tommel- og lillefinger til at stimulere begge mine brystvorter samtidigt, mens han arbejdede andetsteds med den anden hånd, og det udløste en rus, jeg aldrig har glemt).

”Man glemmer tit, at brystvorterne er erogene zoner, fordi sex i vores kultur er ensbetydende med stimulering af penis eller klitoris,” siger Hodder. Det er muligvis derfor, mine brystvorter sjældent får den opmærksomhed, de fortjener – hverken når jeg onanerer eller er sammen med en partner.

Hendes første anbefaling er lige så genial, som den er indlysende: glidecreme funker også i en brystvortekontekst! Man skal behandle brystvorter ”som klitoris eller glans”. Når man kaster glidecreme ind i legen, øger man mulighederne for at opnå større nydelse, siger hun.

Dette er ifølge Anne Hodder de fire mest tilfredsstillende bevægelser, man kan udsætte sine brystvorter for:

Langsomme, cirkulære bevægelser, hvor man fører fingrene rundt om brystvorten, ligesom hvis man manuelt drejede en plade rundt på en pladeafspiller. Man kan justere hastigheden alt efter, hvad der føles behageligt, men ingen scratching !

! En fejende bevægelse med hånden, hvor man bruger hele håndfladen fra toppen af håndleddet og helt ud til fingerspidserne.

Hvis området omkring brystvorten er mindre følsomt end selve brystvorten, så brug fingrene til at tegne små cirkler på spidsen af brystvorterne og klem dem blidt.

Lav ”Live Long and Prosper”-tegnet fra StarTrek med hånden – efter du har smurt den ind i glidecreme – og masser hele brystet, så brystvorten hver gang havner mellem fingrene, der former et V. Hver gang du udfører bevægelsen, klemmer du blidt om brystvorten mellem dine fingre. (For de af jer, der ikke kan lave det tegn med fingrene, kan man også bruge Peace-tegnet).

Jeg har forsøgt mig med samtlige varianter og kan kun sige, wow. Hvem vidste, at fingrene kunne udløse så mange forskellige former for nydelse! Det har været en åbenbaring for mig at begynde at se mine brystvorter som små klitorisser. Brystvorterne fortjener det fulde spektrum af bevægelser og sanselige oplevelser.

Hodder anbefalder også, at man benytter mini-vibratorer på brystvorterne, som måske er det bedste, jeg har gjort for mig selv i 2018, udover at købe flere stearinlys. Hun anbefaler også, at man går på udkig efter brystvortespecifik-sexlegetøj, og det har jeg helt sikkert tænkt mig at gøre, så snart jeg er holdt op med at bruge alle mine penge på stearinlys.

”Brystvortesugekopper, som dem her fra Frisky, er gode at begynde med, fordi de er lette at bruge og meget blide,” siger hun. ”Tryk sammen om enden og placer brystvorten i åbningen og giv slip. Brystvorten suges omgående ind og lufttrykket holder den på plads, så du kan lave alt muligt andet i mens.” (Hun foreslår også, at man bruger de her brystvorteklemmer med kvaster, men jeg er ikke helt klart til at tage det skridt endnu. Der går nok også et par år, før jeg er erfaren nok til at kaste mig ud i at lege med den her brystvortepumpe, som man kan bruge til at ”pumpe sine brystvorter op og gøre dem ti gange så følsomme som normalt. Brystvorterne hæver, så der er mere at sutte på og lege med.”)

I første omgang er jeg bare glad for at have lært (og øvet og øvet) de her nye teknikker med hænderne og påbegyndt min livslange rejse mod et mere nydelsesfuldt liv med mine brystvorter. Hvis jeg nogensinde bestemmer mig for at dyrke sex igen, skal jeg helt sikkert bruge noget af den magi.