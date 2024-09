Sådan får man sex til at fungere i et forhold, hvor kun den ene er kinky

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE USA

Af og til går man bare ikke op i det samme som ens kæreste. Mens den ene samler på frimærker, har den anden måske travlt med at hækle sweatere til katten, eller også har den ene store planer om at gå Caminoen, mens den anden helst bliver hjemme, bestiller en nr. 5 med dressing og ser Fast and Furious. Det er altsammen fint nok, og det er relativt nemt at tackle inden for rammerne af et velfungerende parforhold, men når de divergerende interesser tager udgangspunkt i aktiviteterne i soveværelset, så kan forhandlingerne gå hen og blive lidt mere komplicerede. Hvad gør man for eksempel, når den ene foretrækker missionæren og synes, at selv en finger ind ad bagdøren er forbeholdt hardcore porno, mens den anden ikke kan tilfredsstilles uden feeding eller at lægge alienæg i udvalgte kropsåbninger?

“Folk har jo forskellige seksuelle interesser,” fortæller Dr. Zhana Vrangalova, som er professor ved New York University og grundlægger af The Casual Sex Project – et initiativ som opfordrer folk til anonymt at dele historier om og oplevelser med uforpligtende sex. “Når det gælder kink, så kan den slags lyster og drifter være meget stærke. Hvis man ikke får dækket de behov i et længerevarende parforhold, så bliver man ikke lykkelig. Seksuelle behov kan være ligeså grundlæggende for hvem man er som alle mulige andre behov.”

Tag for eksempel Wendy og Matt, som mødte hinanden gennem Reddit og har været i et forhold i 11 år. Wendy kan godt lide “ufrivillig sex med samtykke”, såsom “tvungen” analsex. Matt er ironisk nok slet ikke til den slags. I starten var han i hvert fald ikke. Gennem en villighed til at udforske og snakke om Wendys seksuelle præferencer, fandt de en måde, hvorpå de begge kunne få opfyldt deres behov.

“Jeg tror, at det er en god ide at være åben over for de ting, som man er usikker på,” plejer Dr. Vrangalova at sige til par, som kæmper med at finde fælles fodslag for deres lyster. “Giv det et skud og se, hvad der fungerer for jer, og hvad der ikke gør.” Jo længere man venter med at afprøve sine kinks, fetiches og seksuelle nysgerrigheder, jo sværere kan det blive at prøve dem sammen.

“Hvis din partner er interesseret i noget, som du er voldsomt frastødt af, så kan du selvfølgelig stadig afslå at prøve det,” tilføjer hun. Åben dialog er den afgørende faktor i forhold til at få forholdet til at fungere, især når det gælder sex.

Og selv hvis et par ikke har de samme kinks, så er der andre måder at få et forhold til fungere på. Mallory og Eric, som jeg mødte gennem hjemmesiden FetLife, fik deres ægteskab til at fungere gennem polyamori, fordi Eric ikke delte Mallorys forkærlighed for sadisme.

“Især når den ene part er kinky, og den anden ikke har den tilbøjelighed, så kan et åbent forhold være en rigtig god løsning,” fortæller Dr. Vrangalova. “Nogle af de udfordringer, som par møder, når de åbner deres seksuelle forhold op, har at gøre med frygten for, at ens partner vil forlade en til fordel for en bedre eller mere attraktiv partner. Hvis den primære partner kan lære at føle sig mindre truet, fordi den anden person giver partneren noget, som de ikke selv kan give, kan det være en meget sund og sikker løsning at udforske kink i et åbent forhold.”

Det er ikke let at finde nogen, som man har lyst til at dele nogle år eller et helt liv sammen med. For at forstå hvordan de her par håndterer deres kærlighed i samspil med deres forskellige kinks, talte jeg med tre par med divergerende seksuelle interesser.

Navnene er blevet ændret på de interviewedes opfordringer. Interviewene er derudover redigeret for sammenhængens skyld.

Mallory og Eric

Alder: 31 og 32

År sammen: 15

VICE: Hvordan mødte I hinanden?

Mallory: Vi begyndte at date i gymnasiet, da jeg var 15, og han var 16. Jeg var allerede begyndt at identificere mig som polyamourøs før, vi fandt sammen. Da vi begyndte at date, sagde jeg, “Vi kan godt gøre det her, men jeg kan ikke være i et monogamt forhold.” Han var jo 16, så han var bare sådan, “Helt sikkert!” Så tog vi den bare derfra.

Hvordan er jeres kinks forskellige?

Det spørgsmål forudsætter jo, at jeg har kinks, og det ville være synd at sige. Jeg er nok så standard missionær-agtig, som man kan blive.



Hvordan kommer jeres forskelligheder så til udtryk?

Eric: Den korte version er, at hun godt kan lide at uddele smerte, og jeg kan ikke lide ting, der gør ondt.

Mallory: Jeg plejer at sige til folk, at vi er latterligt inkompatible rent seksuelt, i forhold til at vi er to mennekser, som faktisk er fysisk tiltrukket af hinanden. Jeg opdagede min kinky side, mens jeg gik på uni, hvor jeg læste forumsider på nettet om BDSM og blev vildt fascineret. Til sidst indledte jeg et forhold med en anden person. Det var første gang, at jeg forsøgte at have et forhold ved siden af det, jeg har med Eric. Jeg var fast besluttet på at få polyamorøsiteten til at fungere.



Fandt I en måde at inkorporere smerte i jeres seksuelle forhold med hinanden, eller er det noget Mallory gør med andre partnere?

Eric: Sidste gang, vi prøvede at gøre det, begyndte jeg bare at grine helt ustyrligt, hvilket lægger en ret stor dæmper på stemningen.

Mallory: Vi udforsker det helt sikkert ikke med hinanden. Nu nævnte jeg, at vi er latterligt seksuelt inkompatible, og sådan er det også med ting, der ikke har noget med smerte at gøre. Vi har kæmpet ret meget med det seksuelle, fordi vi begge to gerne vil have den anden til at være den reaktive part. Når vi begge to gerne vil drives af den seksuelle energi fra den anden person, så støder det lidt sammen, og der kommer ikke rigtig nogen seksuel feedback-proces i gang. I en periode havde vi en fælles kæreste. Hun startede vores feedback-proces, og det fungerede virkelig godt, indtil hun flyttede til udlandet.

Hvordan fungerer jeres sexliv lige nu?

Eric: Jeg ved ikke, om der er nogen officiel definition på et sexløst ægteskab, men vi er tæt på.

Mallory: Vi kæmpede i lang tid med at forene vores forskellige kinks. Vi læste en masse guidebøger og prøvede at arbejde på det. Det gik virkelig godt, da vi var tre og havde sex med [den anden kvinde]. Selvom det ikke var kinky, så fungerede den der feedback-proces. Efter hun flyttede, indså vi nok, at det med sex bare ikke rigtigt fungerede. Vi har begge to haft forhold til partnere ved siden af i næsten tre år nu, og langsomt holdt vi bare op med at have sex med hinanden.

Jeg tror, at mange vil undre sig over, hvorfor I bliver sammen?

Mallory: Eric og jeg har et forhold, hvor sex aldrig har været særligt vigtigt. Vi er livspartnere, og hvis én af os begyndte at være sammen med en anden, så tror jeg stadig, at vi ville være livspartnere. Sex er ikke det centrale i forholdet. Det er ikke det, der holder sammen på forholdet, og det er ikke det, der definerer forholdet, selvom det er et romantisk forhold.

Jeg tror, at vi vil fortsætte med at have vores egen akavede version af sex, fordi det skaber en dejlig intimitet af og til. Jeg tror, at hvis man fortalte vores historie til et par, som lige er har opdaget deres kamp med den her [seksuel inkompatibilitet], så ville vi ikke lyde som en succeshistorie. Men vi er begge virkelig glade i vores forhold. Det fungerer for os, og vi er begge glade for, at vi er poliamorøse. Jeg er vild med hans kæreste. Jeg havde været en tur i Holland, og da jeg kom tilbage, havde hun købt nogle chokoladecookies og cupcakes og sat en seddel på, hvor der stod, “Velkommen hjem. Her er nogle amerikanske ting, så du kan føle dig hjemme i USA!”

Eric: Folk er tilbøjelige til at tro, at et forhold er lig med sex og nogle gange også omvendt. Jeg synes ikke, at man behøver at passe ind i den formel. Hvis man kan have et forhold, som ikke er seksuelt, så er det da helt fint.

Wendy og Matt

Alder: 30 og 33

År sammen: 11

VICE: Hvordan mødte I hinanden?

Wendy: Vi mødtes i gymnasiet. Vi var bare venner i nogle år men blev kærester i starten af tyverne. Vi blev gift i 2007.

Kan du fortælle lidt om jeres seksuelle præferencer?

Jeg kan godt lide at blive verbalt nedgjort, holdt fast og føle som om, at jeg bliver brugt. Jeg nyder ufrivillige sexakter med samtykke. At blive spyttet på, slået i ansigtet og “tvunget” til analsex – den slags ting. Sådan har jeg haft det så længe, jeg kan huske.

Matt: Jeg elsker at min kone bliver så tændt af sine kinks. Jeg kan godt lide at være den dominerende, eftersom hun elsker at være seksuelt underdanig, men for mig er det mere noget, jeg nyder i situation og ikke så meget et decideret behov.

Hvad skete der, da I indså, at I havde forskellige kinks? Var I bange for, at forholdet ville gå i stykker?

Wendy: Jeg var ret tilbageholdende med at indvie ham i det fulde spektrum af min kinky side. Jeg følte mig ikke helt tryg ved at afsløre det hele. Jeg forsøgte at introducere noget af det lidt ad gangen. Jeg troede, at han ville blive virkelig tændt af det, men det gjorde ikke rigtig noget for ham. Han gjorde nogle små forsøg på at være kinky, men det blev aldrig rigtigt til noget.

Til sidst lagde jeg alle kortene på bordet, efter vi havde været sammen i adskillige år. Jeg tror ikke, at jeg var nervøs for, at vi ville gå fra hinanden lige med det samme. Jeg var nærmere bange for, at han ville affærdige mine lyster som noget, han var ligeglad med eller bare ikke kunne forstå, og at jeg ikke ville kunne komme mig over den skam og forlegenhed. Jeg kunne ikke engang sige det til hans ansigt, så jeg var nødt til at skrive et brev.

Matt: Der var en masse samtaler, ærlighed og tårer, før vi begyndte at finde ud af det. Det var svært og meget overraskende at høre fra min kone, at hun gerne ville slås, nedværdiges og domineres. Det var ikke kun rent moralsk, det var også fordi, at det ikke rigtig interesserede mig. Vi prøvede det en lille smule ad gangen, men med lidt erfaring begyndte det at falde på plads.

Så Matt tog lige en drejning på 180 grader og gik fra missionæren til kink?

Wendy: Det er helt anderledes nu og for at være ærlig, så har det nået et niveau, som jeg aldrig rigtig havde troet, at det kunne. Det var som om, at der blev trykket på en knap i ham, hvorefter han blev en helt anden person rent seksuelt. Fyren, som engang sagde, at han syntes, at analsex var klamt, og at han ikke havde nogen interesse i rollespil eller BDSM overhovedet, overraskede mig ved at bygge et sexrum i vores kælder, mens jeg var ude at rejse.

Vi er på FetLife [socialt netværk for folk, der er interesserede i BDSM, kink og fetiches] nu og har også åbnet vores forhold lidt og haft nogle trekanter, hvilket har været rigtig sjovt. Det at udforske BDSM sammen åbnede på en måde døren for ikke-monogamien, hvilket jeg ikke tror, at nogen af os havde forestillet os, at vi ville prøve. Men nu gør vi det, og det går virkelig fucking godt.

Hvilket råd ville I give til andre par, som er forelskede men har forskellige seksuelle lyster?

Wendy: Vent ikke for længe med at lægge jeres kink-kort på bordet. Det bliver ikke lettere at tale om det, og man ender bare med at føle, at det bliver mere og mere underligt pludseligt at bringe det på bane, og i mellemtiden bliver man bare endnu mere seksuelt frustreret. Vær villig til at prøve noget nyt for din partners skyld – du opdager måske noget, som du ender med at elske. Sådan var det for os. Man skal bare være villig til at tale sammen – det er det allervigtigste.

Mark Michaels og Patricia Johnson

Forfattere til Partners in Passion

Alder: 56 og 51

År sammen: 17

VICE: Da jeg begyndte på den her historie, tænkte jeg på jeres bog, Partners in Passion, som handler om at få kærligheden til at holde og stadig have tilfredsstillende sex. Jeg blev nysgerrig på at få jeres råd til det hele.

Patricia Johnson: Jeg synes, at der er en virkelig vigtig lektie at lære på baggrund af vores historie.

Jeg har læst, at jeres forskelligheder kom til udtryk i en workshop, I deltog i?

For ti år siden deltog vi i en begivenhed, som hedder Dark Odyssey – det er en panseksuel, erotisk workshop, som foregår henover en weekend. Dengang var det primært folk fra BDSM-miljøet, som deltog. Vi tog med som en slags eksperiment for at udvide vores seksuelle horisont og for at udvikle os som individer. Vi blev fuldstændigt lamslået. Den første aften var der en introfest, hvor der stod en slags hjul på scenen, som de kaldte for Skæbnehjulet. Der stod nogle forskellige ord og BDSM-aktiviteter skrevet på, og når det var ens tur til at dreje hjulet, så fik man en to-minutters prøve på en aktivitet. Da jeg kom op på scenen og drejede hjulet, stod jeg bare og stirrede på mulighederne. Der var især ét ord, som jeg simpelthen ikke kunne begribe i starten. Hjulet drejede, klik, klik, klik, klik, klik… og landede selvfølgelig på det ord – knytnæveslag.

‘Lærerinden’ begyndte at slå mig på skuldrene og brystet med bagsiden af sin hånd, men det gav en dyb, bølgende følelse i min krop. Pludselig lossede hun mig over brystet med hele sin underarm. I det øjeblik blev jeg kastet ind i en anden verden, som jeg ikke har ord til at beskrive. Det var en kæmpe aha-oplevelse.

Mark Michaels: Da jeg drejede hjulet, landede det på stokkeslag. Alle de her mennesker, som havde erfaring med kink sagde, “Oooh, nu er du på den.” Jeg tog mine bukser af, og bøjede mig henover hesten [et BDSM redskab red.]. Lærerinden slog ikke særlig hårdt, men det var heller ikke smertefrit. Jeg tændte overhovedet ikke på det, men det gav mig noget indsigt i, hvad kink handler om, for jeg jeg kom i en slags trancetilstand allerede efter 30 sekunder. Jeg forstod bedre, hvorfor folk gør de her ting. Inden den episode forstod jeg det kun på et intellektuelt niveau, men jeg havde ikke kendskab til det fysiske aspekt i min egen krop.

Ville du sige, at du er den mindst kinky af jer to?

Mark: Når det gælder BDSM, er jeg helt klart den mindst kinky. Da vi kom tilbage fra den her workshop, ville Patricia pludselig gerne eksperimentere med at blive slået. Jeg er vokset op med 1970’ernes feminisme, og hele tanken om at skulle slå en kvinde bød mig voldsomt imod. Og hun ville gerne have det, hvilket var en stor forhindring at skulle overkomme.

Patricia: Alt det her hænger lidt sammen med vores baggrund i tantra. Tantra handler om at udforske, og på den måde er man altid åben over for at opdage nye ting. Det er ikke sådan, at man har en færdiglavet pakke af kinks. Sådan har vores oplevelse med det i hvert fald været.

Hvad er tantra?

Mark: Tantra er en ældgammel indisk tradition, som benytter seksuel energi til personlig og spirituel udvikling. Inden for tantra er al praksis også et eksperiment. Det at vi tog til Dark Odyssey var et eksempel på den eksperimentelle indstilling – at man flytter sine grænser og gør noget, der ligger uden for sin comfort zone.

Hvad skulle du arbejde med for at tilfredsstille Patricias kinks?

Mark: Der var to ting, der gjorde, at jeg overkom mine indledende betænkeligheder ved det. Den første var en masse gode råd fra folk, som virkelig kendte til BDSM og vidste, hvordan man gør det ordentligt. Jeg fik nogle lektioner i god spanking, og jeg deltog i en piskningsworkshop for at få lidt erfaring med en nihalet. Jeg havde stadig noget mentalt, der holdt mig tilbage, men det lykkedes mig at overkomme det ved virkelig at fokusere på, at det var for hendes nydelses skyld. Så selvom jeg ikke føler, at jeg er særligt kinky, så blev jeg også opstemt af at tage del i hendes opstemthed.

Hvilket råd ville I give til par, hvor den ene er kinky og den anden ikke er?

Mark: Det er en rigtig god løsning at finde en mellemvej for niveauet af kink i jeres sexliv. Det er selvfølgelig overhovedet ikke den eneste måde, men det kan fungere rigtig godt. Hvis man gerne vil bevare forholdet og har en god dialog hinanden imellem, så kan det være en lige så god løsning at have et åbent forhold. Det allervigtigste, som vi gerne vil inspirere folk til uanset strukturen på parforholdet, er at være samarbejdsvillige i sexlivet.

