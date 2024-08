Sådan fandt to hjemløse mænd et sted at bo via eBay

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

I november 2017 lavede to hjemløse mænd fra Berlin, Dirk og Stephan, et opslag på eBay, hvor de søgte en ”udlejer med et stort hjerte”, som kunne hjælpe dem med at slippe væk fra gaden. ”Vi er to rare og fornuftige, hjemløse mænd, der forsøger at få vores liv på rette spor igen,” stod der i opslaget. ”Vi er begge i starten af 50’erne, tager ikke stoffer, og vi er ikke alkoholikere.”

Det var ikke fordi, de ikke havde råd til husleje. De havde begge indtil flere deltidsjobs med at levere ølfustager, hjælpe med indkøb og tage dyr til dyrlægen. ”Hver måned tjener vi mellem 13.500 og 15.000 kroner,” siger Dirk. ”Det er nok til en lejlighed.”

Men udlejerne i Berlin ville stadig ikke leje til dem, for de havde ingen kreditværdighed, kunne ikke vise lønsedler fra de sidste mange måneder og kunne ikke bevise, at de ikke er i gæld. Desuden kunne de heller ikke lægge det enorme depositum, som de fleste udlejere forlanger.

Da deres jagt blev kendt i medierne, brugte Dirk den ene time efter den anden på at tale med TV-stationer, som ville give dem mulighed for at få skærmtid, men Dirk og Stephan sagde nej tak til dem alle. De ville ikke have den slags opmærksomhed – de ville bare gerne have en lejlighed.

Endelig, en måned efter de oprettede opslaget, blev de tilbudt en lejlighed. Jeg talte med Dirk om deres søgen, deres nye hjem, og hvorfor de sagde nej til muligheden for at blive berømte.

Dirk og Stephans skilt. Foto: Rebecca Baden

VICE: Hej Dirk. Hvordan endte I med at få en lejlighed?

Dirk: En italiensk forretningsmand kontaktede os. Han havde set opslaget og havde en lejlighed til rådighed. Jeg troede ikke på det, før vi rent faktisk havde skrevet under på kontrakten i sidste uge. Det mest utrolige er, at det er et ubegrænset lejemål.

Lejligheden ligger i en gammel bygning og har to værelser, et køkken og et badeværelse – jeg betaler 4700 kroner om måneden, alt inklusiv. Den ligger i Moabit i det centrale Berlin, og det er en dejlig beliggenhed.

Ved du hvorfor han valgte at leje den ud til jer?

Han sagde, at da han i første omgang havde sat den til leje, fik han over 100 ansøgninger. Han er dybt religiøs, og han påstod, at hans indre stemme – eller Gud – bad ham vente lidt længere, inden han besluttede, hvem der skulle leje den.

Han så vores opslag et par dage senere og kontaktede mig med det samme. Jeg forklarede ham, at vi ikke havde nogen kreditværdighed eller bevis på vores indtægt, men han sagde, at det var i orden og ville give os en chance. Vi fandt senere ud af, at for 20 år siden blev han selv smidt ud af den lejlighed, han boede i med sin ekskæreste, og var hjemløs i en uge – så han kunne godt forstå vores situation.

Var der mange, der kontaktede jer, da først medierne havde fået nys om jeres opslag?

Der var så mange journalister, der kontaktede os, og helt utrolig mange mennesker på Facebook tilbød os møbler og alt muligt. Derudover fik vi over 15.000 kroner gennem en crowdfundingkampagne, som vi kunne bruge til at betale depositum.

Vi har stadig brug for en vaskemaskine. Kan du skrive det i din artikel? Sådan en med låg i toppen, ikke i siden.

Der var også nogen, der tilbød jer jobs, er det ikke rigtigt?

Alene det at svare på de mange henvendelser var ligesom et arbejde. Det har taget næsten al min tid de sidste par uger, men vi har begge stadig passet vores deltidsjobs. I fremtiden vil jeg gerne starte min egen online-virksomhed.

Genkender folk dig?

Mine venner ved, at historien var i medierne, men fremmede har heldigvis ikke spurgt ind til det – der er ingen, der kan genkende mig fra billedet i opslaget. Jeg har ikke lyst til at blive berømt, og det var også derfor, at vi ikke ville på TV. Selvom de tilbød os penge – op til 3500 per program – sagde vi nej, for vi ville ikke være kendte. Vi ville bare gerne have tag over hovedet. Jeg kan jo ikke sidde i et TV-studie lørdag morgen, og så ligge og sove på en kold gade lørdag aften. Alle ville se det og grine af mig.