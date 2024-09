Sådan fejrer danskerne den 4. Juli

Alle billeder er taget af Skyler Reid.

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE USA

Hvert år den 4. juli indhylles Rebild i Nordjylland i rødt, hvidt og blåt. Der er t-shirts og sokker med stars and stripes, og soldater, der vejer med det amerikanske flag, mens folk synger nationalmelodien akkompagneret af et ungdomsorkester. Børn med ansigtsmaling løber rundt og stopper kun op for at se jetflyene suse forbi højt over deres hoveder. Velkommen 4th of July i Danmark.

Siden 1912 har tusindvis af danskere (og amerikanere, dansk-amerikanere og amerikanske danskere) fejret den fjerde juli i Rebild Bakker i den angiveligt største fejring af den amerikanske uafhængighedsdag uden for USA. Den fire dage lange Rebildfest er en bizar sammensmeltning af danske og amerikanske traditioner: Snaps og hotdogs, dansk sangskat og amerikansk folkemusik, burgere, øl og røget sild.

Arrangørerne vurderer, at omkring 2.000 mennesker deltog i Rebildfest i år.



Selvom Rebildfest foregår ude i ingenting – kør af motorvejen, drej til venstre ved den anden gård, og kør ligeud ved fårene – så har begivenheden været vært for en imponerende liste af amerikanske berømtheder: Richard Nixon, Ronald Reagan, Walt Disney og Walter Cronkite har alle deltaget i festlighederne ifølge Rebild National Park Society – den dansk-amerikanske organisation, der arrangerer festivalen. Selv President Obama talte til de fremmødte i år i et brev, der blev læst højt af den amerikanske ambassadør Rufus Gifford – som man har kunnet følge i tv-programmet Jeg er ambassadøren fra Amerika på DR3.

Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford taler til forsamlingen til Rebildfest.



Til trods for sin popularitet både dengang og nu, så står Rebildfest over for en række udfordringer: Aldrende medlemmer, manglende resourcer og kampen for ikke at blive irrelevant for den yngre generation, som ikke deler den amerikanske drøm på samme måde som deres tipoldeforældre gjorde.

“Danmark er lidt kedeligt, men jeg er lykkelig her.” — Celine Larsen



Fællessang under frokosten inden dagens program.

Mellem midten af 1800-tallet og starten af 1900-tallet immigrerede tusindvis af danskere til USA, hvor jorden var billig, og mulighederne var mange. Nogle immigranter, som ansøgte om at blive amerikansk statsborgere, kunne købe en grund på 65 hektar fra regeringen for bare 14 dollars under loven Homestead Act fra 1862, hvilket gjorde immigrationen til en let sag at sælge. Selv Max Henius, som grundlagde Rebildfest, immigrerede til USA i slutningen af 1800-tallet. Senere købte han et stykke land på 56 hektar i de maleriske Rebild Bakker og forærede dem til den danske regering på det vilkår, at grunden skulle bruges af danskfødte amerikanere og deres familier til at fejre amerikanske højtider.

Flagene for USA’s 50 stater (samt det danske) står langs stien til centrum for Rebildfest-fejringen.



Det danske syn på Amerika er ikke nær så romantisk i dag. De yngre generationer i Danmark forundres over landets lovgivning for skydevåben, obstruktionspolitik og kløften mellem rig og fattig. Til sammenligning har vi i Danmark til stadighed et af de laveste niveauer af økonomisk ulighed i verden ifølge Organization for Economic Co-operation and Development.

“Det virker jo helt sindssygt for os,” siger den 20-årige studerende Celine Larsen om livet i USA. “Danmark er lidt kedeligt, men jeg er lykkelig her.”

“For min generation handler det at tage til USA mere om at lære kulturen at kende,” siger 17-årige Victoria Due, som lige er kommet tilbage til Danmark efter et år som udvekslingsstudent på high school i Medford, Oregon. “Vi teenagere kender USA for Kardashian-familien og alle kendisserne,” fortæller hun, “men i min fars generation er USA bedre kendt for at være supermagt.”

Rebild National Park Society kæmper imod den desillusionering af USA for at bringe nyere, yngre medlemmer til for fortsat at kunne fungere i fremtiden.

“Antallet af medlemmer bliver mindre og mindre,” fortæller foreningens formand Jesper Jespersen. “Det er svært at få fat i den tredje og fjerde generation.”

Et af tiltagene er et fornyet fokus på handelsforbindelserne mellem Danmark og USA. Apple investerer for eksempel i et nyt europæisk data-center i nærheden af Viborg, og Jespersen fortæller, at de håber at kunne tiltrække Apples CEO Tim Cook til festivalen.

Til trods for en vis skepsis over for retningen, USA bevæger sig i, så er fascinationen af den amerikanske kultur stadig stærk. Der ligger en Highway 66 restaurant i Aalborg, en American Dream restaurant og en café med Friends-tema, hvor Joey’s XXL burger er på menuen.





Armen Rasmussen og Ella Marie Rasmussen fra Aalborg, Tina Hülke fra Herning, og Barbara Man fra Philadelphia overværer underholdningen.



Udover bare at fejre amerikansk kultur, så er festivalen også et sted, hvor danske og amerikanske venner og familier kan mødes. Familien Bjerregaard, hvis danske medlemmer stadig ejer noget jord nær Rebild, talte 18 deltagere i år – 14 amerikanere, tre danskere og en brite – og de bar allesammen røde basketball-kasketter med ordene “Pilgrimage to Denmark.” En anden familiereunion nåede op på 20 personer, hvoraf to var fra New Jersey og havde deres mænd og børn med på slæb. De fyldte en hel bakke for sig selv.

“Det handler om personlige relationer og ikke om regeringer,” udtaler Rufus Gifford. “Det er det, der gør det til noget særligt, og det er derfor arrangementet har eksisteret i så lang tid.”

