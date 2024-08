Sådan finder du ud af, om du er blevet hacket

Artiklen er oprindeligt udgivet af Motherboard USA



Hackere går jævnligt efter kendte mål, det kan være alt fra politikere til velhavende kryptovalutainvestorer. Men selv om du ikke er kendt, kan du sagtens ende som offer for en hacker. Det kan være en tidligere partner, som stalker dig, eller en cybertyv, der prøver at få adgang til din bankkonto.

Videos by VICE

Hvis du har mistanke om, at en hacker har udset dig som sit offer – eller værre endnu, at du allerede er blevet hacket – hvad skal du så være opmærksom på for at takle problemet?

Det er faktisk et svært spørgsmål at besvare, da forskellige onlinetjenester tilbyder forskellige typer data, og det er ikke altid helt let at finde rundt i.



I den her guide viser vi dig, hvordan du finder frem til, om der er spor af uvedkommende på dine konti – fra Gmail og Microsofts emailsystem til sociale medier som Facebook og Twitter.

Først skal det siges, at det ikke altid er helt lige til at finde ud af, om din konto er blevet hacket. Hvis du har en mistanke om det, anbefaler vi, at du opsøger en professionel, som for eksempel IT-medarbejderen på din arbejdsplads eller Access Nows digitale sikkerhedhotline. Nærværende guide dækker kun onlinetjenester, men hvis en hacker har haft held med at bryde ind i din computer, er det meget muligt, at samtlige konti er kompromitterede og i så fald, er der ikke meget hjælp at finde her.

Gmail

Det første, du skal gøre, hvis du har mistanke om, at nogen har hacket din Gmail-konto, er, at tjekke ”Seneste kontoaktivitet”. Den finder du i nederste højre hjørne i din Gmail-brugerflade.

Når du klikker på den, åbner Gmail et vindue, der ser sådan her ud:

Genkender du alle enheder og IP-adresser på listen? Hvis du ser en, der ser mærkelig ud (måske er der logget ind fra et land, hvor du aldrig har været), kan det være tegn på, at en hacker har været inde i din konto. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på ”Log ud af alle andre websessioner”. På den måde bliver alle andre end dig låst ude fra kontoen, og du kan nu ændre kodeordet.

Nu skal du gå ind på din Google-kontos side for sikkerhedsadministration (https://myaccount.google.com/security) og gennemføre sikkerhedstjekket. Det er især vigtigt, at du gennemgår listen over apps med adgang til oplysninger på din konto. Genkender du dem alle? Hvis ikke, skal du annullere deres tilladelse. Her har du også mulighed for at se, om der har været nogen ”sikkerhedshændelser” og tjekke indstillingerne for tovejsidentifikation.

Til sidst skal du være opmærksom på, om hackeren har tilføjet filtre eller funktioner, der videresender din email til andre konti. Du skal også tjekke din papirkurv og se, om hackeren har slettet afslørende emails.

Hvis du finder noget som helst mistænkeligt, skal du ændre kodeord med det samme.

Microsoft Outlook

Computergigantens emailtjeneste har lignende foranstaltninger, som dem man finder hos Google. Log in på https://account.microsoft.com/security og klik på ”Gennemse aktiviteter”, så du kan se, hvorfra og hvornår der sidst er logget ind på din konto.

Så skulle følgende side gerne dukke op:

Hvis du bemærker noget mistænkeligt, skal du vende tilbage til ”Sikkerhed”-siden og ændre dit kodeord.

Yahoo

Ligesom både Google og Microsoft giver Yahoo også brugerne adgang til oplysninger om, hvilke enheder og IP-adresser der er brugt til at logge ind på kontoen med.

Du kan tjekke oplysningerne her, https://login.yahoo.com/account/activity.

Hvis du klikker på de individuelle enheder på listen, kan du se flere oplysninger om dem, for eksempel IP-adresser, tidspunkt for log in, og hvorfra der er logget ind de sidste 30 dage.

Yahoo har også en side, hvor brugere kan få hjælp til at identificere officielle Yahoo-hjemmesider, anmodninger og kommunikation, så man undgår at blive taget ved næsen.

Hvis du bemærker noget mistænkeligt på din ”Aktivitetsside”, skal du omgående ændre kodeord.

Facebook

Den sociale medieplatform har en række redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har mistanke om, at din konto er blevet hacket. Gå ind på Facebooks ”Sikkerhed og login”-side (https://www.facebook.com/settings?tab=security). Her kan du se, hvorfra du er logget ind, ligesom du kan på Gmail.

Hvis du placerer musen over enheden, viser den automatisk IP-adressen.

Vi anbefaler også, at du slår funktionen “bliv underrettet om ukendte logins” til. Facebook vil i så fald underrette dig, hvis en bruger med en ukendt IP-adresse logger ind på din konto.

Hvis du har mistanke om, at din konto er blevet hacket, skal du tjekke under ”Appadgangskoder” og ”Godkendte logins”. Hvis der er oplysninger, som ikke stemmer, skal du slette dem. Hvis noget er gået galt, skal du ændre kodeord omgående – så er hackeren forhindret adgang.

Twitter

Mikroblogging-tjenesten tilbyder ikke helt så avancerede sikkerhedsforanstaltninger, som de andre. Hvis du har mistanke om, at din konto er blevet hacket, skal du gå ind på https://twitter.com/settings/sessions og se, hvilke enheder der har logget ind på din konto. Du får desværre ikke oplysninger om IP-adresser.

Igen, hvis du ser noget mistænkeligt, skal du trygge på ”Log ud” og ændre dit kodeord. Og nu du er i gang, kan du passende undersøge, hvilke apps har adgang til din Twitter-konto.

Instagram

Billeddelingstjenesten har en funktion, der tillader dig at tjekke, hvornår der senest er logget ind, men den er desværre begrænset, i forhold til den data du får at se.

For at undersøge det skal du gå ind på https://www.instagram.com/accounts/access_tool/ og klikke på ”Vis alle” under ”Aktivitet, Logins”.

Hvis du bruger mobilappen, skal du klikke på menuen i øverste højre hjørne, så på ”Indstillinger” i nederste højre hjørne, scrolle ned til ”Privatindstillinger og sikkerhed”, trykke på ”Adgang til data” og ”Vis alle” under ”Aktivitet, Logins”.

Hvis du ser et mistænkeligt login – det kan godt være svært at få øje på, eftersom det er sparsomt med data – skal du omgående ændre kodeord til din konto.

Steam

Gamingtjenesten tillader ikke adgang til oplysninger om, hvilke computere eller IP-adresser der er logget ind på din konto. Men hvis du har mistanke om, at en hacker er brudt ind på din konto, skal du gå til https://store.steampowered.com/account/, trykke på ”Manage Steam Guard” under ”Account Security” og trykke på ”Deauthorize all other devices”.

Når du gør det, bliver samtlige enheder, som er logget in på din konto, smidt ud. Herefter skal du ændre kodeord.