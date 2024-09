Sådan føles det at deltage i et orgie med “sex-eliten”

Hint: Sådan her er det ikke helt. Fotos via Killing Kittens Canada

Den artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada.

Han kysser mig på halsen, mens hun vrider sig ud af sin kropsnære læderkjole.

Hun er over et årti ældre end mig, men hendes udseende afslører det ikke – med et lillepige-ansigt og tatoveringer, der breder sig fra skuldrene ned over armene, kunne hun snildt ligne en Suicide Girl. Ham er jeg mere ligeglad med – han er mindst 30 år ældre end mig, og det kan ses – men efter at have tilbragt det meste af aftenen med ligegyldige samtaler er jeg klar til noget action.

Jeg kommer ud af kjolen og sparker stiletterne af, før jeg lægger mig på sengen. Hun sætter sig overskrævs på mig, og spørger mig, hvad jeg er til?

“Er du en sub eller en dom?”

“Dom. Vent, nej, sub,” fremstammer jeg, før hun tager fat i mit hovedet og trækker mit hoved tilbage.

Men lad os spole tiden tilbage.

Som en masse kvinder i starten af 20’erne er jeg ingen helgen, men indtil for nylig involverede mine seksuelle eskapader kun én person ad gangen. Porno og Hollywood havde fået mig til at tro på, at sexfester var dyriske manifestationer af lyst, nydelse og diverse kropsvæsker – med andre ord en helt okay oplevelse, men jeg mønstrede aldrig motivationen til rent faktisk at opsøge en fest. Det var derfor, at jeg – efter sexfest-arrangøren Killing Kittens (KK) tweetede mig om et kommende event i Toronto, tænkte: “Fuck det, det handler om at tage nogen chancer” og fik mit navn på gæstelisten.

KK, som blev grundlagt i London i 2005 af Kate Middletons klassekammerat, arrangerer “eksklusive fester for de smukke, rige og kendte og giver verdens seksuelle elite muligheden for at udleve de vildeste sexfantasier”, som hjemmesiden oplyser. Førhen kun en mulighed i USA, England og Australien, men nu også i Canada. Man får adgang til denne seksuelle elite ved at blive medlem af KK, hvilket kun er muligt for par og enlige kvinder. Prisen ligger på mellem 0 og 1500 kroner om måneden, alt efter hvilken type medlemskab, man køber.

Et par dage før KK’s canadiske lancering modtog jeg en mail, der forklarede reglerne: Mænd må ikke nærme sig eller hænge ud omkring kvinderne alene (jeg er vild med kvinden-i-kontrol-ideen), alle skal behandles med respekt, telefoner og kameraer er bandlyst, og alle skal møde op i maskering. Kvinde skal pikant påklædning på, mænd: jakkesæt og kondomer i lommen. Håndklæder og badefaciliteter ville blive stillet rådighed. For at sætte trumf på mystikken bliver adressen først meldt ud pr. sms på dagen for begivenheden.

Jeg var den næstførste til at ankomme til det lille byhus, som lå i en mondæn del af Toronto. Nedenunder var der en lille stue og et skrabet køkken, ovenpå to “legeværelser”. (Jeg fandt senere ud af, at begivenheden oprindeligt var henlagt til et større sted, men AirBnB-udlejeren lugtede lunten og trak stikket.)

Værtinden, som i sine emails præsenterede sig som “The Orgynizer”, var klædt i en gennemsigtig kjole med udsigt til pikant undertøj og iført katteører, men ingen maske. Hun bød mig velkommen med et glas champagne og introducerede mig til de andre gæster, en kvinde i sorte netstrømper og kort kjole, som fortalte mig, at det var første gang, hun var til sådan en fest, men at hun havde taget del i lignende arrangementer tidligere. Begejstringen strålede ud af hende.

Sex-eliten synes at anvende de samme sex-remedier som os andre.

Jeg, derimod, følte mig en smule malplaceret. En “hvad fanden laver jeg egentlig her?”-følelse bredte sig i mig, da de øvrige gæster ankom drypvist. Der var omkring 30 i alt: En god håndfuld par, og resten uledsagede kvinder. Bag maskerne kunne jeg se antydningen af ansigter, der tilsyneladende var noget ældre end den øvre aldersgrænse på 55. Jeg var uden tvivl den yngste tilstedeværende.

Heldigvis for mig viste værtinden sig at være ferm til at bryde isen, og de fleste virkede ret tilnærmelige (det er nok også smart, hvis du gerne vil have noget på den dumme), det hjalp også, at værtindens partner, som har en datter på min alder, så ud til at have én funktion: at sørge for, at folks champagneglas var fyldte.

Det første par, jeg faldt i snak med, var Suicide Girl og hendes partner. Udover at de er faste gæster i en swingerklub drejede vores samtale sig mest om vores jobs, hvilket ikke nødvendigvis var en dårlig ting, men bare meget mere stuerent, end jeg havde regnet med til en sexfest. Jo flere folk, jeg faldt i snak med, desto mere røvsyge blev samtalerne dog. Udover et enkelt par, der fortalte mig, at de arrangerer en swinger-campingferie for mere end 400 personer hver sommer, virkede det hele egentlig mere som en bovlam kaffeklub end et orgie.

Jeg går ud fra, at værtinden kunne fornemme den tilbageholdende stemning – måske har det noget at gøre med, at der var mange sexfest-debutanter? – og gik rundt og opfordrede folk til at tage tøjet af. Ingen makkede ret.

Maskerne kom af ved 23-tiden, og sex-eliten viste sig at være en ret gennemsnitlig forsamling – ingen var decideret grimme, men jeg fandt heller ingen i kategorien “læg dig ned på mig og knep mig lige-nu”. Jeg forventede også en smule diversitet, men ud af de omkring 30 deltagere var det kun mig og én anden, som ikke var hvide. Suicide Girl mindede mig om Asia Argento, som jeg havde et kæmpe crush på som teenager efter at have set xXx som barn – det var så også det tætteste, nogen af os kom på at være kendte.

Et par stykker kom til sagen, forsvandt ovenpå og blev der et stykke tid, de fleste, inklusiv mig selv, blev hængende i køkkenet.

Den kvindelige del af førnævnte swinger-campingpar viste mig en masse Facebook-billeder på sin telefon, hun klukkede, mens hun bladrede gennem endeløse fotos af tissemænd i tissekoner. I enhver anden social situation ville det have gjort mig utilpas, specielt fordi kvinden var gammel nok til at være min mor, men på en eller anden måde føltes det helt normalt i øjeblikket. Hendes partner, som var lige så gammel, foreslog en trekant, men jeg afslog. Der var noget over ham, som mindede mig om Christopher Walkens ansigt.

Jeg smuttede ovenpå. Døren til et af soveværelserne var lukket (et godt tegn, formoder jeg) men de 10 personer var stadig påklædte og havde stadig bare gang i hyggesnakken. En mand, hvis krop bedst kan sammenlignes med Michelin-mandens, fortalte mig, at mine stilethæle ville se godt ud på hans skuldre, gruppen af kvinder omkring ham hvinede af latter, så begyndte de at sammenligne fodtøj. Jeg besluttede, at hvis jeg skulle knalde med nogen den aften, så blev det ikke ham.

Tilbage til køkkenet. En kvinde, som var der med sin mand, fortalte mig, at hun ikke var tiltrukket af kvinder. Desværre for hende betød dørpolitikken, at kønsfordelingen var helt skæv (par skulle også købe billetter til 300 dollars, mens adgangen for single kvinder var gratis). Hun annoncerede modvilligt, at hun måske var klar til at “prøve noget nyt”, men jeg så hende kun holde sig på sikker afstand af løjerne, før hun trak afsted med manden et par timer senere. Det var lidt trist, tænkte jeg – de kunne have brugt pengene meget bedre.

Christopher Walken-parret foreslog, at jeg tilbragte natten hos dem. Jeg fnes lidt og sagde, at jeg ville tage mig en smøg, i håb om at min afvisning havde været høflig nok.

Et par af de andre piger pulsede også på cigaretter. En af dem fortalte mig, at hun havde taget et par streger coke, før hun kom, og så begyndte hun at lege med mit hår, før hun tog mig på brysterne. Det gjorde ikke noget for mig, så jeg smuttede indenfor igen.

Der var en tilbage af festen, og jeg overvejede at gå før tid. Det var sjovt at møde så udadvendte, og høre dem fortælle åbent om sex-eskapader, men jeg havde sat næsen op efter mere end dét.

Og så skete der noget heldigt.

Suicide Girl kom ned af trappen med uglet hår. Hun smalltalkede lidt, før hun inviterede mig ovenpå for at “lege”.

Yes, yes, jeg var frisk. Hun tog mig i hånden og førte mig ovenpå, hvor hendes partner ventede. En bølge af nervøsitet rullede gennem mig, da døren lukkede bag mig, men jeg undertrykte det og lod dem tage styringen. Da hun gik ned på mig, mens han tog hende bagfra, var al usikkerhed væk. Alt i alt var det en hæderlig oplevelse, men ikke uden underlige øjeblikke. Undervejs kom en kvinde ind for at kigge efter sin telefon, og noget tid efter kom værtinden ind og fortalte os, hvor godt værelset duftede, og at vi skam bare skulle fortsætte, før hun gik ud igen. Jeg havde det underligt, da jeg vaskede mig selv på badeværelset efter endt akt. Det føltes underligt at have sex med fremmede, som var væsentligt ældre end mig, i et fremmed soveværelse, hvor fremmede mennesker kom og gik. Og selvom selve sexen var tilfredsstillende, følte jeg mig også lidt tom indeni. Indtil da havde jeg aldrig knaldet med nogen, som intet betød for mig, og jeg går ud fra, at det lagde en dæmper på min nydelse, at det følelsesmæssige bånd var ikke-eksisterende. Eller også var det bare den lidt bratte overgang fra køkkenfest til trekant, der gjorde det.

Måske tager det bare lidt tid at vænne sig til. Måske fungerer det bedre med et mere erfarent crowd. Måske skulle jeg bare holde mig til at knalde med folk, jeg kender.

Selvom jeg egentlig ikke fortryder min deltagelse, så viser det sig, at sexfester – som meget andet af det, som pornoindustrien og Hollywood fortæller dig – ikke helt er det samme i virkeligheden.

Jeg fandt en anden deltagers profil et par dage senere, og jeg kunne se, at hun havde skrevet noget med, hvor meget hun glædede sig til den næste fest. Og hey, fedt for hende – så må hun vel være et fuldgyldigt medlem af den seksuelle elite.

Jeg, derimod, må nok sande, at det er bedst, hvis jeg forbliver blandt pøblen.

