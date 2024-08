Sådan føles det at finde hævnpornobilleder af sig selv på nettet

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

”I begyndelsen genererede det mig ikke det store,” siger Dan på 29. ”Det var bare et billede af min penis og en anden mands penis, og mit ansigt optrådte ikke på billedet. Jeg tænkte bare, ’Det er vel et pænt nok billede – det kunne have været værre’.”

Det var lige, indtil Dan begyndte at læse kommentarerne under billedet, som var lagt anonymt op på et website, der opfordrer brugere til at lægge eksplicitte billeder og videoer af mænd ud. Flere kommentatorer var overbeviste om, at Dan selv – for at få opmærksomhed og bekræftelse – havde lagt billedet ud. ”Jeg begynder på arbejde klokken 8 om morgen og har fyraften klokken 18:30,” siger Dan. ”Tror du, jeg har tid til at sidde og udlevere mig selv på nettet? Det har jeg Twitter til, tak.”

Når man tænker på hævnporno, ser man typisk kvinder, som er blevet krænket af mænd, for sig – og det er der en god grund til. Politiet i Skotland melder eksempelvis, at i 92 procent af anmeldte sager om hævnporno mellem juli og december i 2017 var ofrene kvinder. Langt størstedelen af store medieomtalte sager, hvor nøgenbilleder er lagt på nettet uden samtykke har ofrene været kvinder. Her bedriager kendte mennesker som Jennifer Lawrence, Kate Upton, Emily Ratajkowski, som var ofre i den såkaldte “Fappening”-læk, også til det billede.

Men undersøgelser peger på, at kønsfordelingen er mere balanceret, end man skulle tro, når det kommer til hævnporno på nettet. En amerikansk undersøgelse fra 2016 konkluderer, at selv om kvinder oftere trues med hævnporno, så er mænd og kvinder ” lige så udsatte i forhold til at få billeder lagt ud på nettet” uden samtykke. En australsk undersøgelse fra 2017 nåede frem til samme konklusion: mænd og kvinder er lige sandsynlige ofre for hævnporno.

Begge undersøgelser viser også, at LGBT-personer er mere udsatte: de amerikanske forskere konkluderer, at risikoen for at blive offer for hævnporno er fire gange så stor for homoseksuelle og biseksuelle personer. Dan er en af fire homoseksuelle mænd, jeg har talt med, hvis billeder er blevet delt online uden samtykke. Alle fire mænd er fra England og Wales, hvor hævnporno er ulovligt. De fik alle fire delt deres billeder på den samme hjemmeside, der – som Pink News skrev tidligere på året – er ”usædvanligt ondskabsfuld i sit forhold til homoseksuelle mænd”. Det var i februar, men hjemmesiden lever fortsat i bedste velgående.

Myex.com var en hævnpornoside, som i dag er lukket. Foto: Martyn Evans / Alamy Stock Photo

”Jeg fik ti beskeder eller sådan noget fra folk, som gjorde mig opmærksom på en tråd om migpå hjemmesiden – jeg gik omgående i panik og fik et angstanfald,” siger 34-årige Aaron fra Cardiff. Aaron begyndte at spekulere over, hvem gerningsmanden var – og hvem, udover hans ekskæreste, som overhovedet kunne være i besiddelse af nøgenbilleder af ham.

”Jeg blev meget bevidst omkring mit forhold,” siger 28-årige Danny fra London, ”og hvordan min kæreste ville reagere på billederne af mig. Alle har jo en fortid, men man regner ikke med, at den bliver udstillet på den måde.”

Jai på 35 fra London var ”frastødt” over at se sig selv på hjemmesiden. Han vidste godt, at den slags ting skete, men ”man indser ikke, hvor klamme folk kan være, før man bliver konfronteret med det på den måde.” Han mistænkte, at folk, han interagerer med på daglig basis, havde noget med sagen at gøre, men at de var i stand til at skjule sporene bagefter.

For de af jer, der ikke var klar over, at den slags ting finder sted, kommer der lige en kort introduktion her: den omtalte hjemmeside (og mange andre som den) danner ramme om fora, hvor brugere lægger billeder ud fra andres profiler på sociale medier, hvorefter de efterlyser nøgenbilleder af personerne. En af de mest berygtede sider, Anon-IB, blev efter en lang efterforskning lukket af de hollandske myndigheder i april – men hvis man ved, hvor man skal lede, er det ikke svært at finde andre lignende sider.

Hjemmesiden – som vi ikke vil nævne ved navn – hvor de fire mænd, jeg har talt med, fandt billeder af sig selv, er oprettet med det formål at dele eksplicitte videoer og billeder af kendte mænd. Men almindelige mænds billeder dukker også regelmæssigt op på hjemmesiden, og de fire, jeg har talt med, passer perfekt på den profil, der oftest udnyttes: de er unge, de er fra London, og de er populære på Twitter (antallet af følgere ligger som regel mellem 5.000 og 12.000).

”Det handler om samtykke,” siger Dan. ”Jeg er ikke en kendt person, men problemet udspringer af en mentalitet, som legitimerer paparazzier og skjult affotografering af folk. Nu går de så også efter personer, der ikke er kendte, men som har mange følgere på sociale medier.” Jai er enig: ”Folk – f.eks. de typer, som har det med at rage på fremmede på en natklub, forstår ikke, hvad samtykke betyder, og det her fænomen ligger bare i forlængelse af den uvidenhed. Der er sikkert nogle, som tror, det er en kompliment. Men ved du hvad? Det er det ikke.”

Det er muligt, de forstår konteksten, men ingen af de fire mænd kan begribe deltaljerne: Hvorfor var det lige dem, som endte på den hjemmeside? ”Måske har jeg trådt nogen over tæerne,” siger Dan. ”Måske er det, fordi jeg har afvist nogen? Måske har jeg glemt at svare på en kommentar?” Det er utrolig ubehageligt at leve i uvished. ”Det er dybest set hævnporno,” siger Danny. ”Men der er intet tydeligt motiv.”

Da han opdagede billedet på hjemmesiden, kontaktede Danny straks administratoren og bad om at få det fjernet, da han ikke havde givet samtykke til, at det blev delt. Problemet er bare, at hjemmesiden ikke kan garantere, at billedet ikke bare bliver lagt op igen. ”Det kan ende i en hydra-situation,” siger Danny. ”Hvis det lykkes dig at få en post fjernet, dukker der bare en ny op.”

Danny holdt øje med hjemmesiden for at sikre sig, at det ikke skete. Under overvågningen fandt han også billeder af sine venner – hvilket førte til nogle akavede samtaler, da han følte, han måtte gøre dem opmærksomme på det.

De tre andre fyre forklarer, at de for at få billeder fjernet fra siden måtte tage billeder af sig selv med et stykke papir med deres emailadresse på og sende den til administratoren for at bevise deres identitet. Aaron, som var indlagt på hospitalet, da han fandt ud af, at hans billede var lagt ud på siden, havde ikke mulighed for at sende oplysningerne til administratoren med det samme. Tråden med billedet af Dan forsvandt, inden han nåede at kontakte siden – men som Danny advarede, dukkede der snart en ny op.

Spørgsmålet må derfor være, om der er en langsigtet løsning på problemet? Dan siger, at et andet offer sendte ham et anmeldelsesnummer, efter et billede af ham dukkede op på siden, i håb om, at politiet ville åbne en sag, hvis der kom nok anmeldelser. Men hvorvidt, politiet kan gøre noget, afhænger af, hvor siden er registreret. Der er heller ikke overvældende præcedens. Ud af de mange hævnpornosider, som eksisterer, er kun tre – Is Anyone Up, myex.com og Anon-IB – blevet lukket af myndighederne. Og så er der hele hydra-problemet, som Dan nævnte tidligere: når en bliver lukket, dukker der snart to nye op.

For Aaron og Dan betyder det i sidste ende, at det handler om årvågenhed fremover. Begge er blevet mere opmærksomme på, hvad de deler via sociale medier og hvor. ”Jeg sender i hvert fald ikke noget til folk i fremtiden,” siger Aaron.

Jai fortæller, at han ikke har i sinde at holde op med at tage billeder af sig selv og dele dem. ”Jeg har for længst forliget mig med tanken om, at hvis man lægger billeder ud af sig selv, risikerer man, at de ender steder, hvor man ikke nødvendigvis ønsker at se dem. Men det undskylder ikke opførslen – de der klamme typer går specifikt efter folk og gør alt, hvad de kan, for at lokke billeder ud af dem. De catfisher dem, deler telefonnumre og spreder ondsindede rygter. Det er ondskabsfuldt, og det skal bare stoppes. Det er kendetegnende for en lille minoritet – ligesom stoddere, der tager billeder af folk i offentligheden uden samtykke – der godt kan lide at udspionere andre og udøve magt over dem. Det er ikke i orden.”

Som Dan, der arbejder som skolelærer, pointerer, så risikerer man også at miste sit job – og ”de” er formodentlig selv homoseksuelle mænd, der går efter andre homoseksuelle mænd. ”Vi er alle sammen del af det samme samfund,” siger han. ”Vi burde stå sammen, men hvis de får muligheden, så trækker de dig ned i sølet.”