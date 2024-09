Sådan føles det at skylde staten millioner af kroner

Illustration af Thor Jensen.

Gæld kan gradbøjes. Gæld til dine venner er irriterende, gæld til dine rockervenner er rigtig irriterende, og gæld til staten er… tja… mindre irriterende? Ikke altid. Hvis du skylder millioner af kroner til det offentlige, kan det ende med at blive meget mere invaliderende for dig, end hvis den lokale rockerbrian havde klippet dit yderste lillefingerled af som tak for ubetalt narkogæld. Gæld til staten kan nemlig også være lig med enorme erstatningskrav for kriminelle handlinger begået i dine tåbelige ungdomsår. Erstatningskrav, der forhindrer dig i at tjene penge og have en opsparing, investere i fast ejendom og alt den slags, dine forældre for længst var gået i gang med på din alder.

Vi tog en snak med to gutter, der begge har betalt en høj pris for teenageårenes ugerninger, men har håndteret gælden på vidt forskellig vis.

Først er der Daniel på 28, som indtil for et par år siden malede tog om natten, mens du lå og sov, og i dagstimerne stjal han for at finansiere et liv, der var inkompatibelt med fast arbejde. Hans kriminalitet var ikke af den slags, der får dit fjæs på forsiden af Ekstra Bladet, men nok til at han var stamgæst på politistationerne i Nordjylland. Fælden klappede mange gange, og til sidst resulterede det i en retssag, en fængselsstraf og et erstatningskrav i millionstørrelsen, som han formentlig aldrig nogensinde slipper af med. Og det har han det sådan set fint nok med, for han tjener masser af sorte penge og driver virksomhed i en andens navn, så staten har indtil videre ikke set en krone af de mange penge, han skylder “dem” eller “os” – alt efter, hvordan du vælger at se på det. Daniel hedder i øvrigt ikke Daniel, og vi kan ikke afsløre den eksakte størrelse på erstatningskravet, da han er bange for, at det afslører hans identitet.

Til gengæld fortæller han gerne, hvorfor han ikke bare betaler bøden af og kommer videre med sit liv, nu hvor han for første gang tjener gode penge.

“Det gider jeg simpelthen ikke, for jeg er hverken enig i beløbet eller måden, det blev fastsat på. Jeg blev også dømt for andres kriminalitet, og det mener jeg ikke er rimeligt, at jeg skal betale for. Jeg har desuden udstået min straf og siddet bag tremmer, og det gjorde jeg med glæde – men jeg nægter at betale det beløb, de beder mig om,” siger han.

“Jeg kan ikke tjene en krone – ellers ville de komme og rippe mig – og derfor kan jeg heller ikke optage lån til at købe en lejlighed eller noget andet.”

Løsningen for Daniel har været at udleve en gammel iværksætter-drøm om at starte en virksomhed, der efter års hårdt slid i dag går strygende. Faktisk så godt, at der er råd til flere lønnede medarbejdere, hvoraf Daniel selv er en af dem. På papiret er han ikke ejer af noget som helst, og lønnen, han får for at være chef i sit eget firma, udbetales sort. Dermed ikke en øre til staten, men alligevel er han ikke tilfreds.

“Der er en helvedes masse bøvl forbundet med at gøre det på den her måde. Jeg kan ikke tjene en krone – ellers ville de komme og rippe mig – og derfor kan jeg heller ikke optage lån til at købe en lejlighed eller noget andet. Selv hvis jeg ville starte en virksomhed på legitim vis, ville jeg ikke kunne, for ingen banker ville lade mig oprette en firma-bankkonto eller give mig kredit med den økonomiske situation, jeg er i.”

Derudover lever han i en konstant frygt for, at myndighederne lugter lunten og kommer og suger alle værdier ud af foretagendet – og smider ham i fængsel igen.

“Det er jo fucked op, fordi jeg på den ene side føler mig som en mønsterborger, der kører en ærlig business, som både skaber vækst og arbejdspladser, men på den anden side står al successen i skyggen af, at jeg ikke kan eje noget selv eller tjene nogen penge. Jeg er stadig kriminel, som man siger.”

Mikkel Hornbæk fra Aarhus valgte en anden løsning, men hans gæld var også betragteligt mindre.

Igennem det meste af sin tidlige ungdom var graffiti yndlingsbeskæftigelsen, og det skulle helst være af den ulovlige slags. Det endte med et kostbart sagsanlæg og en samlet gæld til staten på omkring 280.000 kroner. Penge, der skulle falde prompte, så snart Mikkel begyndte at tjene penge på sin uddannelse som grafisk designer.

“Jeg kunne godt se, at det ville blive uoverskueligt for mig at få afviklet gælden med den indkomst, jeg havde til rådighed på det tidspunkt. I stedet lavede jeg et smart trick, hvor jeg tog kontakt til SKAT og fortalte dem en røverhistorie om, at jeg havde arvet nogle penge og derfor var i stand til at betale 90.000 kroner nu og her – mod at de slettede resten af min gæld. Det var damen i telefonen ikke afvisende over for, for hun havde åbenbart en søn, der selv var kommet til at spraymale lidt på nogle tog, og derfor var hun nok lidt mere modtagelig over for mine argumenter. De gik dog ikke med til 90.000, men kom så med et modkrav på 125.000, og det tog jeg imod.”

De 125.000 fik Mikkel blandt andet skrabet sammen ved at låne penge af sine forældre, som sikkert er rarere at have som kreditorer end staten. Og det var det hele værd, da gælden var ude af verden.

“Det var en sten fra mine skuldre, den dag jeg kom af med gælden. Pludselig var det muligt for mig at låne penge til en lejlighed, så jeg kunne flytte sammen med kæresten og komme i gang med voksenlivet. Når du skylder en masse penge til staten, er der en masse begrænsninger for, hvad du kan foretage dig økonomisk. Jeg var en lettet mand.”

Løsningen på både Daniels og Mikkels venners problemer kan være at få gældssanering. Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned til et beløb, du skal betale over en femårig periode – og så er du gældsfri. Vi tog kontakt til Per Andreasen, der er advokat og ekspert i gældsrådgivning:

VICE: Hvordan får men gældssanering?

Per Andreasen: Det er lettest at få gældssanering, hvis gælden er undskyldelig. For eksempel hvis du er blevet skilt, og dit hus er røget på tvangsauktion. Hvis du har begået noget kriminelt, er det sværere. Her skal der gå mindst 10 år, før man kan søge om gældssanering.

Hvilke kriterier skal man derudover opfylde?

Man skal have fast arbejde og fast budget. Man nedskriver den gæld, man har, så man kan betale det resterende tilbage over fem år. Man går så ind og kigger på, hvor meget man har i indtægter og udgifter, og så sætter man nogle standarder for, hvad man må have. Det, du har tilbage, betaler du så hver måned i fem år – og gør du det, så er du færdig med gælden, uanset om den så var på 500.000, 50 mio. eller 100 mio. kroner.

Hvor meget når man så typisk at betale tilbage?

Det kommer jo an på, hvad du tjener. Om du sidder i kassen i Netto eller arbejder som overlæge, så får du det samme beløb til at leve for, men det er klart, at du kommer til at betale mere af på gælden, hvis du har en højtlønnet stilling.

Hvis du ikke har planer om at gøre kriminel karriere, men blot har opbygget en monstrøs studiegæld, kan der i øvrigt også være håb for dig.