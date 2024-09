Sådan føles det, når din kæreste springer ud som homoseksuel

Det her er ikke parret fra artiklen. Foto af Sarah Meyler fra artiklen Photos of Triumphant, Pissed-Up Irish People Celebrating the Gay Marriage Vote

Jeg havde aldrig overvejet, at Paul kunne være bøsse. Jeg tror ikke, jeg havde fantasi til at forestille mig, at en person der havde været i et forhold med mig, ville gå hen og lave en – i mine øjne – rimelig drastisk 180 graders vending i deres seksuelle orientering. Det skal siges, at jeg gennem livet konsekvent har fået høje karakterer i penishåndtering.

Men måske var jeg blind over for signalerne. Jeg undrede mig tit over, hvorfor han aldrig tog initiativ til sex. Jeg vidste, at jeg var den første, han havde været sammen med, så jeg antog, at det skyldtes manglende erfaring. Men jeg blev alligevel ved med at håbe på, at han ville vise lidt mere engagement i sengen. De fleste gange føltes det som om, at jeg var nødt til at overtale ham til at have sex. Han var seriøst mere begejstret, da Rihanna udgav en ny single.

Det er ret absurd, men på et tidspunkt begyndte jeg at tænde lidt på hans manglende interesse. Det var mig, der styrede, når vi havde sex. Okay, jeg var nødt til at forføre ham på en ny måde hver eneste gang, og det var bestemt ikke nemt, men jeg havde det sjovt med det.

Jeg var også et par år ældre end ham, så jeg følte mig lidt som en yngre udgave af Mrs. Robinson. Og som regel gik det efter mit hoved – alt mit hårde arbejde for at give ham jern på virkede. Og det er meget sværere at fake en orgasme for mænd, end det er for kvinder.

Men mit slid virkede ikke altid, og jeg udviklede et panser over for afvisningen. Vi kender alle sammen “ikke i aften, skat” klichéen fra film og tv, hvor kvinden er for trætte eller har hovedpine – i vores tilfælde var det bare omvendt. Af og til var det som om, at han kun havde sex med mig, fordi han havde ondt af mig, og et medlidenhedsknald er ikke ligefrem det frækkeste.

Endeligt indså jeg, at han bare ikke var interesseret i at have sex med mig overhovedet. Vores sexliv var efterhånden blevet til et one-woman show, og det var kun Pauls minimale indsats, som adskilte det fra at ligne seksuelt overgreb. Efter at brugte trusser og sexlegetøj stoppede med at virke på ham, rakte min fantasi ikke længere, så jeg begyndte bare at tilfredsstille mig selv, når Paul var i bad.

Det var begyndelsen på enden. Paul ville alle mulige ting – bare ikke noget, der involverede at jeg tog trusserne af, og på et tidspunkt kunne jeg ikke håndtere det mere. Jeg ville gerne snakke om det, men det ville han ikke. Jeg ville gerne knalde, men det ville han ikke. Efter lidt under et år indså vi, at forholdet ikke fungerede, så vi slog op og mistede kontakten efter det.

Da jeg var blevet single igen, konfronterede mine veninder mig med de mistanker, som de åbenbart havde gået med i månedsvis. De ville ikke sige det til mig, mens vi var kærester, hvis jeg nu var forelsket i ham, men pludselig gav det hele mening.

Et år senere fik jeg at vide fra en fælles ven, at Paul var sprunget ud. Det var selvfølgelig ikke nogen stor overraskelse – i mit hoved havde jeg været klar over hans faktiske seksuelle orientering i et stykke tid. Nogle ville måske tro, at jeg ville blive fornærmet eller bebrejde ham, men sådan var det ikke. Jeg var omvendt oprigtigt glad på hans vegne, og jeg var lettet.

De fleste heteroseksuelle kvinder, jeg har talt om det med, siger, at deres selvtillid ville blive fuldstændig ødelagt, hvis de fandt ud af, at en af deres eks’er var homoseksuel, fordi det på en måde ville være deres “skyld”. En af mine veninder sagde, at hvis en fyr sprang ud “efter hende”, ville hun tvivle på sin egen kvindelighed og hendes ego ville være såret. Det er det mest latterlige lort, jeg nogensinde har hørt.

Noget tid efter opsøgte Paul mig for at snakke om tingene, hvilket jeg har stor respekt for, at han gjorde. Jeg havde mange spørgsmål og ting, jeg gerne ville have forklaret. Vi talte i lang tid om usikkerheder, internaliseret undertrykkelse og selverkendelse, og så forstod jeg, hvor han kom fra. På en måde havde jeg nok altid forstået ham. Og i det mindste vidste jeg nu, at jeg ikke kun var en måde, hvorpå han kunne skjule sin homoseksualitet.

