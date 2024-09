​Sådan føles det, når din kæreste er dig utro med en, du kender

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



På et eller andet tidspunkt i vores sørgelige, meningsløse liv vil de fleste af os nok opleve, at nogen er os utro. En ny undersøgelse afslører, at vi stoler alt for meget på vores partnere, og at sandsynligheden for, at de er os utro, i virkeligheden er langt større, end vi tror. Monogami er døende – om ikke allerede død. Om du vælger at tro på de undersøgelser, der har påvist, at 60 procent af mænd og 45 procent af kvinder har været utro i deres ægteskaber – eller du bare kan huske, hvordan din første teenage-kærlighed fik finger af en lækrere, sejere version af dig på Roskilde Festival – så er det næsten uundgåeligt, at du på et eller andet tidspunkt vil opleve at få brændt nallerne på utroskabens stikflamme.

Men hvad hvis din kæreste er dig utro med en, du kender? Din bedste ven? Din ærkefjende? Din mor? Hvordan føles det, når du ikke engang behøver at give dig i kast med den sædvanlige, selvpineriske Facebook-stalking, fordi du allerede ved præcis, hvordan de ser ud? Jeg talte med nogle mennesker, der ikke bare har oplevet at blive vraget til fordel for en anden person, men som også var så uheldige rent faktisk at kende den person, som deres elsker erstattede dem med.

SARAH

VICE: Hvad skete der?

Sarah: Min kæreste og jeg havde været sammen i omkring tre år, da vi besluttede os for at tage en pause. Vi boede stadig sammen og havde stadig sex, da jeg fandt ud af, at han havde haft en affære med min bedste veninde.

Havde du haft nogen mistanker?

Jeg troede, at han havde et virkelig tæt forhold til min bedste veninde, men som med de fleste første kærligheder stolede jeg blindt på ham, og jeg troede altid højt og helligt på, at han var mig tro. Og hun var min bedste veninde. Jeg stolede så meget på hende.

Hvordan opdagede du det?

Vi sad en hel flok på en pandekage-restaurant, mens vi var på ecstasy klokken 6 om morgenen efter en bytur, da en af vores fælles venner råbte det udover vores vaffelfyldte morgenbord. Vi var alle sammen pissestive, og pillerusen var ved at aftage, da han så på mig og sagde: “Vidste du, at Tory og Damo knalder?” Der blev helt stille ved bordet, og så døde jeg af grin, fordi jeg troede, at det var en joke. Så kiggede jeg rundt på alle de andres ansigter. Da jeg så deres reaktioner, kunne jeg fornemme, at de alle sammen vidste det, og der slog det mig. Det føltes som at få en mavepuster. Ti år senere kan jeg stadig tydeligt huske det øjeblik: hvad jeg havde på, hvor chokeret jeg var – og hvor koldt det var udenfor på vejen hjem.

Så det var sket mere end en gang?

Ja, det viste sig, at røvhullerne havde set hinanden i månedsvis. De havde endda haft sex i min seng, i mit hus, mens jeg lå og sov i samme rum. Min ‘BFF’ havde ikke engang pli nok til at holde det hemmeligt. Hun havde fortalt næsten alle vores venner, at hun var håbløst forelsket i ham, så alle vidste, hvad der foregik – undtagen mig.

Hvad skete der, da du konfronterede dem?

Han sagde, at han var ked af det, og at det var en fejl, at han var forvirret og ikke vidste, hvad han skulle stille op. Hun sendte mig en SMS, som jeg aldrig svarede på – jeg kan ikke engang huske, hvad der stod i den.

Hvordan var det bagefter?

Jeg var fuldstændig sønderknust. Jeg stolede blindt på dem begge to, og de var også de to mennesker, der var tættest på mig. Hvem skal trøste dig, når alt er lort – og det er dem, der skal forestille at være der for dig, som er skyld i det?Det var også sindssygt ydmygende, fordi alle vores venner vidste det, og det var svært at acceptere, at der ikke var nogen, der havde fortalt mig det.

Hvordan har du det med dem i dag? Blev I nogensinde gode venner igen?

Jeg har intet at sige til hverken ham eller hende. Jeg ved, at han er gift og har børn nu. Jeg så ham faktisk i et supermarked for et par måneder siden, tog hætte på og lod som om, at jeg nærstuderede fetaosten, indtil han gik sin vej.

JAKE

VICE: Jake, kom med det. Giv os din tåreperser.

Jake: Altså, hun var min første kæreste nogensinde, og vi havde været sammen i næsten et år. Vi var begge to 14 år gamle. Jeg besluttede mig for at holde en lille 15-års fødselsdagsfest og endte med at rejse et telt i min have, som vi kunne drikke os fulde i. Det blev sent. Jeg gik indenfor i huset igen, mens hun blev i teltet med en anden dude fra vores gruppe af fælles venner.

Kom du så tilbage og opdagede dem?

Nej, hendes bedste veninde fortalte mig det bagefter. Så fortalte hun mig det selv et par dage senere. Jeg var så chokeret – hun var sød, høflig og en smule introvert og havde aldrig rigtig virket som typen, der kunne finde på at være utro. Men det kan man så åbenbart aldrig vide.

Så du havde aldrig nogen mistanker omkring ham fyren?

Jeg var en naiv og nørdet 15-årig, der var heldig overhovedet at have en kæreste, og ham den anden så sgu ikke specielt godt ud. Og så var han pissekedelig.

Konfronterede du hende nogensinde?

Jeg tror ikke engang, at jeg konfronterede hende ansigt-til-ansigt – jeg tror det skete over Myspace, fordi vi begge to var afhængige af den nye teknologi, og også fordi jeg havde det supernederen og ikke havde lyst til se hende IRL. Lidt ligesom jeg håndterer mine problemer i 2016. Jeg kan huske, at jeg fik en langtrukken “Undskyld”-besked, og efter det lukkede jeg bare af. Jeg var ret nede over det, men der var ikke så meget efterspil – efter det ghostede jeg hende bare.

KIERAN

VICE: Hvem knuste dit hjerte?

Kieran: Jeg var sammen med den her pige, Lucy, og hendes bedste ven hed Andy. De havde været sammen tidligere, og jeg tror på et tidspunkt, at han erklærede sin kærlighed, men hun havde det ikke på samme måde og ville gerne væk fra dramaet. Alt det skete, før vi begyndte at ses. Der var altid rygter om hende og Andy, mens vi var sammen, og efter vi slog op, kom det frem, at det passede. Hun havde også været sammen med andre fyre. Hun kyssede faktisk med en anden fyr, mens vi teknisk set stadig var sammen, sidste gang jeg så hende. Og her er det værste af det hele: Det rebound-forhold jeg havde kort tid efter sluttede også, da jeg så min nye kæreste stå og snave med ham den samme Andy-fyr på det samme diskotek, hvor den dramatiske afslutning på mit og Lucys forhold var fundet sted. Som du nok kan forestille dig, er jeg ikke ligefrem hans største fan.

Damn. Hvad syntes du om Andy, inden du fandt ud af, at han havde ligget og ordnet din kæreste?

Da Lucy og jeg var sammen, snakkede han til mig på en ret vred og nedladende måde, og han var generelt ret fjendtlig mod Lucy på grund af den måde, hun åbenbart havde “leget med hans følelser” og “ikke respekterede andre menneskers følelser i ain jagt efter det, hun gerne ville have”. Vi var fra samme by, men han var hendes ven. Jeg brød mig aldrig rigtig om ham – af åbenlyse årsager.

Blev Lucy og Andy så sammen?

Det med Andy skete kun den ene gang, tror jeg, men jeg fandt senere ud af – efter vi havde slået op – at der havde været flere andre, omkring fire, der havde været sammen med Lucy i det halvandet år, vi havde været kærester.

Hvad skete der, da du konfronterede hende?

Hun havde hørt rygterne om, at de havde været sammen. I første omgang hævdede hun, at der ikke var sket noget. Hun foreslog, at vi skulle tage ud og spise, hvor hun så gav Andys venner skylden for at prøve at sabotere vores forhold og forsøgte at dirigere min vrede væk fra hende og over på dem. I den periode følte jeg mig bare helt blank. I mit hoved gik jeg igennem alle de mulige scenarier igen og igen for at finde ud af, hvordan, hvor og hvad der kunne være sket. Det var mental tortur.

Hvad skete der så?

Vi blev faktisk sammen, indtil vi skulle på uni. Vi skulle rejse til forskellige dele af landet, og jeg tror endelig, at jeg var begyndt at tvivle på, om jeg kunne stole på hende. På den sidste aften, som det var meningen vi skulle tilbringe sammen, så jeg hende kysse med en ny fyr på diskoteket.

Hvad ville du sige til hende, hvis hun ringede lige nu?

Jeg har hørt, at hun er blevet gift nu. Vi har ikke kontakt. Jeg har ikke lyst til at se hende igen.

“Jeg har ikke hade-læst hans tweets i flere måneder, og det er som regel tegn på, at jeg er kommet videre.

KELSI

VICE: Hvem var dig utro?

Kelsi: Det var mit første år på uni, og jeg havde håbet på at få en ‘slutty’ sommer – mit ‘tal’ var ret lavt, og jeg er dårlig til at date i hverdagen. Jeg tror det er fordi, mit stjernetegn er krebs. Han var en 21-årig medicinstuderende med to forskellige øjenfarver, som jeg begyndte at ses med, lige da han havde gjort et tre-årigt forhold forbi med… lad os bare kalde hende ‘Pige 0’. Vi besluttede os hurtigt for “ikke at ses med andre”, men jeg frygtede altid, at det hele ville falde fra hinanden, hvis jeg kaldte mig hans kæreste.

Var der nogen tegn på, at han var en utro douchebag i starten? Eller kom det fuldstændig som en overraskelse?

Jeg mistænkte ham en smule, eftersom hans tre-årige forhold ikke blev afsluttet på den bedste måde, og der havde også været noget utroskab. Men studietiden er mærkelig, og det kan monogami også godt være, så hvad rager det mig, tænkte jeg. Vi var også sammen 24/7 – det virkede bogstaveligt talt som om, at han aldrig var væk fra mig i lang nok tid til at kunne være mig utro.

Hvad syntes du om den “anden kvinde”, før du fandt ud af det med utroskaben?

Jeg kendte hende fra skolen og forelæsninger – lad os kalde hende ‘Pige A’. Hun er på mine sociale medier, vi plejede at give hinanden et nik i forbifarten, og vi sniksnakkede også i ny og næ. Hun var en af de der piger, der melder sig frivilligt til alt – blandt andet elevrådet, som han også var med i – men jeg syntes generelt, at hun var OK. Måske en smule irriterende.

Hvordan opdagede du det?

Han havde været fjern i et par uger. Vi var sammen hver aften, og nogle gange sov jeg hos ham. En aften var vi nået til den akavede ordløse-beslutningsfase-hvor-vi-skal-finde-ud-af-om-jeg-skal-sove-der-i-aften-time, da han fortæller mig, at han skal til koncert. Og det her er en fyr, der ikke laver andet end at spille Xbox og drikke sammen med det samme medicinstuderende røvhul, der var sammen med min roomie, så der var et eller andet galt. Hans telefon blev ved med at ringe, igen og igen. Han tog den og var mere og mere vag, undgik at sige navne eller steder. Så sagde han, at han skulle ud med Pige A. Hele hans holdning ændrede sig bare, og jeg kunne mærke det. Jeg kunne mærke det i maven. Jeg sagde, “Er du sammen med hende? Hende?” Han sagde ja. Jeg sad der bare i et par sekunder og stirrede ned i mine hænder. Jeg hader at græde foran folk, så jeg var bare stille i 30 sekunder. Så råbte jeg nogle virkelig grimme ting af ham, jeg kaldte ham blandt andet en narcissist og fortalte ham, at han elsker at svælge i selvmedlidenhed. Jeg tog hjem, røg et par cigaretter og stalkede Pige A på Twitter. Hendes seneste tweet var et eller andet med: “Wow jeg sover i min egen seng, og ikke efter klokken 3 om morgenen, for første gang i flere dage” og så nogle nederen Maroon 5-sangtekster – hvilket bekræftede, at hun var min diametrale modsætning. En time senere dukkede han op ude foran min lejlighed, hvor han ringede til Pige A og sagde, at han ikke kunne tage til koncert med hende, at han ikke havde lyst til at være sammen med hende, og at det aldrig kom til at ske igen.

Hvor længe havde de set hinanden bag din ryg?

Omkring to uger – det var så ydmygende.

Hvad skete der bagefter?

Åh gud, det var så ubehageligt – Pige A tog et billede af mig til en fest, hvor jeg flirtede med en anden fyr og sendte det til ham som sådan noget: “Se hvor glad hun er uden dig, måske burde du begynde at ses med mig”-agtigt bullshit. Jeg ignorerede ham i en måned, men da jeg begyndte at snakke med ham igen, var han begyndt at være sammen med en anden pige (‘Pige B’). Men han slog op med hende og sagde, at han gerne ville prøve igen. Så tog han på krydstogt og begyndte at ses med en fra en anden del af landet (‘Pige C’). Nu er han sammen med Pige B igen – og han er sikkert stadig ved at lave ravage i hendes liv.

Snakker du stadig med nogen af de her mennesker?

Det er faktisk lykkedes mig at blive venner med to af hans ekskærester, Pige 0 og Pige A – og forhåbentligt kommer Pige B snart til fornuft og skodder ham. Min ekskæreste har siden fulgt og slettet mig et par gange på Twitter. Jeg har ikke hade-læst hans tweets i flere måneder, og det er som regel tegn på, at jeg er kommet videre.

