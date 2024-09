Sådan fortolker kunstnere kærlighed i 2016

Matthew Leifheit

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

Hvad forestiller du dig, når du tænker på kærlighed?

Kunsteren og kuratoren Rachel Stern er vant til at stille det spørgsmål, og hun håber på at kunne finde svaret i udstillingen LOVE 2016, som netop er åbnet på Columbia University i New York. Udstillingen inkluderer værker fra næsten 50 kunstnere, som alle tematiserer kærligheden. Tanken er, at udstillingen skal fungere som en undersøgelse af, hvordan kærligheden ser ud i dag, og hvordan den kan defineres samtidig med at erkende, at begrebet måske er umuligt at definere fuldstændigt.

Jeg fik mulighed for at opleve udstillingen, før den åbnede, og tale med Rachel Stern om hendes proces med at sortere i de forskellige kunstneres fortolkning af kærligheden.

VICE: Hvorfor valgte du at kuratere en udstilling om så vanvittigt kompliceret et emne som kærlighed?.

Rachel Stern: Det har også været udmattende. Da jeg gik på universitetet, havde jeg en fotoblog, som grupperede fotografier efter emne i højere grad end historiske begivenheder eller kulturel kontekst. Det kunne være billeder af hunde, mad eller billeder fra Rusland – alle mulige mærkelige, brede kategorier. På den måde fandt jeg ud af, at den kategori, jeg syntes var mest interessant, var romantiske fotografier, så jeg fik ideen til at starte et magasin. Jeg arbejde med nogle forskellige bud på det, men det kom aldrig rigtig videre end en InDesign-fil.

Ja, dem har jeg også mange af rundt omkring.

Ja, og det er egentlig mest fordi, at jeg ikke rigtig har sans for at skulle udgive det på tryk. Jeg er ikke designer, og jeg er ikke god til at skrive og få alle detaljerne skrevet rigtigt.

Det trykte format fungerer ikke så godt for mig. Mit arbejde stiller spørgsmål til, hvad kærlighed er, og hvordan den ser ud, eller hvordan folk opnår den og hvorfor de vil have den, hvordan den fungerer og hvad man kan kalde den. Det er umuligt at definere, og derfor ville jeg se, hvordan hver enkelt synes, at den ser ud, og derigennem kan vi måske finde ligheder og forskelle, som kan forklare hinanden. Jeg kan godt lide, at det at lave en udstilling om kærlighed er lidt ligesom at sige, “Okay, lad os lave en udstilling om luft.” Det er næsten umuligt at forestille sig, så det handler mere om, hvem de her mennekser er, hvorfor deres fortolkning af kærligheden er så vigtig og hvorfor nogle billederne rammer en mere end andre.

Bryan Jabs

Hvilket værk i udstillingen overraskede dig mest?

Peter Cloughs, tror jeg. Han var en af de sidste, jeg bad om at være med i udstillingen. Det var i sidste øjeblik. Jeg havde set et af hans værker, som er en sten med øjne på, som jeg gerne ville have med. Han sagde, at vi ikke kunne bruge lige præcis dét værk, men at han ville lave noget specielt. Han bad os om at efterlade en plads på væggen til ham i et bestemt størrelsesforhold. Jeg var lidt nervøs, fordi hans værker er meget forskellige, men det er som regel video. Det kunne jo være hvad som helst, og alt andet var hængt op, så vi anede ikke, hvad vi skulle forvente. Han slentrede ind en fredag morgen, smækkede det op på væggen og så endte det med at være fantastisk.

Leigh Ledare

Har du nogen yndlingsbilleder, som beskriver, hvad kærlighed er for dig?

Der er så mange, men udover billederne så tænker jeg meget på teksten fra Stevie Nicks “Designs of Love” . Jeg var alene i Bruxelles, første gang jeg hørte den. Jeg kan godt lide at rejse alene, fordi man får lov til at være melankolsk, skrive dagbog og være virkelig romantisk. Jeg har helt seriøst nok lyttet til den 3000 gange. Jeg gik bare rundt og så alle de her smukke ting og tænkte på, hvordan man definerer kærlighed.

Det virker som et tema, man kunne bruge virkeligt lang tid på at udfolde.

Jeg ville elske at fortsætte med det. Jeg vil gerne lave en LOVE 2017 og så videre og så videre.

Her er et udvalg af værkerne påLOVE 2016:

Michael Stablein Jr.

Allana Clarke

Genesis Breyer P-orridge

Martin Gutierrez

Michelle Handelman

Thomas Roma

TM Davy

Brooke Holloway

Bobby Gonzales

Matthew Morrocco

