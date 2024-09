Sådan fungerer Pornhubs nye porno til blinde mennesker

Videos by VICE

Porno er i sin grundform et visuelt medie. Til trods for det lejlighedsvise plot og stemningsmusikken så er det i sidste ende billederne på skærmen, som får dig op at køre, ikke? Så hvad gør blinde mennesker, når de skal have lidt ‘mig-tid’? Mulighederne er få, men eftersom der er omkring 22,5 millioner mennesker alene i USA med nedsat syn, er markedet for porno til synshæmmede kæmpestort.

I juni måned lancerede pornogiganten Pornhub en “kommenteret video” kategori (som selvfølgelig er NSFW), for at gøre et udpluk af deres bagkatalog tilgængeligt for synshæmmede brugere. Pornhub hyrede professionelle speakere til at indtale “kommentarspor” – en auditiv oversættelse af det visuelle i et præcist, kortfattet sprog – af 50 af sidens mest sete videoer. Det er formentlig den største og mest omfattende indsats for at gøre erotisk indhold tilgængeligt for synshæmmede til dato – et område, der indtil nu har hungret efter kvalitetsindhold.

Siden 2006 har frivillige optaget kommentarspor af pornovideoer og trailere på hjemmesiden Porn for the Blind, men størstedelen af sidens indhold er i dårlig kvalitet. Lydsporet består udelukkende af kommentarsporet og indeholder ingen originallyd fra den video, de beskriver, hvilket resulterer i “en ubehagelig stemme, der fortæller dig om sex, du ikke kan høre,” fortæller 27-årige Cody Kirchner, som er blind. “Det er overhovedet ikke sexet.”

I nogle videoer bruger speakerne et klinisk sprog, såsom “vagina”, “anus” og “ejakulere” – ikke ligefrem sensuelt. “Jeg lyttede til en fil, som beskrev, at pigen havde ‘tydeligt forstørrede bryster,’” fortæller Kirchner. “Ingen gider at høre sådan et sprog, når de bruger porno.”

Udover Porn for the Blind er der Reddit-tråden /r/gonewildaudio, der begyndte i 2012, og som er et populært alternativ i høj kvalitet til auditiv pornografi. Derinde kan brugerne skrive og indtale pornografiske manuskripter, der minder om erotiske radiodramaer, som derefter deles med brugerne. Nogle involverer mange forskellige karakterer og indviklede plots, mens andre bruger lydeffekter og stemningsmusik. En række forskellige genrer er repræsenteret på siden – lige fra science-fiction til BDSM.

Den blinde forfatter Oliver Kennet fra Bristol foretrækker den narrative pornoform fra /r/gonewildaudio frem for andre former for porno til synshæmmede. Særligt for de mennesker, som altid har været blinde, er de udviklede plottråde et velkomment alternativ til den simple fysiske beskrivelse, som andre udbyder. “For eksempel kan ‘hun tager sin top af,’ jo sådan set være sandt nok,” siger han, “men medmindre man rent faktisk kan se for sig, hvordan en kvinde uden trøje på ser ud, så er det meningsløst.”

Pornhubs nye tiltag er igangsat af firmaets velgørenhedsafdeling, Pornhub Cares. “Meningen med initiativet var at forbedre Pornhub-oplevelsen for synshæmmede brugere og samtidig at starte etablere en dialog med vores brugere om, hvordan vi gør platformen mere tilgængelig for alle,” fortæller Pornhubs vicedirektør Corey Price.

Og det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Porno er en del af vores kultur, og blinde mennesker skal selvfølgelig have adgang til Kim Kardashians sextape, også selvom det er ledsaget af en stønnende stemme, der beskriver Ray J’s diller som “dingler imponerende.”

“Jeg træner speakere over hele verden, og jeg lægger altid vægt på, at der ikke er nogen grund til, at en person med fysisk handicap også skal udsættes for kulturelt handicap,” skriver Dr. Joel Snyder, som er garvet speaker og formand for American Council of the Blind’s Audio Description Project, i en e-mail. “Mennesker, som er blinde eller har nedsat syn, har ret til at opleve det samme som deres seende mennesker kan.”

Jeg bad om feedback på Pornhubs nye indhold fra synshæmmede mennesker, og de udtrykte en positiv holdning. “Skuespillerne lød som om, de var fint tilpasse med at bruge frække ord og er med til at fremhæve det, folk søger i de specifikke scener,” fortæller Kirchner.

“Hvis du kommenterer porno med samme toneleje som dagens aktieindeks, så mister du seeren ret hurtigt.”



Men det er et nyt tiltag, og derfor er der også nogle udfordringer – blandt andet lydsporets volumen. “Kommentarsporet er alt for højt sammenlignet med andre, nå ja, lyde i videoen, fortæller den synshæmmede studerende og journalist Jakob Rosin. “Der hvor en heteroseksuel, seende mand måske kigger efter store bryster eller en stor røv, så leder en blind person måske mere efter en pige, som lyder sexet, stønner højt eller tigger om, at man gør noget bestemt ved hende,” siger Kirchner. Og hvis brugerne ikke kan høre pornoen, fordi kommentarsporet kører henover, så får de en dårlig oplevelse.

“Der er nogle bestemte ting – som at skrue op for originallydsporet og tone ned for kommentarsporet i nogle tilfælde – som vi vil have for øje i udarbejdelsen af nyt indhold,” fortæller Price og understreger, at Pornhub er interesseret i at starte en dialog om tilgængelighed og skræddersy deres service til synshæmmede menneskers behov.

“Jeg har kun set nogle små bidder,” skrev Snyder om Pornhubs kommenterede videoer. “Men jeg har lagt mærke, til at sidens markedsføring af materialet lægger vægt på at det er ‘professionelt speaker-arbejde’. Det er fint – det er også en stor del af processen – men manuskriptet og sproget, der bliver brugt, er langt vigtigere. Det er det, man burde lægge vægt på. Man skal trænes i audiodeskription for at kunne hjælpe skribenterne og producerne til at forstå, hvordan man bruger så få ord som muligt på den mest effektive måde.”

Det svære ved at lave porno, der er tilgængeligt for synshæmmede mennesker, er, at den indbyggede mening med porno er nydelse og ikke plot. Det handler om at beskrive formen og ikke indholdet. Brugerne vil selvfølgelig gerne vide, om der er et blowjob på skærmen, men det vigtigste aspekt for dem er ikke, hvad der bliver beskrevet, men hvordan det bliver beskrevet. Og robotagtige, kliniske og meget fromme beskrivelser er den sikre vej til en bonerkiller. “Man kan ikke bare fortælle helt faktuelt, hvad der foregår på skærmen,” siger Rosin. “Rytmen og ordforrådet er virkelig vigtigt, når man beskriver porno. Det skal være lige så sexet som videoen. Hvis du kommenterer porno, uanset hvor saftigt det er skrevet, med samme toneleje som dagens aktieindeks, så mister du seeren ret hurtigt.”

“Det er ligesom, når man forsøger at beskrive et kunstværk – alt stemningsbetonet går tabt i oversættelsen,” siger Kennett. At lave porno for blinde handler ikke bare om at beskrive, hvad der sker – det handler om at gøre hele kommentar-oplevelsen mere erotisk. Og at dømme ud fra markedet indtil videre er der lang vej igen, indtil det fulde erotiske potentiale er opnået.

