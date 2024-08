Sådan gik Crocs fra hadeobjekt til high fashion

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK

Det er svært at tro, men da Crocs blev lanceret i 2002, var den egentlig tiltænkt lystsejlere. Henover de sidste 16 år er den vederstyggelige kreation dog blevet fast inventar blandt kokke, småbørn, hospitalspersonale, din far og nu er den endelig også blevet accepteret i modeverdenen. Vores kærlighed til Crocs er åbenbart vokset eksponentielt, hvilket til trods for de æstetiske udfordringer (vi kommer ikke udenom, at den er grim) betyder, at vi nok skal spejde langt efter en fremtid uden dem. Vi er kort sagt besatte af Crocs.

Kollektivt er vi nået til et punkt, hvor vi er så besatte af det ydmyge skotøj, at aktier i firmaet bag opfindelsen er mere værd end Bitcoin. New York Times-journalisten Jack Nicas delte en statistik på Twitter, der sammenligner kursudsving på Crocs-aktier med kryptopvalutaens over det seneste års tid. Tallene viser, at selv om Bitcon-aktier nåede et højere niveau end Crocs set over hele året – de steg faktisk med 300 procent – så er Crocs mere værd som langtidsinvestering i kraft af en fordobling i værdi over 12 måneder. ”Lad os give en hånd til plastik-kobberet!” skriver Jack Nicas.

I 2016 krydsede Crocs officielt over til modeverden, hvor skoen havde sin debut på catwalken i Christopher Kanes forårs- og sommerkollektion. Crocs samarbejdede med Kane om en wet-look-variant udsmykket med geodesten, som vakte stor opsigt og megen debat. Faktisk viste skoen sig at være så kontroversiel, at Kane måtte forsvare den offentligt. ”Crocs er fede. Jeg elsker dem,” sagde han uden at lægge skjul på sin begejstring. ”Jeg er ligeglad med, hvad folk siger. Ingen har ret til at sige, hvad der er rigtig og forkert, medmindre man er Gud. Hvis man ikke er Gud, skal man bare klappe i.”

”Jeg vidste godt, at folk ville reagere på det,” fortsætter han. ”Men det handlede ikke om at skabe noget kontroversielt. Der er tydeligvis folk, som synes om dem, og det er de kunder, jeg vil nå. Jeg vil inkludere alle, jeg vil ikke være en snob.”

Et andet potent forsvar kom i form af Demna Gvasalias efterårs- og vinterkollektion i 2017 for Balenciaga, der blandt andet bød på overdådigt udsmykkede plateau-Crocs. Selv om internettet og modeverden endnu en gang blev forarget, så var Crocs begejstrede for samarbejdet. ”Vores hold har haft det rigtigt sjov med at arbejde sammen med Balenciaga,” udtalte senior vicepræsident Michelle Poole. ”Da Balenciaga opsøgte os med projektet, blev vi interesseret i at prøve vores designs grænser af for at se, hvad vi sammen kunne skabe.” Og det, de skabte, blev selvfølgelig Crocs’ ugly-cool antiæstetiks absolutte højdepunkt.

Og det er ikke kun modeverdenen, der for alvor har forelsket sig i Crocs. En undersøgelse foretaget af eBay for nylig viser, at der i april alene blev søgt 25.000 gange på Crocs på hjemmesiden og hele 15.000 par røg over den virtuelle disk. Det er godt 20 par i timen. Det, må man sige, er mange Crocs. Crocs er ildeset blandt modebloggere (fordi den hverken er eksklusiv eller dyr), men den er elsket blandt almindelige mennesker. Den er faktisk så højtelsket, at da nyheden om, at firmaet bag skoen lukkede deres sidste fabrik i Italien, kom, kogte de sociale medier over med hjerteskærende udbrud: ”RED VORES CROCS,” skrev en fan, mens en anden tweetede: ”Det er sådan her, det føles, når man får sit hjerte knust.” Reaktionen var så voldsom, at Crocs var nødsaget til at meddele, at man ikke lukkede firmaet, men derimod ”strømlinede” produktionen. ”Bare rolig, #CrocNation. Vores fremtid er lysere og mere fuld af farve end nogensinde før,” beroligede man fans over hele verden.

Men det har selvfølgelig ikke altid været sådan. I begyndelsen var Crocs forhadt over hele verden. I 2006, fire år efter firmaet først begyndte at producere skoen, sammenlignede en artikel i Washington Post den med ”skadedyr” og kaldte skoen ”afskyelig”. Året efter placerede Maxim Crocs som nummer seks på en liste over de ti værste ting, der var sket for mænd i 2007, mens Time Magazine i 2010 kaldte skoen en af de ”50 værste opfindelser” nogensinde. En Facebook-side kaldet ‘I don’t care how comfortable Crocs are, you look like a dumbass’ har over 1,2 millioner fans. Så hvorfor har den offentlige opinion ændret sig så radikalt? Hvordan er Crocs gået fra at være afskyelige til modedarling?

Det handler til dels om, hvem der har reklameret for dem – store modehuse såvel som kendisser. Selv om de blev lagt for had på internettet, så har Christopher Kanes og Balenciagas Crocs ændret synet på skoen fra komfortabel-men-grim til dyr-men-fashionabel. I årene inden modegennembruddet så man rige og mægtige personer iført Crocs. George W. Bush, Michelle Obama og Prins George er alle set i dem, og sidstnævnte forårsagede en stigning i søgninger på 1.500 procent hos Amazon – den såkaldte ”Prins George-effekt”. Men den nyvundne popularitet skyldes sandsynligvis også 00’er-nostalgi. Det er den seneste tvivlsomme trend fra 00’erne, der har gjort antiæstetisk comeback i kølvandet på Juicy Coutures ikoniske velourtræningssæts genkomst og Jeremy Scotts genopfindelse af Ugg-støvlen.

Men udover kendisstøtte og nostalgi så er det også vores egen skyld, at verden har en kærlighedsaffære kørende med Crocs for tiden. Vi reagerede så voldsomt på Crocs tidligt i dens liv, vi rettede så meget vrede mod Crocs, at pendulet på et tidspunkt blev skubbet så langt tilbage, at det kun kunne svinge over i den anden grøft. Som et slags omvendt Milshake Duck-scenarie hadede vi Crocs så intenst, at vi i sidste ende forelskede os i den.

Det måtte jo ske.