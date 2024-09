Sådan håndterer du akavet smalltalk

Illustration af Ben Thomson

Du står i Netto med en frysepizza og gitterfritter i kurven og ligner noget, der er blevet kørt over. Pludselig render du ind i den der person, du tilføjede på Snapchat, mens du var absurd fuld til en eller anden fest. Du kan ikke huske vedkommendes navn, men vedkommende genkender dig, og nu er vedkommende på vej hen mod dig. Nu skal du forberede dig på den allerværste type smalltalk i hele verden. Og det bliver rædselsfuldt.

Til trods for vores konstante udvikling af sociale normer og konventioner, har akavetheden ved smalltalk ikke ændret sig. Sociale medier har måske nedbrudt visse barrierer mellem individer, men med stigende online-selvsikkerhed følger stigende angst for at interagere i det virkelige liv. Du har det muligvis helt cool med at smyge dig ind i en persons indbakke, med hvad nu hvis du mødte dem i virkeligheden? Ville du være lige så kæk helt uden emojis til rådighed?

Udsigten til et liv fyldt med akavede samtaler fik os til at spørge et par eksperter – Miriam Meyerhoff, sociolingvist ved Victoria University og forfatteren til bogen Talk Your Way to Happines Barrie Leslie – om hvordan man bedst navigerer i smalltalk. Selv hvis det betyder, at man blive fanget i en endeløs strøm af ‘lad os lige drikke en kop kaffe og catche op en dag.’ Her er deres bedste tips:

Der er en grund til at småsnak er småt

Smalltalk er småt, fordi det er det første skridt mod ‘den store snak.’ At stille spørgsmål hvor du er ligeglad med svarene (‘Hvordan går det?’) letter interaktionen for begge parter og danner grundlaget for at skabe meningsfuld kontakt. “Psykologer har sammenlignet det med, når dyr piller hinanden for lopper,” forklarer Meyerhoff. “Det skaber tillid.”

Både Leslie og Meyerhoff fortæller, at hele formålet med at tale med andre mennesker er at få noget fra dem, så hvis dit mål er at have en dybere samtale, så er du desværre nødt til at overleve lidt smalltalk først. Det er til gengæld ikke nemt at gå fra det ene til det andet. Vi kan øjeblikkeligt identificere, når noget føles ‘tungt’ eller ‘dybt’, fordi det ikke er det, vi forventede – det er med andre ord ikke en almindelig dagligdagsoplevelse at have en meningsfuld samtale med nogen.

Leslie beskriver smalltalk som at køre i første gear. Det kan sætte hjulene i gang, men man kan ikke køre fra Skagen til København.

Kontekst er nøglen

Afhængigt af omgivelserne kan akavetheden ved smalltalk variere meget. Det kan være nemmere at håndtere til fester, fordi du kommer med en forventning om at skabe sociale forbindelser. Man kommer til gengæld ikke ud af fitnesscenteret – svedig og halvdød – med en forventning om at rende ind i en lækker fyr, man engang gik i skole sammen med. I den kontekst føler man et pres til at afkorte interaktionen, fordi den ikke er naturligt social. Til gengæld er det også her, du vil få en øget følelse af tilfredshed, hvis du vælger at gå dybere end den overfladiske snak.

Hvad vil du rent faktisk have ud af samtalen?

Som Leslie forklarer, er der ikke nogen sikker måde at indlede en samtale på. En god åbning afhænger af dit mål – altså det du gerne vil opnå med lige præcis den her person. Vil du gerne have et tættere forhold til vedkommende? Skab mere øjenkontakt og sig deres navn ofte. Ifølge Leslie vil de fleste mennesker føle sig mere inddragede næsten øjeblikkeligt, hvis du fletter deres navn ind i en sætning. At ‘spejle’ deres kropssprog er også en hjælp.

Men måske er det værst tænkelige sket, og du er rendt ind i en, som du engang var tæt med (en eks-kæreste/ bedste ven), som du håbede, at du aldrig skulle se igen. I den situation kan du lukke ned for kontakten ved at benytte mindre øjenkontakt, køligere stemmeføring og lukket kropssprog med armene foran brystet eller lagt helt over kors.

Leslie råder også til, at man holder sig til ‘sikre’ emner – og vigtigst af alt: HOLD DET KORT. “Forskningen tyder på, at mænd er mere tilbøjelige til at skrue op for deres succes og skjule deres svagheder, mens kvinder er mere tilbøjelige til at gøre det modsatte,” fortæller han.

Den akavede, uundgåelige tavshed

Begge eksperter anerkender, hvor fristende det kan være at fylde stilheden med sniksnak. Hvis du forsøger at blive tættere med nogen, så forsøg at stille et åbent spørgsmål, som ikke kan besvares med et simpelt ja eller nej. Hvad syntes du om koncerten? Hvorfra kender du festens værter? Hvad er din vurdering af de faldende olieprisers geopolitiske konsekvenser? Et eller andet.

Selvom kvinder, ifølge Leslie, har tendens til at stille mange spørgsmål og grine af jokes, søger moderne kvinder mere efter lighed i samtalen. Leslies erfaring er, at mange kvinder mener, at hvis en mand ikke har stillet spørgsmål eller grinet af hendes jokes, så er han uengageret. Hvis der alternativt opstår en pinlig tavshed, og du gerne vil væk, så se nedenfor.

At slippe væk i live

Her er Leslie og Meyerhoff uenige. De foreslår begge at skifte stemmeleje, når du undskylder dig, mens du refererer, hvad du skal (vaske hår, tilbage til arbejdet, hjem i seng). Meyerhoff mener, det er mindre formelt at foreslå opfølgende interaktion (at ‘snakkes ved’ ved en senere lejlighed), så personen føler sig anerkendt, end bare at stikke af. “Hvis du foreslår nogen at forfølge kontakten senere hen, uanset om du rent faktisk har lyst eller ej, så tydeliggør du, at du har blik for deres følelser,” siger hun. Leslie mener i stedet, at flugten bare er en måde at undgå det uundgåelige på. Man undgår akavetheden lige nu men render ind i fremtidig akavethed.

Når de siger “lad os drikke en kop kaffe”, og du absolut aldrig nogensinde har lyst til at se vedkommende igen

Hvis tanken om at drikke kaffe og høre om, hvordan det går med din samtalepartner giver dig lyst til at stikke øjnene ud på dig selv, så foreslår Leslie, at du holder mange pauser. Bryd øjenkontakten. Selv den mest insisterende gamle skolekammerat vil forstå, at du ikke har i sinde at tage imod invitationen.

Pausen, mens du ‘overvejer’, advarer den inviterende part om, at de får afslag. Følg derefter hurtigt op med nænsomt at sige, at du har for travlt.

Omfavn akavetheden – du kan lære noget

Begge eksperter er enige om gavnligheden af at sætte tempoet ned i hverdagen for at kunne interagere med menneskerne i den. Meyerhoff fortæller, at smalltalk ikke er noget, der skal undgås – men noget vi kan lære af. Den forbindelse, uanset hvor overfladisk den er, kan give dig en følelse af at have opnået noget. Og tilknytning til andre mennesker er det, som vi mennesker er til for, ikke sandt?

Så næste gang du ser hende, du lavede projekt med på første semester, og dit første impuls er at dukke dig bag køledisken, så overvej at give dig tid til at smalltalke. Det er måske det værd.

