Sådan havnede hundrede salamier på forsiden af det nye VICE Magazine

Fotografen Alastair Philip Wiper har specialiseret sig i at fotografere industri- og infrastrukturmotiver – fra gigantiske skibsværfter i Sydkorea til hans nye bog, der går bag kulisserne hos Bang & Olufsen. I en fotoserie, som også bringes i VICE Magazine – The Munchies Issue, præsenterer vi nogle af Alastairs billeder fra en dansk pølsefabrik, der fanger en utilsigtet skønhed i virksomhedens daglige rutiner. Et af billederne nåede forsiden. Vi har spurgt ham, hvordan serien blev til, og hvorfor industri er så mega fedt at fotografere.



VICE: Hvad er historien bag forsidebilledet?

Alastair Philip Wiper: Jeg var til rundvisning på en pølsefabrik i Svenstrup og faldt over en vogn med nylavede salamipølser. Jeg vidste, det var et perfekt motiv, det øjeblik jeg så det. Den rene væg bagved, det gule gulv og de lyserøde, falliske pølser, der hænger der som en anden kunstinstallation. Jeg vidste med det samme, at det var et perfekt billede.

Hvad inspirerede dig til projektet?

Jeg leder altid efter interessante steder at tage billeder. Jeg prøver at få adgang til fabrikker og forskningsfaciliteter. Jeg har taget billeder på en del fabrikker, og for nylig begyndte jeg at arbejde med steder, hvor man producerer fødevare. Der er noget ved kontrasten mellem den bløde, organiske mad og de hårde industrielle omgivelser, som jeg elsker. En pølsefabrik skal være en perfekt balance mellem de to; blødt, lyserødt kød overfor hårdt, koldt metal. Der er en mørk humor i det, som jeg er meget tiltrukket af.

Hvor har du fotograferet den her pølseproduktion?

Det gjorde jeg på Pølsefabrikken Gøl i Svenstup, der ligger lige uden for Aalborg og har eksisteret siden 1934. Det er en ret stor fabrik. Der er mange folk, der synes, det er uappetitligt at besøge en pølsefabrik, men det påvirker ikke rigtigt mig. Jeg havde en ret god forestilling om, hvordan pølseproduktion på stor skala ville se ud, så det generede mig ikke. Hele processen er ekstremt kontrolleret, hygiejnisk og effektiv – det er trods alt Danmark, hvor man har nogle af de strengeste krav til fødevaresikkerhed i verden. Det var faktisk underligt tilfredsstillende at se så meget kød blive til store pølser. Lydene husker jeg som almindelig industrilyde, store maskiner, der rumler, gaffeltrucks, der kører rundt. De eneste lugte, jeg husker, var ganske behagelige. Der duftede dejligt fra rygeovnene og de store lokaler, hvor pølserne modnes og tørrer.

Hvorfor er du fascineret af store maskiner og fabrikker?

Jeg kan godt lide at besøge steder, som almindelige mennesker ikke ser normalt. Jeg har altid været forbløffet over menneskets evne til at skabe infrastruktur for at opretholde samfundet og løse videnskabelige problemstillinger. De løsninger, vi finder på, er næsten altid enten geniale, gakkede eller fuldstændigt episke og som oftest en kombination af alle tre. Drivkraften for mig er at overvære de her ting, og hvis jeg så samtidigt får et par gode billeder ud af det, er det en bonus. Fabrikkerne og maskinerne, der er skabt til praktiske formål, kan ende med at være utroligt smukke.

