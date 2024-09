​Sådan her får du sex om fem år

Billede via Flickr-brugeren Salvatore Barbera

Hvis du på et tidspunkt i løbet af de sidste fem år har været single, og kan lide at have sex med andre end din hånd, så kender du lidt til tech-dating. Det er en massiv bølge, der ikke ser ud til at aftage foreløbigt. Statistikkerne varierer, både i omfang og pålidelighed, men en rapport fra Global WebIndex viser, at der er 91 millioner mennesker i verden, der bruger dating apps. Bare Tinders brugerbase er på omkring 50 millioner.

Ifølge de seneste målinger er 51 procent af Storbritanniens befolkning single. Sammenlagt med det faktum at der bor 64,8 millioner mennesker, betyder det at omkring 33 millioner briter er alene på Valentins Dag. Men har tech-milliardærerne og Silicon Valley-cheferne en plan for at reducere det overvældende antal singles?

Videos by VICE

“Folk vil virkelig, virkelig gerne have noget på den dumme,” siger Michael Raven, en af grundlæggerne af Tinderus, et consultingfirma, der opgraderer din Tinder-profil, så den bliver super ‘swipe right’-venlig. “En klar trend, jeg oplever, er at folk får højere standarder, især kvinderne. Øjeblikkelig adgang til potentielle dates og sex betyder, at vi får lov at se alt, der er tilgængeligt. Hvorfor skulle man stille sig tilfreds med noget middelmådigt, hvis man kan tiltrække nogen, der er bedre?”

David Buss, der er forfatteren bagThe Evolution of Human Desire: Strategies of Human Mating, er enig – men udtaler sig mere varsomt om temaet. “En ret solid forudsigelse er, at universitetsuddannede kvinder vil få sværere ved at finde gode partnere,” fortæller han mig. “Det skyldes flere forskellige faktorer: der en stigende procentdel af kvinder, der uddanner sig sammenlignet med mænd, og fordi kvinder i højere grad foretrækker ikke at ‘date under sig’, består deres datingpulje [af færre og færre] uddannede, intelligente fyre med stabile indkomster.”

Men hvis 62 procent af dating app brugere er mænd, og kvinder er på jagt efter kløgtige, pålidelige fyre, hvad sker der så med alle os fattige, dårligt uddannede idioter?

Tinder-konsulenten Michael Raven siger, at “dating apps vil blive mere nichepræget, og begynde at appellere mere til den middelmådige datingpulje.” Det ser vi allerede med Ten – appen der sætter dig sammen med folk, med et udseende, der er på linje med dit eget. På appen Bumble, der sidste år blev lanceret af Tinder medstifteren Whitney Wolfe, er det op til kvinderne at starte samtaler med deres matches, og hvis deres match ikke har svaret inden for 24 timer, forsvinder de. Sarah Mick, der er Head of Product and Design for Bumble, siger at online dating verdenen er “skævvredet” og at firmaet prøver at skabe et miljø, hvor “der er gensidig respekt og magtbalance, der passer til den enkelte person eller pars behov og lyster.”

Fik du læst: Lana Prins skyder sensuelle portrætter af sine nøgenbadende veninder

Michael spår også, at der sandsynligvis ret snart vil være mere pågående og dybdegående apps, hvor brugere skal angive “taljemål, brystmål og penisstørrelse for at oprette en profil, så [de] kan udvælge [deres] ideele match”. Den lokationsbaserede app Happn kalder han “den første app til massemarkedet, der har integreret beacon-teknologi på en interessant måde”, selvom han mener, at det er “forholdsvist klamt” at man kan se præcist hvor langt væk, man er, fra den person man skriver med.

“Klamheds”-faktoren er noget, der har plaget datinghjemmesider og apps fra starten. Julia Spira, der grundlagde webportalen cyberdatingexpert.com og kalder sig selv “America’s Top Online Dating Expert and Digital Matchmaker” er enig i Michaels spådom. Hun tror også, at der i fremtiden vil opstå flere niche dating apps, men også “apps, der gør det nemmere at møde nogen på farten”.

Læser man mellem linjerne er det ret åbenlyst, at der henvises til uforpligtende one-night-stands. Men hvordan vil brugere med sikkerhed vide, hvem det egentlig er de ‘sexter’ med midt på dagen. “Sikkerhed vil være en vigtig komponent, og singler skal sigte efter at møde en, som venner kan anbefale, eller én de har fælles venner med på sociale medier som Facebook,” siger Julia.

Fik du mødt: Håndværkeren, der jagter pædofile i sin fritid

Et firma, der kunne tilbyde en løsning er Hello Soda. Ved at følge Bayesian Belief Networks principper (hvilket er til at brække tungen på, men i bund og grund betyder “at kigge på data og foretage en overvejet analyse”) kan firmaet analysere hvad du tidligere har foretaget dig på internettet, og bekræfte at du faktisk er Nina fra Nørrebro og ikke Niels fra Nakskov. Det kan groft beskrives, som at blive vurderet til et lån, men hvor Hello Soda i stedet – med din tilladelse – ransager din Facebook, tweets, blogopslag og sociale interaktioner frem for din bankkonto.

James Blake, der er CEO af Hello Soda, siger at tjenesten ville kunne identificere falske profiler eller “catfishes” øjeblikkeligt. Samtidig, og med en mere romantisk klang, vil Hello Soda også kunne “udplukke brugernes præferencer og interesser fra deres sociale profiler og matche dem ud fra delte eller vidt forskellige personlighedstræk”.

Men “falsk mand” eller “falsk kvinde” kunne selvfølgelig betyde mange forskellige ting, afhængigt af hvor vild en fantasi du har. En rapport, der for nyligt blev udgivet, forudsiger at sex med robotter vil være mere populært, end sex med mennesker i 2050. Rapporten var godt nok finansieret af sexlegetøjsfirmaet Bondara, og er klart orienteret mod at skabe overskrifter og hype, men det virker alligevel ikke så langt ude, hvis man overvejer den overflod af bærbar teknologi, som alle vil komme til at gå med over de næste fem år.

Du har måske allerede hørt om Oculus Rift – et headset, der lader dig træde ind i virtuelle verdener. VICE testede faktisk dens virtuelle sexoplevelse sidste år i dokumentaren Den digitale kærlighedsindustri, og det var ærligt talt langt fra en fyldestgørende oplevelse.

Ayliffe Brown fra Wearable Technologies siger, “om fem år ville jeg skyde på, at bærbart teknologi, håndfrit legetøj, der styres med din smartphone, er populært”. Der er for eksempel firmaet Lovense, der udbyder to stykker legetøj: “Nora” (en dildo) og “Max” (et Fleshlight-agtigt apparat). Med Lovense appen på din telefon kan du styre vibrationerne af begge apparater, og det samme kan din partner, fra sengen ved siden af dig, eller fra den anden side af verden.

Så er der Fundawear, som fremstiller undertøj, der kan fjernstyres, eller fjern-vibreres af en partner, mens Frixion – en beta social networking-platform – bruger “to-vejs, realtids telemetrisk feedback til at opnå overbevisende og organisk intimitet”. Med andre ord: du kan bruge din computer til at få en robot til at kneppe et andet menneske.

Læs også: Mød kvinden, der lever af at teste sexlegetøj

Med alle de her forskellige bejleredskaber i omløb, der stille og roligt lokker os væk fra den gode, gamle tradition af to mennesker, der mødes en aften i byen, bunder seks fadøl og tager hjem og klasker kønsdelene sammen bliver spørgsmålet: Ender teknologi med helt at overtage måden mennesker danner romantiske partnerskaber?

Men skulle dette højest usandsynlige scenarie gå hen og blive en realitet, ville det ikke være verdens undergang. Som David Buss påpeger, er det ligegyldigt hvilklen form for teknologi, der får mennesker sammen, fordi det at mødes ansigt til ansigt er uundværligt. Det er kun dér, man kan mærke om “kemien er der, eller ej”.

Mere fra VICE:

Jeg sagde ‘ja’ til alle de klamme stoddere, der lagde an på mig på gaden

SE: Den mobile kærlighedsindustri

Japansk slikproducent har skabt et bolsje, der smager som “en anime-piges kys”