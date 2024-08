Sådan hjalp mafiaen og Richard Nixon hinanden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



Richard Nixons første møde med mafiaen fandt sted, inden han stillede op til Kongressen i 1946. Tricky Dick, som han blev kaldt, kommunikerede senere mest gennem mellemmænd som hans gorilla Bebe Rebozo eller hans advokat Murray Chotiner. Men tidligt i forløbet var den tidligere soldat og håbefulde politiker stadig tryg ved at mødes ansigt til ansigt med den berygtede, jødiske gangster Mickey Cohen i Los Angeles. Selvom Nixon var kendt for at være antisemitisk, var Cohen en vigtig figur i det politiske liv i Californien. Cohen sagde senere, at han havde fået tilladelse til mødet, som var en frokost på Goodfellow’s Fisherman’s Grotto, af selveste Cosa Nostra-bosserne i New York og Don Santos Trafficante i Florida.

I en tid, hvor korruptionen løber løbsk og virker helt ustoppelig i det politiske miljø, er det værd at reflektere lidt over de amerikanske politikeres historiske bånd til mafiaen. Takket være frigivelsen af titusindvis af fortrolige dokumenter om Richard Nixons tid som præsident er det nu endnu tydeligere, at hans eftermæle bør være andet og mere end Watergate, krigen mod stoffer og hans underlige brug af peace-tegnet. I stedet bør vi fokusere på, at Nixon måske er den præsident, der mest åbenlyst og uden anger har samarbejdet med mafiaen, mens han sad på magten.

Selvfølgelig er det ingen hemmelighed, at Nixon, til trods for hans konstante indsigelser imod det, var bundkorrupt. Men i sin nye bog The Mafia’s President: Nixon and The Mob graver den erfarne rapporter Don Fulsom dybere i, hvor involveret Nixon var med mafiaen. Vi talte med Fulsom over telefonen for at høre mere om præsidentens plan for at få mafiaen til at slå Fidel Castro ihjel, aftalen om at få Jimmy Hoffa ud af fængslet for en million dollars, og hvad alt det betyder for Donald Trump – den nuværende præsident, som har sin helt egne forretningsforbindelser til mafiaen.

Her er, hvad han sagde.

VICE: At Nixon er en fordægtig type og har forbindelser til mafiaen, er der vist ikke noget nyt i. Hvordan har du udforsket noget nyt her?

Don Fulsom: Jeg hørte rygterne tilbage i 1968, da jeg besøgte Key Biscayne i Florida for at skrive om Nixon. Han besøgte byen omkring 60 gange under valgkampen og efter valget. Jeg lærte mange mennesker at kende i byen, og de fortalte mig rygter om banker, hvidvask af penge og kasinoer ejet af mafiaen. Jeg havde så travlt med præsidentens forbindelse til Watergate og hans tur til Kina, at jeg ikke havde tid til at kigge på eventuelle bånd til mafiaen.

Flere båndoptagelser og dokumenter er siden dukket op og har vist forbindelser mellem ham og mafiaen. Et dokument, der blev opdaget for nyligt, er en besked til John Mitchell, som var rigsadvokat på daværende tidspunkt, hvor han bliver bedt om at afholde sig fra at anklage flere amerikansk-italienske mafiosoer før efter valget. Det blev skrevet i 1970 og er først dukket op for nylig. Der har været en del andre hentydninger på Oval Office-båndene. De konspirerede om at få mafiaens fagforeningsleder Jimmy Hoffa ud af fængslet omkring fire eller fem år før tid. Jimmy Hoffa truede Frank Fitzsimmons fra fagforeningen Teamsters og sagde til ham: ”Frank, du sørger for at få mig løsladt inden jul, ellers er du dødsens.”

Det er bare eksempler på de mange nye beviser, der er dukket op på det seneste, som har fået mig til at grave dybere.

Det virker, som om at Nixons forhold til advokaten Murray Chotiner er meget væsentligt i den sammenhæng. Hvordan mødte de hinanden?

Chotiner var Nixons første kampagneleder, og han havde samtidig 221 klienter fra mafiaen. Han gik også klædt ligesom mafiaen: Hvide skjorter, silkeslips, ring på lillefingeren, monogrammer på trøjen og manchetknapper formet som små ure. Med andre ord gik han i fint tøj og kendte mafiaen bedre end nogle andre i det sydlige Californien. Gennem Murray Chotiner kunne Nixon komme i kontakt med Mickey Cohen, som styrede LA, og gennem Cohen fik han nogle store donationer fra den sydcaliforniske underverden under sin første opstilling til kongressen helt tilbage i 1946.

Man kunne forestille sig, at mafiaen kastede ret mange penge efter det politiske spil dengang. Var donationerne til Nixon væsentlige eller unormale?

Mafiaen gav ham millioner af dollars i løbet af årene – herunder mindst en million dollars for at få Jimmy Hoffa på fri fod. De brugte nok yderligere en million på at afholde Hoffa fra at stille op som fagforeningsformand, så Frank Fitzsimmons kunne tage hans plads på mafiaens vegne. Fitzsimmons var langt mere føjelig end Hoffa, og Nixon syntes, han var nemmere at arbejde med. Jeg aner ikke, hvor mange penge, der er strømmet fra mafiaen til Nixon i løbet af årene, men det må have været en betragtelig mængde, og jeg synes, det er væsentligt, at fremtidige generationer er bevidst om det. Det er ikke fordelagtigt at have en mand i Det Hvide Hus, som er i lommen på den organiserede kriminalitet.

Du fortæller, at Nixon havde en rolle i et påstået plot om at invadere Cuba, som skulle være ledet af mafiaen. Hvis vi springer let og elegant henover konspirationsteorier om John F. Kennedy, så virker det næsten til, at Nixons forhold til Cuba var personligt – han var jo meget glad for at gamble.

Nixon var stor fan af den cubanske diktator Batista. Han tilbragte meget tid i Cuba, hvor det var lovligt at gamble, og det hele blev kørt af mafiaen. De gav ham en særlig suite på Hotel Nacional, som var ejet af gangsteren Meyer Lansky. Nixon mødtes med Lansky. Han fik værelset gratis og endte med at opbygge en temmelig stor gæld i Lanskys kasino.

Hans mafia-ven Bebe Renozo var også med på mange af de gamblingture til Cuba. En af turene foregik, lige inden Nixon blev nomineret som vicepræsident – dengang han stadig var senator. Det ville ikke have været godt, hvis offentligheden havde hørt om den tur. Nixon hyldede også Batistas regering, som både var meget korrupt og havde forbindelser til mafiaen.

Batista fik eftersigende millioner af dollars af mafiaen for at lade dem køre deres kasinoer dernede. Da Castro tog over, forsvandt det hele. Mafiaen ledte efter et nyt sted at flytte deres aktiviteter hen. Det var ikke kun Las Vegas, de havde også kasinoer på Bahamas, og Meyer Lansky stod bag mange af aktiviteterne. Nixon kom også på besøg – han var til åbningen af et af mafiaens kasinoer.

Sammenligningen mellem Nixon og Trump er ret udbredt i disse dage, men mest fordi de begge står overfor at blive undersøgt til bunds for at have begået forbrydelser, der betragtes som højforræderi. Tror du, at Trump har forbindelser til mafiaen, ligesom Nixon?

Ja, det tror jeg helt sikkert, for alle, der har arbejdet i samme branche som Trump, må have forbindelser til mafiaen. Jeg håber, at en af de to undersøgelser, der foregår lige nu, ser på mulige forbindelser til folk i organiseret kriminalitet.

Det er frygteligt, at det kan lade sig gøre for sådan nogle mordere og leverandører af prostitution, stoffer og illegale aktiviteter at få fingrene i politiske personligheder – ikke bare guvernører eller senatorer – men selveste præsidenten. Jeg håbe,r folk forstår, at det er et kæmpe problem, og at vores land var på vej i en meget farlig retning med Nixon ved roret – og det gælder faktisk både, da han sad i kongressen, da han var vicepræsident og som præsident. Det er utroligt, at en mand på toppen af regeringen kan være den organiserede kriminalitets værktøj.

Hvad kan vi gøre i fremtiden for at opdage og forhindre den slags påvirkning af vores politiske repræsentanter?

Vi kan være opmærksomme på alle former for korruption. Det er meget vigtigt, at kongressen holder opsyn. Jeg tror ikke, de havde ordentligt overblik over, hvad han egentlig lavede, da Nixon rendte rundt sammen med mafiaen, og mafiaen betalte for hans valgkamp. Selv senatets Watergate-komité havde svært ved at kortlægge alle Nixons forbindelser til mafiaen, men de tog i det mindste det første vigtige skridt ved at sørge for, at hun ikke kunne fortsætte sine ulovlige aktiviteter, og at han i sidste ende blev frataget sin magt.