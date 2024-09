Sådan holder du op med at spise hundeæde og kommer i form

Det første råd, jeg giver til folk, er: hold det simpelt. Det er jeg også til stadighed nødt til at minde mig selv om. Skal vi ændre vores rutiner, er vi også nødt til at være konsekvente for ikke at vende tilbage til vores tidligere vaner. Hvis du lever på en diæt bestående af Doritos og McDonalds, og du pludselig beslutter dig for, at du nu vil træne tre timer dagligt og udelukkende spise raw food, så vil du fejle allerede inden, du kommer rigtigt i gang.

Det værste du kan gøre, også selvom du stadig fester og drikker dig stiv, er at stoppe med at træne. De fleste mennesker smadrer deres egne rutiner, når de kaster sig over lyn-diæter eller træningsprogrammer, der lover dig resultater inden for en uge. Det resulterer i nytårsforsæt, der ikke holder længere end til 1. februar. I stedet skal man starte mere uambitiøst og finde nogle rutiner, som man synes er fede. Men det første, man skal gøre, er at droppe alt det usunde og i stedet erstatte det med fuldkornsprodukter, frugt, grøntsager, linser, bønner og vegetabilske produkter.

Og det er virkelig svært. Vil bliver bombarderet med reklamer for lortemad, og kosttilskud der påstår, at de kan erstatte sund mad og motion, så du kan blive ved med at rådne op hjemme på sofaen. I takt med at din krop siger fra, er du så nødt til at tage en ny pille og derefter endnu en, for at lægge låg på de faresignaler sin krop sender dig. Pludselig er du midt i 30erne og tager otte forskellige slags medicin for at holde dig oprejst. De forvirrer os og tager røven på os, og vi er simpelthen nødt til at vide, hvad det er, vi smider indenbords. Du må ikke bare leve af en række ingredienser, du ikke engang kan udtale.

Man er nødt til at tænke lidt over, hvad det er, man putter i munden. Det er det bedste råd, jeg kan give folk – læs varedeklarationen og væn dig til at Google indholdet i den mad du spiser.

Har man læst min bog Evolution of a Cro-Magnon, ved man også, at jeg i hele 1988 var høj på crack. Jeg spiste overhovedet ikke kød – jeg røg crack hver eneste aften og supplerede det dagen efter med lidt juice lavet på kvikgræs. Måske er det grunden til, at jeg overlevede, før jeg kastede mig over en masse fucked-up ting i den periode. Jeg levede bl.a. på en diæt af Oreos og ost, men det blev jeg tyk af, og i 1991 var jeg 10 kilo tungere, end jeg er i dag. Vi har alle prøvet at tage på, men det skal man ikke lade sig slå ud af. Man skal bare op på hesten igen. Alle falder i en gang imellem. Det, der betyder noget, er at komme op af hullet igen.

Selv hvis du træner derhjemme i et kvarter dagligt ved at tage mave- og armbøjninger, så lad dig drive fremad af succesoplevelser, uanset hvor små de end må være. Træner du hver dag, vil du hurtigt begynde at se fremskridt. Hjernen vil begynde at modarbejde dig, da du hurtigt vil begynde at forvente resultater, du umuligt kan leve op til. Men hvis man vil være sund, må man også arbejde for det. Man kan ikke springe over, hvor gærdet er lavest.

I november gennemførte jeg en Ironman. Og jeg tilføjede endnu et triatlon til min to-do-liste, så snart jeg havde gennemført, for at sikre at jeg hele tiden har et nyt mål at gå efter. Det behøves ikke at være en Ironman. Det kan sagtens være noget andet, men bestemmer man sig for hele tiden at nå mere krævende mål, sikrer man også, at man ikke ender med at træde vande.

Min kæreste er kostvejleder og personlig træner, og hun siger, at man ikke opvejer dårlig kost med træning. Det er derfor, så mange mennesker tager på henover julen. De tror, at 20 minutter på løbebånd kan opveje den massive bunke af slik og fed mad, de har kastet i sig.

Din hjerne kan være din værste fjende. Du er nødt til tage dig sammen, tvinge din hjerne til at tage sig sammen, og sikre at du træner og spiser sundt. God ernæring er det vigtigste.

Det er blevet påvist, at ens humør bliver direkte påvirket, af det man spiser, og den mængde af motion man får. Og hvis man ser på folk, der altid er deprimerede – folk der evig og altid tænker “fuck mit liv er lort” – så lad os starte med at analysere hvorfor de mon har det sådan. Her tænker jeg ikke på folk med klinisk depression, der har brug for professionel hjælp. Jeg tænker på folk, der altid er i lidt dårligt humør. Den slags mennesker unfriender jeg på Facebook, da hver eneste dag udelukkende handler om at brokke sig over et eller andet. Men sommetider får jeg en enorm lyst til at kigge lidt nærmere på de menneskers hverdag og spørge: “Okay, hvad fik du så din dag til at gå med? Hvad med i sidste uge? Hvad med bare at fortælle mig om hele din forbandede måned, for skal vi nå ind til kernen på dit problem, så lad se lidt nærmere på hvad du får din tid til at gå med.”

Og deri ligger deres problem. De er sent ude hver eneste aften, de spiser æg og bacon, lige før de går i seng kl 3 om natten. De er timer om at lægge en lort, og de spiser en masse lort. Pludselig vejer de 20 kilo for meget, og de kan ikke længere se deres egen pik. Og ved du hvad? Problemerne vil bare blive ved med at hobe sig op derfra.

Jeg er stoppet med at spise forarbejdede fødevarer. De forstyrrer kroppens syre-/basebalance. Jeg spiser komplekse kulhydrater for at holde kroppen i gang – quinoa, havregryn, den slags ting – og plante-baseret protein. Under træningen drikker jeg masser af kvikgræs-juice, masser af blågrønne alger, masser af maca og masser af clorophyll. Det er flydende solskin. Fuck kaffe, jeg drikker det ikke: jeg laver en probiotisk drik af fermenteret ris. Min frokost består af en salat eller en vegetar burger. Og hvis hverken jeg selv eller min kæreste gider at lave mad, spiser vi vegetarisk mad fra Angelica Kitchen, som ligger tæt ved, hvor jeg bor. Jeg spiser suppen, lidt brød, en tallerken tang, grøntsager, lidt brune ris, bønner og det er så det. Intet forarbejdet mad. Ikke noget lort.

Folk spørger mig altid, “Hvad spiser du så? Du er jo veganer?”, og jeg svarer dem bare, “Hvad fanden spiser du”? Der er enormt mange muligheder i vegetabilsk kost. Masser af variation. Læs The Conscious Cook og lad dig inspirere af de vanvittige ting restauranter som Candle 79 og Pure Food and Wine får ud af plante-baserede fødevarer.

Støt din lokale helsebutik. Enten betaler du nu, eller også kommer du til at gøre det senere. Der er altid billige måder at spise sundt på. Jeg får tit at vide, “Jeg har sgu ikke råd John” – jamen så lad være med at bruge penge på porno, smøger, stripklubber, pot og øl? Få styr på dine prioriteter. Jeg er 52, og jeg er mere fit, end du er. Og årsagen er, at jeg spiser mad, der hjælper mig med at restituere og giver mig energi til at fortsætte. Det er på tide, at vi gør en proaktiv indsats for at gå i flæsket med de virksomheder, der forgifter os med deres produkter.

Da jeg røg crack og hustlede mig gennem tilværelsen, blev jeg skudt efter med en fucking AR-15 – 30 skud føg gennem det værelse, jeg var på. Så jeg tager altså intet for givet. Det kan man ikke. Der er ingen garanti for, at du vågner i morgen. I løbet af de sidste 35 år har jeg suget viden til mig. Jeg har haft en lorte barndom, har boet på børnehjem og på gaden i New York, har været i fængsel og meget mere.

Jeg talte med en dame i går, og hun spurgte mig, “Hvad er årsagen til din forvandling?” og jeg svarede: “Jeg var fucking træt af at have det dårligt. Jeg havde brug for forandring.” Tænk på de mennesker der har fået synet tilbage efter at have været blinde i hele deres liv. Vi tager så meget for givet – det er på tide, at vi stopper med også at tage vores helbred for givet.

John Joseph er forsanger i bandet Cro-Mags og forfatter til bøgerne The Evolution of a Cro-Magnon og Meat Is for Pussies.